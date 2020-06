von Laura Li Tung (Mittwoch, 03.06.2020 - 14:45 Uhr)

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr nicht nur Möbel finden, kaufen oder bauen, sondern auch zusätzlich umgestalten. Das Einzige, was ihr dafür benötigt, sind Umgestaltungskits. Wie ihr diese bekommt und wie ihr Möbel umgestaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Items umzugestalten, ist einfacher als ihr denkt!

Möbel umgestalten - so geht's

Nachdem ihr alle drei Häuser für eure neuen Bewohner vorbereitet habt, erzählt Tom Nook am Anfang des Spielstarts von einem Umgestaltungskurs. Nehmt an diesem teil, indem ihr mit ihm im Servicecenter sprecht. Für die Teilnahme sollt ihr ihm ein bestimmtes Möbelstück besorgen. Stellt dabei sicher, dass ihr einen Inventarplatz frei habt. Danach müsst ihr zur Werkbank gehen und dieses Möbelstück umgestalten.

Wart ihr erfolgreich, schenkt euch Tom Nook 50 Umgestaltungsets. Habt ihr alle verbraucht und benötigt Nachschub, erhaltet ihr weitere Umgestaltungssets in Nooks Laden. Diese kosten zwar 600 Sternis, sind es aber wert, wenn ihr euren Möbeln einen individuellen Touch verpassen wollt. Für den Fall, dass ihr mehr benötigt, könnt ihr Sets natürlich auch stapelweise kaufen. Habt ihr den Kurs gemeistert, könnt ihr in den Menüs von sämtlichen Werkbänken die Option „Ja, umgestalten!“ finden, sodass ihr von nun an immer darauf zurückgreifen könnt, wenn ihr eine Umgestaltung benötigt.

Bei den meisten Möbeln, die ihr umgestalten könnt, lassen sich Korpus und das Material verändern. Jedes Item hat dabei andere Optionen – manche mehr, andere weniger. Während ihr bei einigen Muster auswählen könnt, ist es bei anderen sogar möglich eigene Designs auszuwählen. Ist diese Option verfügbar, seht ihr das am Stift-Symbol am Ende der Liste.

Gestaltet ihr Möbel um, verändern sie manchmal sogar ihr komplettes Erscheinungsbild. Ein simpler Kanaldeckel erhält so ein japanisches Kirschblüten-Design.

Wenn ihr schon ein paar Gegenstände umgestaltet habt, werdet ihr schon bemerkt haben, dass es unterschiedlich ist, wie viele Sets ihr pro Umgestaltung benötigt. Grundsätzlich gilt, dass größere Items auch mehr Sets benötigen. Probiert es einfach aus.

Es lohnt sich immer, euch die Umgestaltungsmöglichkeiten anzusehen, denn während sich bei manchen Möbeln nur die Farbe des Holzes ändert, kann bei anderen das ganze Aussehen umgestaltet werden.

Umgestalten mit eigenen Designs

Wollt ihr mehr Auswahl zur Umgestaltung eurer Möbel, müsst ihr euch mit Sina anfreunden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr die Schneiderei bereits gebaut habt. Sprecht ihr elf Tage hintereinander mit ihr, erlaubt sie euch, dass ihr ihre Muster verwenden könnt.

Dadurch erhaltet ihr jeden Tag ein neues Musterset. Am Ende könnt ihr sogar aus zehn verschiedenen Kategorien wählen. So stehen euch mit Sina zusätzliche Gestaltungsoptionen offen, ohne, dass ihr wertvolle Design-Slots für neue Designs verwenden braucht. Ihr könnt euch natürlich auch eigene Designs erstellen.

Unser Tipp: Gestaltet Werkzeuge um

Nicht nur, dass bestimmte Werkzeuge in anderen Farben umgestaltet werden können – sie verlieren auch ihre Abnutzung. Das kann vor allem dann hilfreich sein, wenn ein Werkzeug kurz vor dem Zerbrechen steht.

