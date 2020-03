von Laura Li Tung (Montag, 30.03.2020 - 18:42 Uhr)

Neben dem Angeln gehört das Fangen von Insekten zu einem der schönsten Zeitvertreibe in Animal Crossing: New Horizons. Zu den seltensten, aber auch gefährlichsten Krabblern auf eurer Insel gehört die Vogelspinne. Wie ihr sie fangt und wieviel Geld ihr durch sie verdienen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Die Vogelspinne ist flauschig, biestig und wird euch reich machen.

Alles, was ihr über Vogelspinnen wissen müsst

Unter den 80 unterschiedlichen Insekten, gibt es drei Exemplare, die euch in Angst und Schrecken versetzen: Die Wespe, der Skorpion und die Vogelspinne. Während es sich bei den Wespen, um eine Art Miniboss handelt, der fleißigen Baumschüttlern öfter mal das Leben schwer macht, habt ihr bei der Tarantel und dem Skorpion waschechte Endbosse gefunden. Ein Biss oder Stich und ihr fallt in Ohnmacht.

Vogelspinnen findet ihr von November bis April auf eurer Insel. Sie tauchen in den Abendstunden von 19 – 4 Uhr morgens auf. Auch wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, werdet ihr die kleinen haarigen Genossen relativ selten finden. Denn die Spawnrate dieser Biester liegt bei etwas 0,5%. Selbst wenn ihr das Glück haben solltet, eine anzutreffen, kann eine Menge schief gehen. Die Vogelspinne ist aggressiv und wird euch angreifen, wenn ihr euch falsch verhaltet.

So fangt ihr Taranteln richtig

Nehmt als Erstes den Kescher in die Hand und haltet die A-Taste gedrückt, um zu schleichen. Sobald sich das kleine haarige Wesen aufbäumt, solltet ihr eine kleine Pause einlegen, bis es sich wieder beruhigt hat. Schleicht danach noch ein Stück und wiederholt den Vorgang bis ihr nah genug dran seid, um sie zu fangen. Lasst den A-Knopf los und ihr schwingt den Kescher automatisch. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken.

Vogelspinnen-Insel besuchen – so geht's

Auch unsere haarigen Freunde lassen sich in die Enge treiben.

Auch wenn ihr über ein Meilenticket eine kleine Chance haben werdet, auf eine Insel zu stoßen, die nur von Vogelspinnen bewohnt ist, haben wir einen kleinen Trick für euch, wie ihr selbst eine kreieren könnt.

Kauft euch ein Meilenticket für 2.000 Nook-Meilen und fliegt mit Dodo auf eine andere Insel. Natürlich erst nach 19 Uhr, damit auch wirklich Vogelspinnen auftauchen. Das Wetter spielt keine Rolle, nur sollten auch Insekten auf der Insel existieren. Bringt alle nötigen Werkzeuge mit: Dazu gehören die Schaufel, der Kescher, Sprungstab, Axt und die Leiter. Mit Hilfe von Früchten (am besten nehmt ihr einen vollen Magen und zehn Früchte mit) entfernt ihr alle Steine, Bäume, Blumen - ja sogar Baumstümpfe müssen komplett ausgegraben sein. Bei Blumen jedoch reicht es, sie nur zu pflücken. Das Ziel ist es Spawnpunkte von anderen Insekten zu verringern. Können sie nicht mehr an Bäumen hängen, auf Stümpfen oder Blumen sitzen, bleibt dem Spiel keine andere Wahl, als euch mit den Achtbeinern zu peinigen. Unnötige Gegenstände solltet ihr einfach auf den Boden legen, damit ihr genug Platz im Inventar habt. Ist das erledigt, fangt oder verscheucht Insekten, die gespawnt sind. Das können Maulwurfsgrillen sein, die ihr am Geräusch erkennt (grabt sie aus!) oder auch Ligia Exotica, die am Strand auf den Felsen herumwuseln. Verjagt diese ebenfalls und zieht eure Kreise auf der Insel. Ist das noch immer nicht genug, kann es sein, dass ihr Insekten in den Binnengewässern findet. (Riesenwanzen zum Beispiel) Fangt diese und lasst sie wieder frei – nur Vogelspinnen bringen ordentlich Asche.

Mit dieser Methode könnt ihr relativ schnell Vogelspinnen farmen. Ist das Inventar erst voll, könnt ihr auf eure Insel zurückkehren.

Werdet ihr übrigens auf eurer Jagd gebissen, fallt ihr in Ohnmacht und wacht am Steg beim Piloten wieder auf. Auch wenn er euch eine kurze Standpauke halten wird, werdet ihr eure Jagd kurz darauf fortsetzen können. Happy hunting!

Deswegen lohnt es sich Vogelspinnen zu fangen

Zwei Gründe: Zum einen braucht ihr sie, um eure Faunapädie zu komplettieren und dem Museum zu spenden (Eugen wird sich nicht freuen.), zum anderen lohnt es sich das haarige Wesen zu verkaufen. Bei Nepp und Schlepp erhaltet ihr ganze 8.000 Sternis pro Stück. Habt ihr Carlson bereits auf eurer Insel, könnt ihr bei ihm nochmal 30 Prozent mehr abstauben.

Die Leidenschaft von Carlson? Insekten natürlich.

