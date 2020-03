von Laura Li Tung (Mittwoch, 25.03.2020 - 15:13 Uhr)

Gerade erst auf eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons angekommen, gleich überfordert: Die Anzahl an Dingen, die euch den Alltag erleichtern, ist groß. Da fällt die Wahl, wofür ihr zuerst eure Sternis und Meilen ausgeben sollt, schwer. Warum der Werkzeugring zu euren Erstanschaffungen gehören muss und was er kann, verraten wir euch in diesem Guide.

Der Werkzeugring ist einfach praktisch.

So könnt ihr den Werkzeugring freischalten

Wie das Nook-Meilen-Programm bereits verrät: Der Werkzeugring ist ein Muss und gehört quasi zum guten Ton. Er ist eines dieser Komfort-Features, die euch den Umgang mit Werkzeugen erleichtern und Abläufe beschleunigen werden.

Um ihn freizuschalten, geht an den Automaten im Servicecenter und öffnet das NookPortal. Unter „Nook-Meilen einlösen“ findet ihr den Eintrag „Werkzeugring: Ein Muss!“. Mit nur 800 Nook-Meilen seid ihr dabei und könnt den Werkzeugring sofort nutzen.

So nutzt ihr den Werkzeugring

Mit dem Werkzeugring könnt ihr die Schnellauswahl auf Knopfdruck (D-Pad, nach oben) nutzen und das Werkzeug auswählen, was ihr gerade braucht. Außerdem könnt ihr über links und rechts Werkzeuge schnell hin und her wechseln.

Diese Schnellauswahl ist besonders hilfreich, wenn ihr beispielsweise zügig ein Insekt (Ich sag nur: Vogelspinne oder Wespenschwarm) fangen müsst, bevor es flieht oder euch bewusstlos beißt/sticht. (Autsch.)

Nennt ihr den Werkzeugring euer Eigen, werdet ihr schon bald feststellen, dass ihr ohne ihn nicht mehr leben könnt. Viel Spaß auf eurer Insel!

