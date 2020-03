von Laura Li Tung (Freitag, 20.03.2020 - 16:26 Uhr)

Auch in Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist die Wunschhöhle einer der schwersten Dungeons. Grund genug euch in diesem Guide ein paar Tipps zu geben, wie ihr diese meistern und Jirachi rekrutieren könnt.

Klein, aber fein: Die Wunschhöhle.

So unscheinbar die Wunschhöhle in Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX auch scheint – sie ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ihr müsst auf 99 Ebenen beweisen, dass ihr es nicht nur in den Muckis, sondern auch im Köpfchen habt.

Wie ihr habt die Wunschhöhle noch nicht freigeschaltet? Kein Problem!

Wunschhöhle in Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX freischalten

Das Prozedere die Wunschhöhle freizuschalten, setzt sich wie folgt zusammen:

Schließt den Dungeon „Grubental“ ab und rettet Latias. Redet danach mit Meditalis und Rettan bei Welsar auf dem Pokémon-Platz. Erledigt einen Dungeon. Redet wieder mit Meditalis und Rettan. Schließt einen weiteren Dungeon ab. Redet danach mit Rettan allein. Beendet einen weiteren Dungeon. Nehmt einen Auftag von Meditalis am Infobrett an.

Die Wunschhöhle in der Übersicht.

Alles, was ihr über die Wunschhöhle wissen müsst

Das Besondere an der Wunschhöhle in Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ist, dass ihr bevor ihr sie betretet, all euer Geld verliert. Traurig aber wahr, werden auch eure Pokémon auf Level 5 zurückgestuft. Im Vergleich zum Original, könnt ihr in der Neuauflage aber wilde Pokémon rekrutieren. Auch wenn dieser Punkt den Dungeon ein klein wenig einfacher macht, ist mit ihm immer noch nicht zu spaßen. Macht euch auf eine lange Erkundungstour gefasst.

Habt ihr Meditalis auf Ebene 20 gerettet, erhaltet ihr einen Wunschstein von ihm. Geht nun noch einmal zurück und kämpft euch bis Ebene 99 vor. Dort wartet Jirachi auf euch. Besiegt ihr ihn, könnt ihr ihn entweder rekrutieren oder euch einen Wunsch erfüllen lassen. Alles, was Jirachi dafür möchte, ist den von Meditalis erhaltenen Wunschstein.

Mit dem Wunschstein habt ihr einen Wunsch frei.

Wünsche, die ihr euch von Jirachi erfüllen lassen könnt

Entscheidet ihr euch bei Sieg über Jirachi gegen eine Rekrutierung, könnt ihr euch stattdessen einen der folgenden Wünsche erfüllen lassen.

Wunsch Auswirkung Sehr viel Geld Jirachi wird euch zwischen 10.000 und 18.000 Poké geben. Sehr viele Items Jirachi wird euch zufällige Items geben, die in der Wunschhöhle zu finden sind. Partnerareal Jirachi wird euch ein Partnerareal ausgeben. Mehr Kraft Jirachi wird euch Glückssamen und/oder Vitamine geben. Irgendwas gutes? Jirachi wird eines der folgenden Dinge tun: Den Rang aufstufen oder wenn dies nicht mehr möglich ist, ein zufälliges, noch nicht rekrutiertes Pokémon vor der Team-Basis auftauchen lassen. Habt ihr den höchsten Rang und alle Pokémon rekrutiert, wird es euch Poké geben.

Tipps, wie ihr die Wunschhöhle schaffen könnt

Das Pokémon, mit dem ihr die Wunschhöhle betretet, sollte schnell im Level aufsteigen und trotzdem stark sein. Pokémon wie Altaria , Glurak oder Wielie sind empfehlenswert. Des Weiteren eignet sich Mew , da es jede Attacke ohne Probleme erlernen kann. Andere Legendäre Pokémon steigen eher langsam im Level. Des Weiteren bietet sich Simsala an, da es sich mit Teleport durch den Dungeon teleportieren kann. Zu guter Letzt empfehlen wir Kecleon, auch wenn es zu einem der Pokémon gehört, die sich am schwierigsten rekrutieren lassen. Dafür lernt es schnell gute Attacken, glänzt mit guten Werten und steigt schnell im Level.

Da ihr im Vergleich zum Reinwald Items mitnehmen könnt, achtet darauf eine gute Auswahl an Orbs mitzunehmen. Auch Top-Elixiere und Äpfel sind von höchster Wichtigkeit. Es wäre schade wenn ihr aufgrund von Hunger oder Verzweifler aufgeben müsst.

Mindestens eine Linkbox und zwei TM Frustration mitnehmen. (Da die Intelligenz der Pokémon zurückgesetzt wird, zieht Frustration dem Gegner bei jedem Treffer 45 KP ab.)

Weitere Tipps zu Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX haben wir für euch verlinkt.

Pokémon, die in der Wunschhöhle vorkommen

Knofensa 1-3 Magnetilo 1-3 Sonnkern 1-3 Pummeluff 1-4 Pii 1-4 Raupy 2-4 Marill 4-6 Rattfratz 5-7 Togepi 5-10 Stollunior 7-10 Voltobal 8-10 Trasla 11-13 Meditie 11-14 Puppance 11-14 Kleinstein 12-14 Natu 13-17 Tanhel 15-17 Machollo 17-19, 21-25 Quiekel 17-19, 21-25 Panzaeron 18-19 Knacklion 21-28 Webarak 26-32 Frizelbliz 26-33 Skorgla 31-35 Elektek 33-37 Nidoran m 33-37 Voltenso 36-40 Tauros 36-43 Abra 38-42 Kramurx 39-42 Ariados 42-46 Dummisel 43-44 Nincada 44-49 Kindwurm 45-49 Golbat 46-50 Kadabra 46-50 Nidorina 47-50 Nidorino 47-50 Magmar 47-50, 77-80 Illumise 47-52 Lektrobal 50-55 Digdri 51-55 Kicklee 51-56 Nockchan 51-56 Forstellka 51-53, 86-88 Camaub 53-56 Ditto 53-64 Magcargo 56-61, 71-77 Qurtel 57-59 Rihorn 58-61 Keifel 59-63 Arbok 60-64 Tannza 61-64 Stollrak 62-64 Metang 62-64 Sengo 64-71 Draschel 65-69 Smogon 71-75 Rizeros 71-76 Georok 72-75 Magby 72-76 Nidoqueen 74-76 Geowaz 76-79 Nidoking 77-79 Porygon2 79-84 Sleima 80-85 Camerupt 80-85 Shuppet 81-84 Kapoera 83-89 Sonnfel 86-89 Smogmog 86-98 Zwirrklop 90-93 Scherox 90-95 Libelldra 94-96 Metagross 94-98 Lepumentas 97-98 Brutalanda 98 Jirachi 99

