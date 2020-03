von Laura Li Tung (Mittwoch, 25.03.2020 - 13:26 Uhr)

Designs nutzen leicht gemacht | Animal Crossing: New Horizons

Neben zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten bietet Animal Crossing: New Horizons ein Feature, das vor allem dem Gesicht eures Charakters weitere Details hinzufügen kann: Designs! Wie ihr sie nutzt und was ihr alles damit anstellen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Mit der Design-App auf eurem NookPhone könnt ihr allerhand Schabernack treiben.

Ein Muttermal hier, ein paar Sommersprossen da: Animal Crossing: New Horizons bietet erstmalig ein Feature, mit dem ihr das Aussehen eures kleinen Inselbewohners bis ins Detail verändern könnt. Neben den klassischen Frisuren, Haarfarben, Nase, Mund und Augen könnt ihr so kleine Merkmale hinzufügen, die kein anderer Spieler hat. Das einzige, was ihr braucht, ist ein klein wenig Kreativität und etwas Geduld.

Neben dem Gesicht und der Kleidung könnt ihr auch euer NookPhone gestalten. Dieses Template kann euch dabei helfen.

So nutzt ihr Designs

Ruft euer NookPhone auf und wählt die Designs-App. Mit ihr könnt ihr Pixel für Pixel kleine Designs erstellen, die ihr als Kleidung, als euer Phone-Design oder auch im Gesicht tragen könnt. Diese App eröffnet euch eine Dimension an unendlichen Möglichkeiten euren Charakter bis ins Detail zu individualisieren.

Wählt einfach eure gewünschte Farbe auf der Farbpalette via L + R und malt auf das Gitter. Ihr solltet ein wenig herumprobieren, denn ein Design zu erstellen, geht nicht von jetzt auf gleich. Es erfordert ein bisschen Verständnis und Geschick, wird euch aber mit einer Eigenkreation belohnen, die ihr stolz präsentieren könnt. Die Navigation ist selbsterklärend und wird euch auf dem Screen angezeigt.

Augenbrauen und Sommersprossen machen ordentlich etwas her. Unten zeigen wir euch, wie euer Design dafür aussehen muss.

Tipps zur Design-Erstellung

Ihr möchtet ein paar schicke Augenbrauen ? Lasst sie etwa zwei Pixel dick, da sie auf eurem Charakter sonst kaum sichtbar sind.

? Lasst sie etwa zwei Pixel dick, da sie auf eurem Charakter sonst kaum sichtbar sind. Platziert Sommersprossen etwas auf der Unterseite der horizontalen Markierung. So landen sie direkt auf den Wangen eures Charakters.

etwas auf der Unterseite der horizontalen Markierung. So landen sie direkt auf den Wangen eures Charakters. Alle Pixel, die transparent sein sollen, sollten mit der „Unsichtbarskeits-Farbe“ ausgemalt sein, da ihr sonst das Raster auf dem Gesicht habt. Diese Farbe findet ihr als letztes auf eurer Palette. Wenn ihr eine Gesichtsbemalung designen wollt, bietet es sich an zu Anfang alles transparent zu machen. Kurz gesagt: Malt einfach das ganze Raster mit der Unsichtbarkeits-Farbe aus.

ausgemalt sein, da ihr sonst das Raster auf dem Gesicht habt. Diese Farbe findet ihr als letztes auf eurer Palette. Wenn ihr eine Gesichtsbemalung designen wollt, bietet es sich an zu Anfang alles transparent zu machen. Kurz gesagt: Malt einfach das ganze Raster mit der Unsichtbarkeits-Farbe aus. Der horizontale Strich auf dem Gitter markiert etwas das obere Ende eurer Augen. Daher sollten eure Augenbrauen leicht mittig liegen.

Mit diesem Design könnt ihr eure Brauen Stück für Stück nachstellen.

Wechselt ihr in den Werkzeugmodus mit der X-Taste, könnt ihr euch eine Vorschau auf eurem Charakter anzeigen lassen.

anzeigen lassen. Ein wichtiges Feature beim Designen ist die Spiegelung. Diese erspart euch Unmengen an Zeit. Soll etwas nur auf einer Seite ein Detail haben, könnt ihr sie über R2 wieder ausschalten.

