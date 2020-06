von Laura Li Tung (Dienstag, 02.06.2020 - 17:30 Uhr)

Es ist Juni. Das bedeutet, dass die Zeit der Sommermuscheln in Animal Crossing: New Horizons gekommen ist. Was ihr mit den blauen Sommermuscheln anstellen und wie lange ihr sie finden könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Mit so einer Sommermuschel kann man schon einmal posieren.

Wie ihr Sommermuscheln bekommt

Im Vergleich zu den fragilen Kirschblüten im Frühling könnt ihr Sommermuscheln (genau wie alle anderen Muscheln) ganz einfach an euren Stränden finden. Das einzige, was ihr tun müsst, ist diese regelmäßig abzusuchen. Sommermuscheln erkennt ihr an ihrer blauen Farbe und ihrem spiralförmigen Aussehen.

Was ihr mit Sommermuscheln machen könnt

Sommermuscheln sind ein Crafting-Material, mit denen ihr Sommermuschel-spezifische Gegenstände herstellen könnt. Außerdem lassen sie sich für ganze 600 Sternis das Stück bei Nepp & Schlepp verkaufen. Da es die Muscheln nur eine bestimmte Zeit im Spiel gibt, solltet ihr sie fleißig sammeln. Die Anleitungen, für die ihr Sommermuscheln benötigt, erhaltet ihr entweder von euren Bewohnern, in Geschenken oder in einer Flaschenpost.

Animal Crossing | Dinge, die Tom Nook euch verheimlicht

Bastelanleitung Material Muscheltürkranz 1x Sommermuschel, 1x Kreiselschnecke, 1x Sanddollar, 1x Koralle, 1x Riesenmuschel, 1x Kaurischnecke Tropentapete 5x Sommermuschel Meerestapete 3x Sommermuschel, 5x Koralle Meeresboden 3x Sommermuschel, 3x Koralle Glitzersandboden 3x Sommermuschel, 1x Sandboden Wasseroberfläche 6x Sommermuschel Muschel-Pochette 2x Riesenmuschel, 6x Sommermuschel Muschelstab 3x Sommermuschel, 3x Sternensplitter

Nur vier Stück bekommen? Habt Geduld!

So lange könnt ihr Sommermuscheln finden

Wie der Name es schon sagt, werdet ihr Sommermuscheln lediglich im Sommer finden können. Das bedeutet in Zahlen, je nachdem ob ihr euch auf der Nord- oder Südhalbkugel aufhaltet:

Nordhalbkugel: Vom 1. Juni bis 31. August

Südhalbkugel: Vom 1. Januar bis 31. März

Hat euch der Guide gefallen? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung. Bis dahin viel Spaß beim Sommermuscheln sammeln!