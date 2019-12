von: Marco Tito Aronica (16. Dezember 2019)

Seit dem großen „Star Wars“-Event in Fortnite könnt ihr Laserschwerter finden und sie elegant wie ein Jedi oder Sith schwingen. Die Lichtschwerter, wie sie offiziell bezeichnet werden, sind äußerst mächtig und daher sehr selten. Wir verraten euch, wo oder wie ihr ein Laserschwert bekommen könnt.

Laserschwerter, Sturmtruppler und mehr: Star Wars ist in die Welt von Fortnite eingefallen.

Laserschwerter in Fortnite finden

Am 14. Dezember 2019 fand ein beeindruckendes „Star Wars“-Event in Fortnite statt, das den Start von Episode 9 zelebrierte. Nach der Ingame-Show öffnete sich eine blaue Kiste und alle Spieler erhielten ein Laserschwert in der Farbe, für die sie sich vorher entschieden haben. Seither könnt ihr Lichtschwerter in ebendiesen blauen Truhen finden, die überall auf der Karte verteilt stehen.

Festgelegte Fundorte für Laserschwerter gibt es nicht. Allerdings könnt ihr eure Suche eingrenzen, denn die blauen Kisten erscheinen nur dort, wo sonst andere Truhen zu finden sind. Kennt ihr die Spawns der Kisten, werdet ihr auch vermehrt ein Lichtschwert finden können. Die „Star Wars“-Waffen sind allerdings sehr selten, da sie sehr mächtig sind. Wenige Treffer im Nahkampf mit dem Laserschwert reichen aus, um einen feindlichen Spieler ins Jenseits zu schicken.

Öffnet ihr eine blaue Truhe, könnt ihr euch beliebig viele Laserschwerter schnappen - eines reicht allerdings völlig aus, ansonsten habt ihr nur wenig Platz für andere Gegenstände im Inventar. Wie diese Kisten aussehen, könnt ihr euch in dem kurzen Twitter-Clip oben ansehen.

Laserschwerter effektiv einsetzen

Lichtschwerter sind natürlich nur im Nahkampf effektiv, daher solltet ihr stets versuchen, die Distanz zu eurem Gegner schnellstmöglich zu verringern. Dafür nutzt ihr die Blocken-Funktion des Laserschwertes. Ihr wehrt damit einige Projektile ab und könnt so näher an den Feind herankommen.

Versucht allerdings nicht, einen Kampf mit dem Lichtschwert zu erzwingen. Seid ihr zu weit vom Ziel entfernt, werdet ihr nicht alle Kugeln abwehren können und schneller ins Gras beißen, als ihr euer Sci-Fi-Schwert auch nur ein Mal schwingen könnt.

Ein weiterer Vorteil der Laserschwerter sind der Schaden an Gebäuden und anderen Hindernissen. Mit einem Hieb reißt ihr ganze Wände nieder und könnt Feinde so einfacher verfolgen oder ihre Deckung vollkommen zerstören.

Fortnite X Star Wars: Den Trailer zum Event könnt ihr euch hier erneut anschauen:

Herausforderungen mit Lichtschwertern

Im Rahmen der „Star Wars“-Herausforderungen könnt ihr einige tolle Extras freischalten, wenn ihr Lichtschwerter effektiv im Kampf gegen Spieler oder Sturmtruppler einsetzt. Einen Überblick der Aufträge findet ihr hier:

fügt Gegnern Schaden mit einem Lichtschwert zu

blockt Schaden mit einem Lichtschwert

eliminiert Sturmtruppler der Ersten Ordnung mit einem Lichtschwert oder aus über 100m Entfernung

Bis zum 23. Dezember 2019 habt ihr Zeit, diese Herausforderung mit Laserschwertern abzuschließen.

War der Guide zu den Lichtschwertern hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.