von Laura Li Tung (Mittwoch, 10.06.2020 - 13:18 Uhr)

Nach der Befreiung der Kolonie 6 in Xenoblade Chronicles ist es an der Zeit diese wiederaufzubauen. Wie das funktioniert und was ihr für den Wiederaufbau benötigt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Nur die Tore von Kolonie 6 stehen zu Anfang noch.

Nachdem Xenoblade Chronicles bereits für die Wii erschienen ist, beehrt uns das Spiel jetzt als Definitive Edition auf der Nintendo Switch. Stellt euch den Mechon im Kampf, verteidigt Bionis und das Leben auf ihm vor den stählernen Feinden, damit sie nicht so enden, wie Kolonie 6.

Kolonie 6 wiederaufbauen, aber wie?

Nachdem ihr euch die Mechon, die sich in Kolonie 6 eingenistet haben, vorgeknöpft habt, könnt ihr Juju beim Wiederaufbau helfen. Denn mehr als ein Schlachtfeld ist nicht übrig. Um Kolonie 6 wiederaufzubauen, benötigt ihr aber vor allem zwei Dinge: Ressourcen und jede Menge Geld.

Insgesamt ist es möglich vier Bereiche der Kolonie 6 wiederaufzubauen und das auf fünf Stufen. Jede Stufe steigert sich und wird mehr Rohstoffe und Geld benötigten. Folgende Bereiche könnt ihr wiederaufbauen:

Wohnhäuser

Wirtschaft

Natur

Spezielle Orte

Der Fortschritt im Wiederaufbau wird dabei allerdings nicht im Missionsbuch markiert. Klickt ihr dort aber auf die Minus-Taste, könnt ihr euch immer einen Überblick darüber beschaffen, was ihr gerade braucht.

Seid ihr ratlos bei der Beschaffung von Rohstoffen, könnt ihr euch Tipps bei Juju abholen. Zwar wird er euch nicht den genauen Ort nennen, euch aber Hinweise geben, wo ihr den Rohstoff finden könnt. Alternativ haben wir im Folgenden auch alles für euch aufgelistet.

Wiederaufbau von Wohnhäusern in Xenoblade Chronicles

Um den Wiederaufbau von Kolonie 6 zu begünstigen, braucht ihr natürlich vor allem eines: Wohnhäuser! Diese sorgen für mehr Platz und ermöglichen, dass ihr unterwegs Leute in die Kolonie 6 schicken könnt, sofern diese ein neues Zuhause suchen.

Zum Wiederaufbau gehören natürlich vor allem neue Wohnhäuser.

Level Gold Items Fundorte der Items 1 9.000 G 2x Gefleckter Volfpelz

2x Stahlseide Kampf gegen Volfe auf dem Bein des Bionis

Tephra-Höhle 2 19.000 G 4x Hason-Duftholz

1x Fossilaffe Kampf gegen Oger-Hasons nördlich des Obelisken des Lichts

Wald von Makna 3 55.000 G 1x Mahr-Eisenerz

4x Robuster Panzer

2x Ölzweig Kampf gegen Mahren im Wald von Makna

Kampf gegen Flavel-Andos im Eryth-Meer

Eryth-Meer 4 120.000 G 5x Ponio-Hufstempel

3x Seidiger Volf-Pelz

3x Warnlampe

2x Retrodiode Kampf gegen Ponio auf dem Gefallenen Arm

Kampf gegen Volf auf dem Gefallenen Arm

Gefallener Arm

Feld von Mechonis 5 300.000 G 2x Fleder-Sternflügel

3x Gorillus-Horn

2x Rote Grenze

2x Schwarzes Styrol

3x Regenbogenzirkon Kampf gegen Fleder in Tephra-Höhle

Kampf gegen Gorillus auf dem Bein des Bionis

Schwerttal

Zentralfabrik

Kolonie 9

So kurbelt ihr die Wirtschaft in Kolonie 6 an

Baut ihr die Wirtschaft in Kolonie 6 wieder auf, werdet ihr dort auch Händler antreffen.

Mehr Händler bedeuten mehr Einnahmen für Kolonie 6.

Level Gold Items Fundorte der Items 1 10.000 G 2x Dechsen-Mantel

2x Amblygonkröten Kampf gegen Dechsen im Sumpf von Satori

Kolonie 6 2 22.000 G 3x Kuttel-Brett

2x Rote Spule Kampf gegen Kuttel im Wald von Makna

Äthermine 3 55.000 G 3x Kromen-Kampfkleid

2x Kromen-Kiesel

2x Blauer Marienkäfer Kampf gegen Somati-Kromen in Eryth-Meer

Kampf gegen Kromen in Eryth-Meer

Gruft der Hochentia 4 100.000 G 5x Lax-Fischmehl

8x Zanger-Faden

3x Sauerrübe

2x Moosblech Kampf gegen Lax auf dem Gefallenen Arm

Kampf gegen Zanger auf dem Gefallenen Arm

Gefallener Arm

Feld von Mechonis 5 250.000 G 1x Meereselixier

4x Sardi-Antikfleisch

2x Kunstfeder

1x Glücksfeder

4x Klippen-Leuchtkäfer Kampf gegen Kyel Lexos in Kolonie 6

Sardi in Kolonie 9

Festung Galahad

Agniratha

Bein des Bionis

Natur wiederaufbauen

Die Natur wiederaufbauen? Das bringt euch vor allem, dass ihr mehr Items vor Ort findet.

Häuser und Händler schön und gut, erst Natur macht Kolonie 6 wieder lebendig.

Level Gold Items Fundorte der Items 1 5.000 G 2x Igler-Stachel

2x Dunkeltraube Kampf gegen Igler auf dem Bein des Bionis

Tephra-Höhle 2 18.000 G 2x Oylen-Schatzbeutel

3x Kaiserinnenkäfer Kampf gegen Oylen im Sumpf von Satori

Grenzdorf 3 40.000 G 3x Stachelschwanz

2x Thermosklee

2x Eisbergsalat Kampf gegen Grovodras in Eryth-Meer

Eryth-Meer

Berg Valak 4 99.000 G 3x Raup-Seidenfaden

3x Igler-Lichtstachel

3x Ölauster

3x Weiße Pflaume Raup auf dem Bein des Bionis

Igler auf dem Bein des Bionis

Gefallener Arm

Gefallener Arm 5 280.000 G 3x Grauer Ardon-Bart

1x Vodra-Königsei

2x Lewisia-Silber

2x Lebersoja

2x Stahlkäfer Magnus Ardon auf dem Bein des Bionis

Vodra auf dem Bein des Bionis

Agniratha

Inneres des Bionis

Äthermine

Wiederaufbau der speziellen Orte

Spezielle Orte umfasst alles, was nicht unter die anderen Kategorien fällt. So baut ihr etwa mit Stufe zwei einen kleinen Bauernhof.

Spezielle Orte sorgen unter anderem für mehr Sammelobjekte.

Level Gold Items Fundorte der Items 1 8.000 G 1x Regenelement

1x Kniescheibenfels Kampf gegen Wasser-Nebulae auf dem Bein des Bionis

Tephra-Höhle 2 25.000 G 2x Staubelement

3x Schneebeere Kampf gegen Caris Nebulae im Wald von Makna

Eryth-Meer 3 50.000 G 2x Windstoßtelement

2x Schneeelement

3x Limonadenhimmel Kampf gegen Bono-Nebulae in Eryth-Meer

Kampf gegen Riff-Nebulaes auf dem Berg Valak

Wald von Makna 4 130.000 G 3x Zellular-Elaststoff

3x Zellular-Stahl

2x Spektralschnecke

2x Azurmalve Kampf gegen Zellular in den Innereien des Bionis

Kampf gegen Woll-Zellular in den Innereien des Bionis

Gefallener Arm

Feld von Mechonis 5 400.000 G 2x Infernoelement

2x Gewitterelement

3x Blaulichtverstärker

2x Engelsmoter X

3x Hasendiode Kampf gegen Saldox-Nebulae auf der Gefängnisinsel

Kampf gegen Smaragd-Nebulae auf der Gefängnisinsel

Agniratha

Zentralfabrik

Kolonie 9

