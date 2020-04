von Laura Li Tung (Dienstag, 28.04.2020 - 14:32 Uhr)

Kaktusfratz: Alle 50 Fundorte | Trials of Mana

Da schon Seiken Densetsu 3, wie Trials of Mana im Original heißt, abseits der Hauptstory nicht viele Aufgaben zu bieten hatte, spendierte Square Enix der Neuauflage einen brandneuen Sammelgegenstand, der sich sehen lassen kann. Wo ihr den „Kaktusfratz“ überall finden könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Da isser ja, der Kaktusfratz!

Klein, pieksig und trotzdem richtig knuddelig: Der Kaktusfratz schlägt nicht nur den Spagat zwischen stachlig und süß, sondern ist auch extrem hilfreich. Findet ihr nämlich eine bestimmte Anzahl, des stachligen Wichts erhaltet ihr eine Belohnung.

Frech wie er ist, macht er euch die Suche oft nicht gerade einfach. Getarnt zwischen Blumen, in Höhlen oder auf Felsvorsprüngen – der Kaktusfratz ist ein Meister im Versteckspiel.

Des Weiteren ist anzumerken, dass ihr das quirlige Wesen in manchen Fällen nicht beim ersten Besuch des Areals finden könnt, weil er sich in einem Bereich befindet, den ihr erst später erreichen könnt.

Bevor wir zu den Fundorten kommen, möchten wir euch das wichtigste auflisten: Die Belohnungen.

Alle Kaktusfratz-Belohnungen

Anzahl der Treffen Belohnung 5 Treffen Info zu Schatzfundorten (bedeutet, ihr könnt sehen, wie viele Schatzkisten in einem Gebiet sind.) 10 Treffen Ihr erhaltet 10% Rabatt in Läden. 15 Treffen Gelegentliche 2-fache ERF-Erhöhung 20 Treffen Es dauert nur noch halb so lang, aus dem Kampf zu fliehen. 25 Treffen Ihr könnt euch in Herbergen kostenlos ausruhen und erhaltet 20% Rabatt in Läden. 30 Treffen Auf dem Nachtmarkt sind mehr Gegenstände verfügbar. Das Zurücksetzen der Lernpunkte ist nur noch halb so teuer. 35 Treffen Info zu Schatzfundorten (genaue Information) und Kaktusfratz-Sichtungen (Anzahl pro Gebiet) 40 Treffen Gelegentliche 3-fache ERF-Erhöhung 45 Treffen Höhere Chance auf gute Ernte aus Samen 50 Treffen Ihr erhaltet den Kaktusfratz-Ring und die gemeinsame Fähigkeit von Kaktusfratz.

Die gemeinsame Fähigkeit, die ihr erhaltet, hat es in sich.

Ob ihr nun weniger bezahlen möchtet oder schneller im Level steigen wollt, jede Belohnung ist goldwert. Außerdem bekommt ihr bei der Vervollständigung eine silberne Trophäe.

Wo ihr den Kaktusfratz also finden könnt, haben wir im Folgenden in der Reihenfolge aufgelistet, wie ihr sie auch im Spiel antrefft. Folgt am besten der Verlinkung, die euch zu einer Kartenansicht und der Beschreibung des Fundorts führt.

Trials of Mana | Das Abenteuer beginnt von Neuem

Herzlichen Glückwunsch! Bei der Vervollständigung winkt ebenfalls eine silberne Trophäe!

