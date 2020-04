Trials of Mana

Klasse 03 – Schurke (Licht) : In der Schurkenklasse kann Adlerauge mächtige Fallenangriffe erlernen. Die Klasse ist so vielseitig, dass sie ihre Gegner aus jedweder Entfernung angreifen können.

Klasse 03 – Ninja-Meister (Dunkel): Wie der Name schon sagt, hat Adlerauge in der Klasse des Ninja-Meisters seine Fähigkeiten als Ninja weiterentwickelt. Statt eines Gegners kann er so ganze Gruppen in Beschuss nehmen.