So vielfältig wie die Welt von Xenoblade Chronicles sind auch ihre Charaktere. Sechs an der Zahl verfügt jeder von ihnen über unterschiedliche Techniken, Stärken und Schwächen. Da die Effektivität eurer Charaktere stark von eurem Spielstil abhängt, möchten wir euch jeden einzelnen vorstellen und die besten Gruppenkombinationen aufzeigen.

Eine gute Gruppe ist die halbe Miete.

Xenoblade Chronicles glänzt nicht nur mit einer unglaublich komplexen Welt, sondern auch mit einer Vielzahl von interessanten Charakteren mit unterschiedlichen Motivationen. Oberflächlich betrachtet, verfügt jeder von ihnen über ein ähnliches Set an Fähigkeiten. Doch nur, wer sich wirklich auf einer tieferen Ebene mit ihnen beschäftigt, wird die passende Gruppe für jede Kampfsituation finden. Im Folgenden haben wir alles Wissenswerte für euch zusammengestellt.

Shulk in Xenoblade Chronicles

Shulk ist der 18-jährige Hauptcharakter in Xenoblade Chronicles. Er lebt mit Fiora, Reyn und Dunban in Kolonie 9, die am Fuß des Bionis liegt. Shulk führt das mysteriöse Schwert Monado, die einzige Klinge, die die Eindringlinge, die Mechon, verletzen kann.

Er ist offenherzig, nicht zu impulsiv und äußerst mutig für sein Alter. Er möchte sich an den Mechon rächen, aber nicht auf Kosten der Menschen um sich herum. Auf ihn ist immer Verlass. Shulk ist entschlossen und wird seine Mission bis zum Ende durchstehen, egal was passiert. Seine Herkunft ist unklar.

Der blonde Haarschopf ist Shulks herausstechenstes Merkmal.

Shulks reguläre Techniken

Spezialtechnik: Monado aktivieren – Setzt die Kraft des Monado frei. Ermöglicht Monado-Techniken

Monado aktivieren – Setzt die Kraft des Monado frei. Ermöglicht Monado-Techniken Schlitzklinge: Angriffe von der Seite senken physische Abwehr

Angriffe von der Seite senken physische Abwehr Rückschlag: Angriffe von hinten fügen großen Schaden zu

Angriffe von hinten fügen großen Schaden zu Leichte Heilung: Zieht Äther aus der Luft, um Gefährten zu heilen

Zieht Äther aus der Luft, um Gefährten zu heilen Lufthieb: Lässt Feinde schwanken, Seitenangriffe verlangsamen das Ziel

Lässt Feinde schwanken, Seitenangriffe verlangsamen das Ziel Erschütterklinge: Schwertstreich, der einen Feind ohnmächtig werden lässt

Schwertstreich, der einen Feind ohnmächtig werden lässt Schattenauge: Senkt Wut und steigert den Schaden physischer Techniken

Senkt Wut und steigert den Schaden physischer Techniken Schlachtenseele: Opfert die Hälfte der KP, füllt Spezialanzeige

Opfert die Hälfte der KP, füllt Spezialanzeige Klingenstrom: Großer Schwung mit der Waffe, der alle Feinde vor Shulk trifft

Techniken des Monado

Schmetterschlag: Konzentriert die Kraft des Monado und greift in gerader Linie an.

Konzentriert die Kraft des Monado und greift in gerader Linie an. Verzauberung: Macht möglich, dass Gefährten Mechon verletzen können

Macht möglich, dass Gefährten Mechon verletzen können Schild: Wehrt feindlicher Spezialtechniken gleicher oder niedriger Stufe ab.

Wehrt feindlicher Spezialtechniken gleicher oder niedriger Stufe ab. Impuls: Der Wind des Monado erzeugt eine sehr hohe Ausweichkraft.

Der Wind des Monado erzeugt eine sehr hohe Ausweichkraft. Löscher: Verursacht Aurasiegel, entfernt so gegnerische Auren und Stacheln.

Verursacht Aurasiegel, entfernt so gegnerische Auren und Stacheln. Fresser: Entfernt gegnerische Buffs und verursacht Blutung.

Entfernt gegnerische Buffs und verursacht Blutung. Rüstung: Senkt den Schaden um 75%.

Senkt den Schaden um 75%. Zyklon: Bringt alle Gegner zum schwanken.

Reyn

Reyn ist ein 18-jähriger Soldat, der in der Armee von Kolonie 9 dient. Der Jugendfreund von Shulk und Fiora ist neben seiner Position in der Armee alles andere als ernst: Als Spaßvogel der Gruppe ist er offenherzig und manchmal etwas laut. Im Laufe der Geschichte ist Reyn immer dahinter den manchmal unsicheren Shulk aufzubauen und ihm den Rücken zu stärken. Er unterstützt und motiviert ihn sein volles Potenzial zu erreichen.

Als Waffe nutzt er eine Lanze mit Schild. Er hat nicht nur eine starke Abwehr, sondern auch eine Menge KP und eignet sich daher perfekt als Tank.

Reyns Vertrauen in Shulk ist unendlich.

Reyns Techniken

Spezialtechnik: Wilder Hohn – Fordert den Feind heraus, steigert Wut. Der Feind greift Reyn an.

Wilder Hohn – Fordert den Feind heraus, steigert Wut. Der Feind greift Reyn an. Knochenhaken: Versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag.

Versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag. Drehkick: Lähmt Feinde, nach Knochenhaken. Senkt Agilität.

Lähmt Feinde, nach Knochenhaken. Senkt Agilität. Schwertramme: Stoß mit der Waffenspitze, fügt großen Schaden zu.

Stoß mit der Waffenspitze, fügt großen Schaden zu. Hammerschlag: Großer Angriffsschwung, der die Wut der Feinde im Umfeld erhöht.

Großer Angriffsschwung, der die Wut der Feinde im Umfeld erhöht. Lariat: Fügt den Gegnern vor Reyn Schaden zu.

Fügt den Gegnern vor Reyn Schaden zu. Kriegsschwung: Drehschlag, der alle Feinde in Reichweite angreift.

Drehschlag, der alle Feinde in Reichweite angreift. Niederschlag: Zielt auf die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen.

Zielt auf die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen. Schildstoß: Stoß mit dem ausgeklappten Schild. Macht Feinde ohnmächtig.

Stoß mit dem ausgeklappten Schild. Macht Feinde ohnmächtig. Kraft sammeln: Charakter sammelt Kraft. Nächste Technik fügt mehr Schaden zu.

Charakter sammelt Kraft. Nächste Technik fügt mehr Schaden zu. Wachdienst: Klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blockieren.

Klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blockieren. Aura-Explosion: Verfügbar, wenn eine Aura besteht. Senkt Feindesstärke.

Verfügbar, wenn eine Aura besteht. Senkt Feindesstärke. Kontakt: Aura, die stark die Wut der Feinde steigert, damit sie angreifen.

Aura, die stark die Wut der Feinde steigert, damit sie angreifen. Berserker: Aura, die Abwehrkraft opfert, um die Angriffsstärke zu steigern.

Aura, die Abwehrkraft opfert, um die Angriffsstärke zu steigern. Ankerkette: Aura, die Rückprall, Rückwurf und Wutverlust verhindert.

Aura, die Rückprall, Rückwurf und Wutverlust verhindert. Letztes Gefecht: Aura, die einmal vor Kampfunfähigkeit bewahrt.

Aura, die einmal vor Kampfunfähigkeit bewahrt. Zorn: Aura. Reduziert physischen Schaden, füllt allmählich die Spezialanzeige.

Dunban

Dunban ist 30 Jahre alt und der ehemalige Träger des Monado. Er ist ebenfalls Fioras älterer Bruder und zog sie auf an Stelle ihres Vaters, der während eines Angriffes der Mechons starb. Er ist Soldat der Kolonie 9 und ein Vorbild für alle.

Im Vergleich zu Shulk zerstörte das Führen des Monados seinen rechten Arm, der nie richtig verheilt ist. Statt des Monados trägt er im Verlauf ein Katana, das ihm treue Dienste leistet.

Dunban ist das Vorbild für alle.

Dunbans Techniken

Spezialtechnik: Todesblütentanz – Mächtige Schwerthiebe, solange die Konzentration ausreicht.

Todesblütentanz – Mächtige Schwerthiebe, solange die Konzentration ausreicht. Orkanschneide: Schneller, tiefer Stich, der eine Blutung erzeugt.

Schneller, tiefer Stich, der eine Blutung erzeugt. Weltenschlag: Zweier-Combo, die PhA und nach Orkanschneiden auf STR senkt.

Zweier-Combo, die PhA und nach Orkanschneiden auf STR senkt. Blitztritt: Harter Tritt. Nach Orkanschneiden lässt er Feinde schwanken.

Harter Tritt. Nach Orkanschneiden lässt er Feinde schwanken. Sturmtritt: Vakuum-Welle. Nach Orkanschneide, tilgt Feindes-Stärkung.

Vakuum-Welle. Nach Orkanschneide, tilgt Feindes-Stärkung. Stahlstoß: Mächtiger Körperstoß, der schwankende Feinde umwirft.

Mächtiger Körperstoß, der schwankende Feinde umwirft. Demon Slayer: Verursacht Schwanken bei allen Feinden.

Verursacht Schwanken bei allen Feinden. Donnerschlag: Trifft Gegner hinter Dunban.

Trifft Gegner hinter Dunban. Soaring Tempest: Mehrere Angriffe gegen Feinde vor Dunban.

Mehrere Angriffe gegen Feinde vor Dunban. Final Flicker: Opfert KP, um die Technikleiste zu füllen.

Opfert KP, um die Technikleiste zu füllen. Blendende Blüte: Beeindruckende Aktion, die Gegnerwut auf Dunban lenkt.

Beeindruckende Aktion, die Gegnerwut auf Dunban lenkt. Schlachtenauge: Fixiert den Feind mit einem Blick und erzeugt Konzentration.

Fixiert den Feind mit einem Blick und erzeugt Konzentration. Hitzeflimmern: Rätselhafte Aura, die Wut mindert und die Krit.-Rate steigert.

Rätselhafte Aura, die Wut mindert und die Krit.-Rate steigert. Jaws of Death: Aura, die Angriff erhöht und Dunban wiederbelebt.

Aura, die Angriff erhöht und Dunban wiederbelebt. Ohnegleichen: Motivations-Aura, die Stärke steigert und Panik bei Gefährten heilt.

Motivations-Aura, die Stärke steigert und Panik bei Gefährten heilt. Ruhige Seele: Ausgeglichene Aura, die Treffsicherheit und Ausweichrate erhöht.

Ausgeglichene Aura, die Treffsicherheit und Ausweichrate erhöht. Himmelsodem: Aura, die Schwächungen löscht und Hast gewährt.

Sharlas Charakter

Sharlas ist 21 Jahre alt und eine talentierte Scharfschützin. Sie trägt ein Gewehr und besitzt exzellente Support- und Heilfähigkeiten.

Mit ihrem Bruder Juju lebt sie in Kolonie 6. Da sie sich allein um ihn kümmert, ist sie oft besorgt. Außerdem steht sie in enger Verbindung zu Otharon, dem Oberhaupt der 6. Kolonie.

Sharla kümmert sich stets um die ganze Gruppe.

Sharlas Techniken

Spezialtechnik: Abkühlen – Kühlt das durch Techniken heiß gewordene Äthergewehr ab.

Abkühlen – Kühlt das durch Techniken heiß gewordene Äthergewehr ab. Donnerschuss: Schlag mit Gewehrkolben, der Feinde ohnmächtig macht.

Schlag mit Gewehrkolben, der Feinde ohnmächtig macht. Narkose: Hypnotisches Äthergeschoss, das einen Feind einschläfert.

Hypnotisches Äthergeschoss, das einen Feind einschläfert. Metallsalve: Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt.

Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt. Kolbenramme: Schlag mit dem Gewehrkolben, der Feinde ohnmächtig macht.

Schlag mit dem Gewehrkolben, der Feinde ohnmächtig macht. Kopfschuss: Garantie auf kritischen Schaden.

Garantie auf kritischen Schaden. Heilschuss: Geschoss mit Heiläther, das die KP eines Gefährten heilt.

Geschoss mit Heiläther, das die KP eines Gefährten heilt. Heilsalve: Geschoss mit Heiläther, das die KP eines Gefährten stark heilt.

Geschoss mit Heiläther, das die KP eines Gefährten stark heilt. Heilschrot: Heiläther-Schuss, der die KP aller Gefährten heilt.

Heiläther-Schuss, der die KP aller Gefährten heilt. Heilkonter: Heilt jedes Mal, wenn die Gruppe Schaden nimmt.

Heilt jedes Mal, wenn die Gruppe Schaden nimmt. Schildschuss: Erzeugt eine Ätherbarriere, die Schaden absorbiert.

Erzeugt eine Ätherbarriere, die Schaden absorbiert. Reinigungsschuss: Tilgt Schwächungen, verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität.

Tilgt Schwächungen, verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität. Reinigungsschrot: Tilgt Schwächungen aller Gefährten und verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität.

Tilgt Schwächungen aller Gefährten und verleiht kurzzeitig Schwächungsimmunität. Mutschuss: Spezielles Äthergeschoss, das den Mut der Gruppe hebt.

Spezielles Äthergeschoss, das den Mut der Gruppe hebt. Auraschuss: Spezielles Äthergeschoss, das eine bestehende Aura verlängert.

Spezielles Äthergeschoss, das eine bestehende Aura verlängert. Tarnhaltung: Aura, die Wut senkt und somit verhindert, angegriffen zu werden.

Aura, die Wut senkt und somit verhindert, angegriffen zu werden. Drive Boost: Aura, die den Cooldown aller Techniken verkürzt.

Melias Charakter

Ihr werdet es nicht glauben, aber Melia Antiqua ist 88 Jahre alt und die Prinzessin einer alten Rasse namens Hochentia. Im Vergleich zu den anderen ist sie sogar eine der jüngsten. Melia ist die Schwester von Kallian und die Tochter des Kaisers Sorean.

Die Gruppe trifft auf Melia im Wald der Makna, nachdem sie von einem Telethia angegriffen wurde. Sie ist die einzige spielbare Magierin in Xenoblade Chronicles.

Melia hat ordentlich Zauber auf dem Kasten.

Melias Techniken

Spezialtechnik: Element abfeuern – Feuert gerufene Elemente ab. Volle Anzeige aktiviert Trance.

Element abfeuern – Feuert gerufene Elemente ab. Volle Anzeige aktiviert Trance. Speerbruch: Physischer Angriff, der Feinde zurückwirft.

Physischer Angriff, der Feinde zurückwirft. Starlight Kick: Nach Speerbruch genutzt, wirft er Feinde um.

Nach Speerbruch genutzt, wirft er Feinde um. Blitzruf: Elektrizität steigert die Ätherkraft. Abfeuern: Großer Schaden.

Elektrizität steigert die Ätherkraft. Abfeuern: Großer Schaden. Flammenruf: Feuer steigert die Stärke. Abfeuern: Brandschaden.

Feuer steigert die Stärke. Abfeuern: Brandschaden. Wasserruf: Wasser heilt KP. Abfeuern: KP eines Feindes absorbieren.

Wasser heilt KP. Abfeuern: KP eines Feindes absorbieren. Erdruf: Steigert die Abwehr, senkt den Schaden.

Steigert die Abwehr, senkt den Schaden. Windruf: Steigert die Agilität.

Steigert die Agilität. Eisruf: Steigert Ätherabwehr.

Steigert Ätherabwehr. Summon Copy: Ruft den letzten aufgerufenen Elementaren.

Ruft den letzten aufgerufenen Elementaren. Heilgeschenk: Opfert KP von Melia, um KP eines Gefährten zu heilen.

Opfert KP von Melia, um KP eines Gefährten zu heilen. Reflektion: Reflektiert die Attacken der Feinde.

Reflektiert die Attacken der Feinde. Hypnose: Feinde werden mit Äther umgeben und eingeschläfert.

Feinde werden mit Äther umgeben und eingeschläfert. Schattenstich: Äther aus dem Boden hindert die Feinde daran, sich zu bewegen.

Äther aus dem Boden hindert die Feinde daran, sich zu bewegen. Explosion: Weckt verborgene Kraft, um die Abwehr der Feinde zu senken.

Weckt verborgene Kraft, um die Abwehr der Feinde zu senken. Mind Blast: Entfernt Auren von Gegnern und versiegelt diese.

Entfernt Auren von Gegnern und versiegelt diese. Power Effect: Aura, die die Reichweite der Elementare verdoppelt.

Rikis Charakter

Dürf en wir vorstellen? Der Heldenpon Riki! Er ist 40 Jahre alt und lebt im Grenzdorf der Nopon. Er hat eine Frau und elf Kinder. Er nutzt seine Haarpracht als zusätzliches Paar Hände, um seine Waffe zu führen. Vom Dorfältesten ausgewählt, ist er der legendäre Held. Riki nimmt dies dankend an – auch mit dem Hintergrund, dass ihm seine Schulden erlassen werden, wenn er diese Rolle ausführt.

Riki hat den Wald noch nie verlassen – aber das, was er an Unwissenheit mitbringt, macht er mit Mut und guten Fähigkeiten wieder wett.

Riki ist ein Nopon, der es faustdick hinter den Ohren hat.

Rikis Techniken

Spezialtechnik: Schnapp! – Riki klaut dem Feind etwas. Es hängt von seiner Laune ab, was.

Schnapp! – Riki klaut dem Feind etwas. Es hängt von seiner Laune ab, was. Freu-Freu!: Fröhlicher Tanz, munter alle auf und füllt Gruppenleiste.

Fröhlicher Tanz, munter alle auf und füllt Gruppenleiste. Beiß-Beiß!: Rikis Waffe beißt zu, erzeugt Blutung. Von hinten: Erhöhte Dauer.

Rikis Waffe beißt zu, erzeugt Blutung. Von hinten: Erhöhte Dauer. Schleich!: Riki schleicht sich von hinten an und fügt großen Schadem zu.

Riki schleicht sich von hinten an und fügt großen Schadem zu. Riki tot!: Riki stellt sich tot und kann ihn ignorierende Feinde überraschen.

Riki stellt sich tot und kann ihn ignorierende Feinde überraschen. Spuck-spuck!: Riki kaut Makna-Giftgras und spuckt eine Wolke nach vorne.

Riki kaut Makna-Giftgras und spuckt eine Wolke nach vorne. He-He-Heldenzeit!: Der große Held stürmt von einer gesegneten Aura umgeben voran.

Der große Held stürmt von einer gesegneten Aura umgeben voran. Holperdistolper!: Chance, Feinde umzuwerfen, unabhängig von ihrem Zustand.

Chance, Feinde umzuwerfen, unabhängig von ihrem Zustand. Mach Sitz!: Riki beruhigt Feinde mit Makna-Blumen. Manche werden friedlich.

Riki beruhigt Feinde mit Makna-Blumen. Manche werden friedlich. Riki ist wütend!: Kontert alle physischen Attacken mit vier oder achtmal soviel Schaden.

Kontert alle physischen Attacken mit vier oder achtmal soviel Schaden. Heia machen!: Schläfert Feinde in Reichweite ein. Riki selbst wird auch müde.

Schläfert Feinde in Reichweite ein. Riki selbst wird auch müde. Heile-heile!: Füllt KP der Gruppe auf. Mehr Schwächungen: Stärkere Heilung.

Füllt KP der Gruppe auf. Mehr Schwächungen: Stärkere Heilung. Peekaboo: Verursacht Konfusion auf Mechon, wenn es von der Seite ausgeführt wird.

Verursacht Konfusion auf Mechon, wenn es von der Seite ausgeführt wird. Say Sorry: Entfernt den Debuff der Gegner, der stattdessen Schaden bekommt.

Entfernt den Debuff der Gegner, der stattdessen Schaden bekommt. Heiß-heiß!: Verbrennt die Gegner um Riki herum.

Verbrennt die Gegner um Riki herum. Kalt-kalt!: Angrif mit Rikis Spucke, die Feinde einfriert.

Angrif mit Rikis Spucke, die Feinde einfriert. Voller Koller!: 3er-Schlagkombination vor Riki.

Beste Gruppe für Anfänger in Xenoblade Chronicles

Solltet ihr noch nicht sonderlich vertraut mit den Charakteren sein oder zum ersten Mal ein Spiel der Xenoblade-Reihe spielen, dann können wir euch folgendes Team empfehlen, da es das beste Team für Anfänger ist:

Shulk

Sharla

Reyn

Während Shulks Techniken für ausgewogenen Schaden sorgen, hält euch Reyn als starker Tank den Rücken. Solltet ihr einmal in Bredouille geraten, hilft euch Sharla mit ihren zahlreichen Heil-Techniken aus der Patsche.

Das beste Team für maximalen Schaden

Was am Ende zählt, ist der Schaden den ihr austeilt, denn nur so könnt ihr Gegner besiegen. Wenn ihr eine Gruppe erstellen möchtet, die maximalen Schaden austeilt, empfehlen wir folgende Kombination.

Shulk

Dunban

Reyn

Reyn wird als Tank die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich ziehen, viel Schaden einstecken und selbst welchen austeilen. Dunban und Shulk hingegen nehmen sich die Gegner von allen Seiten vor und bringen zu zum schwanken und stürzen.

Beste Gruppe für eine stabile Defensive

Reyn

Melia

Sharla

Als Tank fängt Reyn den meisten Schaden ab, er stellt sich stets schützend vor sein Team. Melia hingegen sorgt für starke Zauber und clevere Buffs. Sharla teilt aus, unterstützt aber ebenfalls mit starken Zaubern. Dieses Team lässt sich natürlich erstmal nicht gegen Mechon einsetzen. Tauscht also gern Shulk und Reyn.

Letzten Endes werdet ihr selbst herausfinden, welches Team für euch das beste ist. Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Spielen!

