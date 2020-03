von Laura Li Tung (Freitag, 27.03.2020 - 15:34 Uhr)

Blumen züchten und kreuzen | Animal Crossing: New Horizons

Auch in Animal Crossing: New Horizons gehören Blumen zu den wichtigsten Mitteln eure Insel zu verschönern. Neben alten Bekannten gibt es einige neue Blumen zu entdecken. Wir verraten euch in diesem Guide, welche Arten es gibt und wie ihr durch das Züchten und Kreuzen neuartige Hybride kreieren könnt.

Animal Crossing: New Horizons | Errichte dein eigenes Insel-Paradies

Genau wie Früchte sind manche Blumen bereits von Anfang an auf eurer Insel heimisch. Andere könnt ihr sowohl in Nooks Laden, als auch auf den Inseln von anderen Spielern, bekommen.

Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Arten, die in drei Basisformen existieren. Kreuzt ihr diese, bleibt ihre Grundform dieselbe. Des Weiteren gibt es besondere Pflanzen, wie die Rafflesia und auch Maiglöckchen, die nur zu bestimmten Begebenheiten erscheinen.

Blumen pflegen leicht gemacht

Wenn eines in der Blumenpflege oberste Priorität hat, dann ist es sie auch zu gießen. Gießt ihr eure Pflänzchen nicht, gehen sie ein oder welken.

Die Wackelgießkanne, die ihr anfangs euer Eigen nennt, ist hingegen äußerst ineffizient. Besser ist die normale Gießkanne, mit der ihr – zwar etwas unkontrolliert – mehrere Felder auf einmal gießen könnt. Ob ihr eure Schösslinge bereits gegossen habt, erkennt ihr an einem Funkeln.

Wenn ihr Glück habt, springen eure Bewohner manchmal ein und gießen eure Blumen. Regnet es, werden eure Blümchen zwar gegossen, wollt ihr sie hingegen kreuzen, solltet ihr dies manuell mit der Gießkanne erledigen.

Mit der verbesserten Gießkanne könnt ihr mehrere Blumen gleichzeitig gießen.

Blumen züchten – so geht’s

Wie ihr sicher wisst, könnt ihr Blumen nicht nur züchten, sondern auch komplett neue Farbschläge kreieren. Grundsätzlich müsst ihr dafür nur beachten, dass ihr zwei Blumen vertikal, horizontal oder diagonal nebeneinander pflanzt.

Gießt ihr sie, besteht am nächsten Tag die Chance, dass eine neue Pflanze um die bereits bestehenden Blumen herum wächst.

So lassen sich Blumen kreuzen

Nehmt ihr zwei Blumen derselben Farbe, entsteht mit höchster Wahrscheinlichkeit ein identischer Nachkomme. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel, denn aus zum Beispiel zwei roten Rosen kann eine pinke bzw. schwarze Rose kreiert werden.

Wollt ihr neue Blumen kreuzen, solltet ihr Blumen von unterschiedlichen Farben nebeneinandersetzen und züchten. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass Eigenschaften dabei sowohl rezessiv als auch dominant vererbt werden. (Wer in Biologie aufgepasst hat, weiß, wovon wir sprechen.) Rezessiv vererbte Züge bieten das Potenzial in einer darauffolgenden Generation aufzutreten.

Ein Beispiel: Pflanzt ihr zum Beispiel zwei orangene Flachlandtulpen nebeneinander, könnt ihr mit etwas Glück eine lilafarbene Wildtulpe erhalten.

Entstanden aus einer roten und gelben Tulpe hingegen, kann es auch vorkommen, dass die gezüchtete Tulpe rot (dominant) als auch gelb (rezessiv) sein könnte, da beide Flachlandtulpen durch sowohl das Merkmal „gelb“ als auch „rot“ beinhalten.

Wenn ihr immer schön am Ball bleibt und eure Blumen gießt, werdet ihr schon bald neue Variationen erhalten.

Dieses Prinzip lässt sich ebenfalls auf andere Blumenarten anwenden. Ihr werdet schnell merken, welches Merkmal rezessiv und dominant vererbt wird. Experimentiert einfach ein bisschen.

Wir empfehlen euch, euch zu merken, welche gewöhnlich gefärbten Pflanzen bereits Hybride sind, sodass ihr einschätzen könnt, welches Merkmal weitervererbt wird. Am besten pflanzt ihr sie gesondert in ein eigenes Beet.

Zu guter Letzt möchten wir noch erwähnen, welche Blumen es gibt und welche ihr bekommt, wenn ihr sie kreutzt.

Alle Arten und ihre Hybride

Name der Blume Kreuzung Rotcosmea Basisform Weißcosmea Basisform Gelbcosmea Basisform Pinkcosmea Rot x Weiß Orangecosmea Rot x Gelb Schwarzecosmea Rot x Rot Triumphtulpe (weiß) Basisform Papageitulpe (rot) Basisform Viridifloratulpe (gelb) Basisform Grengiertulpe (pink) Rot x Weiß Flachlandtulpe (orange) Rot x Gelb Wildtulpe (lila) Orange x Orange Römertulpe (Schwarz) Rot x Rot Hornveilchen (gelb) Basisform Alpenveilchen (rot) Basisform Pfingstveilchen (weiß) Basisform Stiefmütterchen (orange) Rot x Gelb Hainveilchen (lila) Blau x Blau Duftveilchen (blau) Weiß x Weiß Unschuldsrose (weiß) Basisform Liebesrose (rot) Basisform Bernsteinrose (gelb) Basisform Pinkrose (pink) Rot x Weiß Sonnenrose (orange) Rot x Gelb Lilarose (lila) Weiß x Weiß Schwarzrose (schwarz) Rot x Rot Blaurose Rot x Rot (Beides Kreuzungen) Goldrose Lasst eine Schwarzrose welken und gießt sie mit der goldenen Gießkanne Osterlilie (weiß) Basisform Rotlilie (weiß) Basisform Pyrenäenlilie (gelb) Basisform Türkenbundlilie (pink) Rot x Weiß Feuerlilie (orange) Rot x Gelb Dunkellilie (schwarz) Rot x Rot Weißanemone (weiß) Basisform Orangeanemone (orange) Basisform Rotanemone (rot) Basisform Blauanemone (blau) Weiß x Weiß oder Weiß x Orange Pinkanemone (pink) Orange x Rot Purpuranemone (lila) Pink x Blau, Blau x Blau oder Blau x Weiß Weißhyazinthe (weiß) Basisform Gelbhyazinthe (gelb) Basisform Rothyazinthe (rot) Basisform Rosahyazinthe (pink) Rot x Weiß Orangehyazinthe (orange) Rot x Gelb Blauhyazinthe (blau) Weiß x Weiß Purpurhyazinthe (lila) Blau x Blau Weißchrysantheme (weiß) Basisform Gelbchrysantheme (gelb) Basisform Rotchrysantheme (rot) Basisform Lilachrysantheme (lila) Weiß x Weiß Rosachrysantheme (rosa) Weiß x Rot Grünchrysantheme (grün) Lila x Lila

