von Laura Li Tung (Freitag, 22.05.2020 - 10:31 Uhr)

Zum Angeln, Insekten fangen und Erze abbauen gehört in Animal Crossing: New Horizons vor allem eines: Das richtige Werkzeug. Egal, ob ihr es bei Nepp und Schlepp kauft oder es auf einer Werkbank herstellt – wir zeigen euch, welches Werkzeug es gibt, wie ihr es bekommt und was ihr sonst noch so wissen solltet.

Animal Crossing | Dinge, die Tom Nook euch verheimlicht

Ihr werdet schnell feststellen, dass es wenig Wichtigeres gibt, als gutes Werkzeug. Sobald ihr Kescher und Co. euer Eigen nennt, könnt ihr es über das Taschenmenü oder den Werkzeugring ausrüsten. Da es eine große Auswahl an Werkzeug gibt, haben wir alle für euch aufgelistet und verraten euch die wichtigsten Fakten zu jedem einzelnen.

Werkzeuge und was ihr wissen solltet

Die unter euch, die Animal Crossing: New Horizons bereits spielen, werden es wissen: Jedes (noch so gute) Werkzeug geht irgendwann kaputt. Wie oft ihr es benutzen könnt, hängt von der Qualität des jeweiligen Schmuckstücks ab. Sorgt immer dafür, dass ihr genug Materialien habt, um neues Werkzeug herzustellen. Alternativ ist Werkzeug auch in Nooks Laden zu erstehen.

Einige Werkzeuge könnt ihr nur in Nooks Laden kaufen.

Neben der Haltbarkeit von Werkzeugen ist der Werkzeugring ein Feature, das ihr unbedingt kennen solltet. Wie ihr den Werkzeugring freischalten könnt und was ihr sonst noch so wissen solltet, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Aber nun einmal Butter bei die Fische. Weiter geht's mit den knallharten Fakten zu jedem einzelnen Werkzeug, das Animal Crossing: New Horizons für euch bereithält.

Die Axt

Die Axt gehört zu den wichtigsten Werkzeugen, die ihr auf eurer Insel braucht. Ihr könnt sie dazu einsetzen Ressourcen von Bäumen zu sammeln oder sie zu fällen.

Nutzt ihr zum Beispiel eine Wackel- oder Steinaxt sammelt ihr lediglich Ressourcen, lasst den Baum aber stehen. Mit einer Axt mit Schneide hingegen fällt ihr einen Baum in Windeseile. Wollt ihr also nur Ressourcen, solltet ihr die normale Axt in der Tasche lassen.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Wackelaxt 40 Anleitung kommt durch Spende von zwei Tieren an Tom Nook Steinaxt 100 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Axt 100 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Goldaxt 200 Anleitung kommt nach 100 kaputten Äxten (alle Typen) per Post

Die Schaufel

Schaufeln haben gleich mehrere Verwendungszwecke – während offensichtlich ist, dass ihr mit einer Schaufel Dinge aus- und eingrabt, könnt ihr auch durch das Essen von Obst Energie erhalten, um sogar Bäume auszugraben und Felsen zu pulverisieren.

Insgesamt könnt ihr maximal zehn Energie haben, ihr müsst nur genug Früchte essen. (Eine Frucht eurer Wahl = eine Energieeinheit) Eure Energie verringert sich automatisch, wenn ihr eine Aktion ausführt. Esst am besten nur soviel Obst, wie ihr gerade benötigt. Gebt Acht, dass ihr nicht versehentlich Felsen zerstört, denn sie erscheinen erst am nächsten Tag wieder.

Wenn ihr euch einen Steingarten gebaut habt, könnt ihr mit der Schaufel gezielt abbauen.

Ohne Energie könnt ihr Erze, Steine und Lehm aus Felsen abbauen, ihr müsst nur mit einer Schaufel gegen ihn schlagen. Je öfter ihr binnen zehn Sekunden gegen einen Stein schlagt, desto mehr erhaltet ihr. Bis zu neun Ressorucen sind möglich.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Wackelschaufel 10 Geschenk von Tom Nook, wenn ihr erstmals im Servicecenter mit ihm sprecht Schaufel 30 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Profi-Schaufel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Kinderschaufel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Designerschaufel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Goldschaufel 90 Anleitung kommt nach Abschluss der Faunapädie-Fischseite per Post

Der Kescher

Ob am Boden oder in der Luft: Der Kescher ist das Gerät Flattervieh oder fiese Krabbler einzusacken, um sie zu verkaufen oder an das Museum zu spenden.

Rüstet das Gerät auf A aus und nähert euch langsam. Haltet ihr A gedrückt, könnt ihr euch anschleichen, um unentdeckt zu bleiben. Außerdem könnt ihr den Kescher je nach Jahreszeit dazu verwenden, Blätter und Schneeflocken zu fangen.

Anschleichen ist die Devise.

Der Fang jedes Wesens kostet Haltbarkeitspunkte. Den Kescher einzusetzen, ohne etwas zu fangen, schadet ihm nicht. Ihr solltet ihn nur nicht als Waffe gegen unliebsame Inselbewohner einsetzen – oder vielleicht gerade dann … ?

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Wackelkescher 10 Tom Nook 1 Fisch/Insekt geben (Anleitung) Kescher 30 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Profi-Kescher 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Kinderkescher 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Sternkescher 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Goldkescher 90 Anleitung kommt nach Abschluss der Faunapädie-Insektenseite per Post

Die Angel

Die Angel ist eure erste Wahl, wenn es heißt kleine und manchmal große Fische an Land zu ziehen. Ob aus Teichen, Flüssen oder aus dem Meer: Seht ihr einen kleinen Schatten an der Wasseroberfläche, solltet ihr eure Angel zücken. Dreht euch am besten so, dass der Köder direkt vor der Nase des Fisches landet, sonst wird sich dieser nicht dafür interessieren.

Neben bekannten Fischen kommen auch andere Gestalten ans Tageslicht.

Drückt A und werft die Angel aus. Klappt es nicht beim ersten (zweiten, dritten) Mal ist das kein Problem. Holt die Angel einfach wieder ein und versucht es erneut. Hat ein Köder die Aufmerksamkeit des Fisches geweckt, wird er zunächst anfangen zu knabbern. Dies kann er bis zu viermal tun. Erst, wenn er den Köder richtig runterzieht, könnt ihr ihn einholen. Schließt am besten die Augen, denn es wird ein großen „PLOPP!“ machen. Haltet A gedrückt, um ihn einzuholen. Seid geduldig, denn wenn ihr den Köder zu früh einholt, wird sich der Fisch verfrüht vom Acker machen.

Wollt ihr wissen, wie ihr Köder herstellt? Schaut euch den verlinkten Guide an.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Wackelangel 10 Geschenk von Tom Nook, wenn ihr erstmals im Servicecenter mit ihm sprecht Angel 30 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Profi-Angel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Kinderangel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Fisch-Angel 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Goldangel 90 Anleitung kommt nach Abschluss der Faunapädie-Fischseite per Post

Die Schleuder

Da ist er wieder! Der Luftballon mit Geschenk. Nahezu alle fünf Minuten fliegt ein Ballon über eure Insel. Woher sie kommen? Ein Rätsel. Wichtig ist, dass ihr sie vom Himmel holt und das Geschenk einsackt.

Richtet euch zum Ziel aus und nutzt die Schleuder, indem ihr A drückt. Die Schleuder nimmt auch nur dann Haltbarkeitsschaden, wenn sie trifft, also keine Angst, wenn ihr den fliegenden Ballon beim ersten Mal verfehlt. Platzt ein Ballon, fällt das Geschenk zu Boden. Je nach Farbe des Luftballons könnt ihr unterschiedlichste Objekte bekommen.

Gelbe Ballons beinhalten zum Beispiel oft Sterni-Säcke, blaue Ballons Rohstoffe und Einrichtungsgegenstände, grüne Ballons Kleidung und rote Ballons Bastelanleitungen von saisonalen Objekten. Haltet vor allem Ausschau nach roten Ballons – die saisonalen Bastelanleitungen sind begehrt.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Schleuder 20 Nepp verkauft Bastelanleitung für 300 Sternis (Zelt oder Laden) Profi-Schleuder 20 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Kinderschleuder 20 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Goldschleuder 60 Anleitung kommt per Post, wenn ihr 300 Ballons mit beliebigen Schleudern abgeschossen habt

Die Gießkanne

Einfach mal innehalten und Blumen gießen! Was im realen Leben häufig vergessen wird, dient in Animal Crossing: New Horizons vor allem dazu Blumen zu züchten und zu kreuzen.

Ob ihr eine Blume richtig gegossen habt, erkennt ihr daran, ob sie glitzert oder nicht. Die Gießkanne verliert nur bei der Anwendung auf ungegossene Pflanzen Haltbarkeit.

Während die Wackelgießkanne nur ein Feld bewässert, versorgt die Standard-Gießkanne 2x3 Felder mit Wasser. Nur die Goldkanne kann das toppen: Sie kümmert sich sogar um die Bewässerung von 3x3 Feldern.

Mehr zum Thema Blumen züchten und kreuzen, erfahrt ihr in unserem verlinkten Guide.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Wackelgießkanne 10 Tom Nook 4 Tiere geben (Anleitung) Gießkanne 30 Aus dem Paket „Alltagswerkzeuge A-Z“ am NookPortal erworben (3000 Nook-Meilen) Profi-Kanne 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Kinderkanne 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Elefantenkanne 30 Kann in Nooks Laden im Schrank erscheinen (2500 Sternis) Goldkanne 90 Anleitung kommt nach Erreichen einer 5-Sterne-Inselbewertung per Post.

Leiter & Sprungstab

Während ihr mit einer Leiter jede Klippe hochkommt, könnt ihr euch mit dem Sprungstab elegant über den Fluss katapultieren.

Der Sprungstab lässt euch das Gebiet abseits des Flusses erkunden.

Diese Werkzeuge sind anfangs eure einzige Möglichkeit, um weitere Bereiche eurer Insel zu erkunden, bevor ihr Brücken und Aufgänge bauen könnt. Rüstet das Werkzeug aus und drückt A, um entweder eine Klippe hoch- und runter zu klettern oder mit dem Sprungstab über einen Fluss zu springen.

Bezeichnung Haltbarkeit Beschaffung Leiter - Anleitung von Tom Nook bei „Drei neue Grundstücke“ Sprungstab - Von Eugen beim ersten Gespräch bekommen.

Stäbe

Stäbe sind magische Items, die ihr in einer Vielzahl von Stilen herstellen könnt. Ähnlich wie der Werkzeugring bieten euch Stäbe die Möglichkeit der Schnellauswahl, mit dem Unterschied, dass ihr mit Stäben zwischen Kleidung hin- und herwechseln könnt.

Einmal den Stab geschwungen: Schon ein neues Outift.

Schwingt ihr euren Stab, könnt ihr rasch zwischen den zugewiesenen Outfits wechseln. Um ein Outfit zuzuweisen, müsst ihr zu einem beliebigen Schrank und „Stab-Outfits ändern“ anwählen. Danach könnt ihr einen Look aus eurer getragenen Kleidung oder aus dem Lager zusammenstellen und zuweisen.

Jedes Mal, wenn ihr zu einem zugewiesenen Outfit wechselt, wird die zuvor getragenen Kleidung im Stab verwahrt, sodass ihr eine gro0e Garderobe mit euch herumtragen könnt, ohne euer Inventar zu blockieren. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Stäben, doch sie funktionieren alle gleich. Welche es gibt und wie ihr sie bekommt, haben wir im Folgenden für euch aufgelistet.

Zauberstab Fundort Bestandteile Anemonen-Stab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Orangeanemone Aststab zufällig von Eufemia 5 Äste, 3 Sternensplitter Bambusstab Flaschenpost oder ACNH-Bewohner oder Ballon während der Frühlingsmonate 3 Sternensplitter, 6 Frühlingsbambussprossen Chrysanthemenstab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Gelbchrysantheme Cosmeastab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Weißcosmea Eisenstab zufällig von Eufemia 3 Eisenerze, 2 Sternensplitter Eisstab während der Wintermonate von Schnemil 1 große Schneeflocke, 3 Sternensplitter Fischstab von Lomeus bereits fertig Goldener Zauberstab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 2 Golderze Häschentag-Stab vom Osterhasen am Häschentag (12. April), nachdem alle Häschentag-Items hergestellt wurden 3 Sternensplitter, 1 Wackelndes Osterhasen-Spielzeug Hyazinthen-Zauberstab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Rosahyazinthe Insektenstab von Carlson während des Insektius-Turniers bereits fertig Kirschblütenstab Flaschenpost oder ACNH-Bewohner oder Ballon während der Kirschblütenzeit (1. bis 10. April) 3 Kirschblütenblätter, 3 Sternensplitter Lilien-Stab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Osterlilie Muschelstab zufällig von Eufemia (von Juni bis August) 3 Sternensplitter, 3 Sommer-Muscheln Pilzstab Flaschenpost oder ACNH-Bewohner oder Ballon 3 Sternensplitter, 3 dünne Pilze Rosenstab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Liebesrose Sternenstab von Eufemia bei ihrem ersten Besuch 3 Sternensplitter, 1 Riesensplitter Stiefmütterchen-Stab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Stiefmütterchen Tulpenstab zufällig von Eufemia 3 Sternensplitter, 1 Papageitulpe Zauberstab zufällig von Eufemia 2 Sternensplitter

Quasi-Werkzeuge

Sogenannte Quasi-Werkzeuge könnt ihr zwar ausrüsten und nutzen – sie haben aber keine essentielle Wichtigkeit. Die meisten von ihnen sind einfach Spaß-Items, mit denen ihr euren Kleiderschrank aufmotzen könnt.

Schirme: Euch macht der Regen fertig? Uns auch. Helfen kann nur ein Regenschirm, den ihr in Nooks Laden kaufen könnt. Nepp und Schlepp bieten regelmäßig unterschiedliche Schirme an. Schaut einfach in ihren Schrank. Drückt den A-Knopf, wenn es regnet und ihr den Schirm ausgerüstet habt – so wirbelt ihr die Tropfen einfach weg.

So ein Regenschirm sieht zwar süß aus, ist aber nicht essentiell.

Stopp-Uhr: Nach dem Ausbau des Ladens erhältlich könnt ihr die Stoppuhr bei Wettbewerben mit Freunden auf eurer Insel nutzen, um die Zeit zu messen.

Falle: Eine Falle lässt sich im Boden vergraben. Macht ein anderer Spieler Bekanntschaft mit eurer Falle, wird er kurzzeitig in ihr feststecken. Auch ihr selbst seid nicht immun dagegen – fallt ihr in ein Loch, solltet ihr A drücken um euch wieder frei zu graben.

Fächer: Vor allem in der sengendem Sommerhitze entfliehen möchtet, ist ein Fächer Gold wert. Sieht nicht nur cool aus, sondern hält kühl.

Und was ist mit den goldenen Werkzeugen?

Für die goldenen Werkzeuge haben wir natürlich auch einen Guide. Schaut einfach mal hinein, indem ihr auf die Verlinkung klickt. Viel Spaß!

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.