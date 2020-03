von Laura Li Tung (Dienstag, 24.03.2020 - 15:50 Uhr)

Seid ihr auch nachts auf eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons unterwegs, werdet ihr ihn vielleicht schon getroffen haben: Buhu, den freundlichen Geist. Dieser wird euch bitten, etwas für ihn wiederzufinden. Wie ihr diese Quest löst, zeigen wir euch im Video. Eine Textlösung folgt darunter.

Animal Crossing: New Horizons | Buhus Seelenfragmente finden

Buhu finden und seine Aufgabe annehmen

Genau wie die Begegnung mit Gulliver, ist das Zusammentreffen mit Buhu zufällig und wird regelmäßig passieren. Geht ihr auch nach Sonnenuntergang euren Aufgaben auf eurer Insel nach, solltet ihr früher oder später auf ihn stoßen. Sprecht ihr ihn an, wird er sich fast zu Tode erschrecken (Haha.) und glauben, ihr wärt ein Geist. Dadurch verliert er Seelenfragmente, die ihr daraufhin wiederfinden müsst.

Fünf von diesen leuchtenden Fragmenten müsst ihr finden.

Seelenfragmente finden

Insgesamt benötigt ihr fünf Seelenfragmente, um den schreckhaften Geist wieder glücklich zu machen. Die Fragmente schwirren frei auf der Insel herum. Ihr müsst sie mit eurem Kescher einfangen. Habt ihr alle fünf beisammen, solltet ihr sie schnell zu ihrem Besitzer zurückbringen.

Was springt dabei als Belohnung raus?

Nicht nur, dass ihr dem kleinen Wesen aus Ektoplasma einen Herzenswunsch – auch, wenn er vermutlich keines mehr besitzt – erfüllt, wird er euch mit einem Item belohnen. Dabei dürft ihr euch entscheiden, ob ihr etwas neues, das ihr noch nicht im Katalog habt, oder etwas teures möchtet. Dabei kann es sich mal um ein Möbelstück, um ein Kleidungsstück, Poster oder Ähnlichem, handeln. Außerdem erhaltet ihr für das Treffen des kleinen Geistes einen Meilenerfolg.

Kleine Information am Rande: Im Gegensatz zu vorigen Animal-Crossing-Spielen trägt Buhu in New Horizons übrigens keinen Turban. Seinen Kopf ziert stattdessen ein Band mit einem dreieckigen Papier, das in Japan unter dem Begriff Hitaikakushi (Totenhaube) oder Hitai-Eboshi (Stirnmütze) bekannt ist.

