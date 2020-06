von Laura Li Tung (Donnerstag, 18.06.2020 - 14:05 Uhr)

Alle Trophäen im Leitfaden | The Last of Us 2

Ihr wollt euch die Platin-Trophäe auch in The Last of Us 2 nicht entgehen lassen? Wir können euch beruhigen: Es wird einfacher, als ihr denkt. Wie ihr alle Trophäen freischaltet, verraten wir euch in diesem Leitfaden inklusive Roadmap.

Im zweiten Teil von The Last of Us wird die Trophäenjagd gar nicht so schwer.

Hinweis: Dieser Guide über Trophäen in The Last of Us 2 enthält milde Spoiler.

Vorneweg sei gesagt, dass ihr euch die Platin-Trophäe im Vergleich zum Vorgänger von The Last of Us 2 relativ einfach erspielen könnt. Um diese zu erhalten, müsst ihr das Spiel weder auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielen, noch allen optionalen Gesprächen lauschen. Da sich TLOU2 einen Mehrspieler verkniffen hat, gibt es auch keinerlei Trophäen, die diesen abdecken.

Ein paar der Trophäen fallen euch aber trotzdem nicht in den Schoß. Aus diesem Grund haben wir alle im Folgenden für euch aufgelistet.

Alle Trophäen in The Last of Us 2

Allgemein ist zu sagen, dass ihr etwa 40 bis 50 Stunden benötigen werdet, um alle Trophäen im Spiel zu erhalten. Außerdem müsst ihr das Spiel mindestens 1,5-mal durchspielen, da ihr es nicht in einem Spieldurchgang schaffen werdet, alle Charakterverbesserungen und Waffen-Upgrades zu bekommen.

Das wiederum erklärt sich dadurch, dass die Anzahl der auffindbaren Zusätze (Pillen) und der Waffenteile während eines Durchgangs einfach nicht ausreicht. Auch wenn ihr jeden Bereich des Spiels haarklein untersucht, werdet ihr am Ende noch nicht alle Waffen upgraden können. Da sich diese Trophäe sowohl auf Ellie als auch auf Ally bezieht, müsst ihr erneut bis zur zweiten Spielhälfte spielen, um auch für Abby alle Upgrades freizuschalten.

Zum Glück macht dabei auch der Schwierigkeitsgrad keinen Unterschied, wer The Last of Us 2 also lieber auf „Sehr leicht“ spielt, kann auch in diesem Modus alle Trophäen erhalten. Außerdem gibt es, wie bereits erwähnt, keinen Multiplayer, weshalb ihr euch keine Online-Trophäen erspielen müsst.

Unser Tipp: Erstellt euch, bevor ihr mit dem New Game+ anfangt, unbedingt einen separaten manuellen Spielstand, wenn ihr das Spiel abgeschlossen habt. Erledigt ihr dies nicht, geht sämtlicher Kapitelfortschritt flöten.

Auch wenn euch das Spiel eine Hinweismeldung gibt, wollten wir dies besonders erwähnen, denn wir wissen alle, wie schnell man derlei Meldungen einfach wegdrückt.

Mit eurem manuellen Spielstand ist es euch nun möglich Missionen zu wiederholen, indem ihr das jeweilige Kapitel auswählt. Außerdem zeigt euch ein Tracker, in welchem Kapitel ihr noch Sammelobjekte findet. So könnt ihr keine Trophäe verpassen.

Insgesamt könnt ihr im Spiel 26 Trophäen erringen. Die Trophäenverteilung sieht folgendermaßen aus:

Bronze-Trophäen: 10

Silber-Trophäen: 8

Gold-Trophäen: 7

Platin-Trophäen: 1

Genug geschwafelt, hier kommen alle Trophäen von The Last of Us 2 inklusive ihrer Bedingungen. Außerdem verlinken wir euch weitere Guides und Videos, die euch die Freischaltung erleichtern.

Hinweis: Aus Spoiler-Gründen findet ihr die geheimen und versteckten Trophäen ganz am Ende der Liste.

Name Freischaltbedingungen Trophäe Handwerkszeug Fertige jeden Gegenstand



Für diese Trophäe müsst ihr jeden Gegenstand herstellen, den es im Handwerksmenü zu finden gibt. Manche Rezepte schaltet ihr allerdings erst dann frei, wenn ihr bestimmte Waffen und Trainingsbücher gefunden habt. Bronze Bastler Verbessere eine Waffe



Siehe Trophäe „Mechaniker“. Bronze Lehrling Erlerne eine Spielerverbesserung



Siehe Trophäe „Spezialist“. Bronze Anfängerblatt Finde 5 Sammelkarten



Siehe Trophäe „Meisterhaftes Blatt“. Bronze Bankfrisch Finde 5 Münzen



Siehe Trophäe „Numismatiker“. Bronze Relikt der Weisen Finde das seltene Artefakt



Das „seltene Artefakt“, das diese Trophäe meint, ist das „seltsame Relikt“, welches ihr in Mission: Feindliches Gebiet mit Abby and Seattle Tag 1 finden könnt. Es hat die Form eines goldenen Eis. (Angelehnt an den Precursor Orb aus Jak and Daxter.)



Außerdem gehört es zu den normalen Sammelobjekten und wird als Artefakt registriert. Ihr findet das seltsame Relikt in der Gasse mit den chinesischen Läden im ersten Stock des Antiquitätenladens auf der rechten Seite in einem kleinen dunklen Raum mit einem Loch im Boden.



Bronze Größe aus kleinen Anfängen Finde den gravierten Ring



In der Mission im Zentrum am ersten Tag in Seattle findet ihr mit Ellie den antiken Ring in einem Schließfach im Tresor der Westlake Bank.



Seid ihr im Zentrum angelegt, solltet ihr euch zum dritten Gebäude von links begeben, welches ihr im Süden der Karten vorfindet. Durch einen versteckten Durchgang könnt ihr euch Zutritt zur Bank verschaffen. Den Tresorraum findet ihr hinten links. Mit dem Code 60-23-06 könnt ihr den Tresor öffnen. Das Schließfach, das den begehrten antiken Ring enthält, findet ihr hinten rechts in der Ecke.



Bronze Mechaniker Verbessere eine Waffe vollständig



In der Welt von The Last of Us 2 verbessert ihr eure Waffen an Werkbänken, die ihr verteilt in der Spielwelt vorfindet.

Wollt ihr diese Trophäe freischalten, müsst ihr sämtliche Upgrades einer Waffe installieren, wozu jede Waffe eine unterschiedlich große Anzahl an Waffenteilen braucht. Silber Spezialist Erlerne alle Spielerverbesserungen eines Verbesserungszweiges



Jeder dieser Verbesserungszweige besitzt 5 Verbesserungen, die ihr über Zusätze (Pillen) freischaltet. Diese Silbertrophäe erfordert die Verbesserung eines Zweiges. Weitere Skill-Bäume könnt ihr freischalten, indem ihr Trainingsbücher findet. Silber Safeknacker Öffne alle Safes



TLOU2 beinhaltet 14 Safes, die ihr für diese Trophäe öffnen müsst. Alle Safe-Codes findet ihr in einer Übersicht in dem verlinkten Guide. Silber Tourist Suche jeden Ort im Zentrum Seattles auf



Um euch diese Trophäre zu sichern, müsst ihr in Kapitel 2 alle besonderen Orte im offenen Bereich von Seattle besuchen.



Folgende Orte gehören dazu: Westlake Bank, die Ruine östlich vom Kuppelgebäude, Barkos Tierhandlung, Plattenladen (Valiant Music Shop), Zeit mit Militärvorräten, West-2-Kontrollpunkt, Café (Ruston Coffee), Truck im Wasser, Gerichtsgebäude und das Kuppelgebäude.



Dass relevante Orte in der Nähe sind, könnt ihr ebenfalls daran erkennen, dass Ellie einen Eintrag auf der Karte macht, sobald ihr in der Nähe seid. Für die Trophäe ist übrigens vollkommen ausreichend, wenn ihr eine Markierung erhaltet. Plündern müsst ihr sie dafür nicht. Silber

Auf dieser Karte seht ihr alle Orte, die ihr aufsuchen müsst, um die Trophäe „Tourist“ zu erhalten.

Wandergeselle Finde alle Trainingsbücher



Wo ihr alle Sammelobjekte (Artefakte, Sammelkarten, Tagebucheinträge, Münzen, Werkbänke, Safes und auch Trainingsbücher findet, erfahrt ihr in unserem verlinkten Guide. Silber Überlebenstraining Erlerne 25 Spielerverbesserungen



Siehe Trophäe „Überlebensexperte“ Silber Großes Kaliber Finde alle Waffen



Auch wenn es nicht den Eindruck macht, könnt ihr keine der Waffen verpassen. Denn selbst wenn ihr den ersten Spawnpunkt verpasst, werdet ihr die jeweilige Waffe zu einem späteren Zeitpunkt finden.



Solltet ihr sie dann immer noch nicht gefunden haben, erhaltet ihr sie nach einigen Zwischensequenzen. „Großes Kaliber“ erhaltet ihr spätestens zu Beginn der Mission „Das Resort“ im Kapitel „Santa Barbara“, wenn ihr mit Ellie die schallgedämpfte Maschinenpistole erhaltet. Die frühstmöglichen Fundorte haben wir für euch in einem Guide verlinkt. Silber Im Einsatz Finde 12 Werkbänke



Siehe Trophäe „Aufs Schlimmste vorbereitet“. Silber Was ich tun musste Schließe die Geschichte ab



Diese Trophäe erhaltet ihr beim Abschluss der Story von TLOU2. Der Schwierigkeitsgrad spielt hierfür keine Rolle. Gold Überlebensexperte Erlerne alle Spielerverbesserungen



Insgesamt gibt es jeweils 25 Spielerverbesserungen pro Charakter. Für die Freischaltung aller, benötigt ihr nicht nur genug Zusätze (Pillen), sondern auch alle 8 Trainingsbücher. Dadurch schaltet ihr alle Skill-Bäume frei.



Um diese Trophäe zu erhalten, solltet ihr ein New Game+ starten, da die Anzahl der Zusätze (Pillen) während des ersten Duchlaufs nicht reichen wird. Außerdem müsst ihr bis zur zweiten Hälfte des Spiels mit Abby kommen, um auch ihre Spielerverbesserungen zu maximieren. Gold Waffenmeister Verbessere alle Waffen vollständig



Um alle Waffen zu verbessern, braucht ihr natürlich erstmal: Alle Waffen. Genau wie bei den Spieler-Verbesserungen wird es jedoch nicht möglich sein, diese Trophäe im ersten Durchgang zu erhalten, denn auch Upgrades für Waffen sind rar gesät. Bedeutet: Es lohnt sich auch für „Waffenmeister“ ein New Game+ zu starten, um alle Upgrades finden zu können. Gold Archivar Finde alle Artefakte und Tagebucheinträge



Folgt gern dem Link zu unserem Guide, um die Fundorte aller Sammelobjekte zu sehen. Gold Meisterhaftes Blatt Finde alle Sammelkarten



Auch für diese Trophäe verweisen wir auf den verlinkten Guide. Gold Numismaktiker Finde alle Münzen



Wie bei „Archivar“ und „Meisterhaftes Blatt“ haben wir euch einen Guide verlinkt, der euch die Fundorte aller Münzen zeigt. Gold Aufs Schlimmste vorbereitet Finde alle Werkbänke



Hierfür möchten wir euch ebenfalls unseren verlinkten Guide ans Herz legen. In diesem erfahrt ihr die Fundorte von sämtlichen Artefakten, Sammelkarten, Tagebucheinträgen, Münzen, Safes und Werkbänken. Gold Jede Einzelne von ihnen Sammle alle Trophäen Platin

Versteckte und geheime Trophäen in TLOU2

Steht dir gut Setze deiner Begleitung einen Hut auf



In der Mission „Das Geburtstagsgeschenk“(Ellie/Seattle Tag 1) besucht ihr mit Joel ein Naturkundemuseum mit Dinosaurierskeletten. Rechts vom T-Rex, könnt ihr mit einem Hut interagieren, der an einem Ständer im Souvenirladen hängt, damit Ellie sich ihn aufsetzt.



Zurück im Ausstellungsraum könnt ihr den Hut jeweils dem Stegosaurus- und Triceratops-Skelett auf- und wieder absetzen. Geht danach zu Joel und gebt ihm den Hut. So schaltet ihr „Steht dir gut“ frei.



Bronze Scharfschütze Gewinne den Schießwettbewerb



In der Mission „Das Stadion“ mit Abby am Tag 1 in Seattle könnt ihr diese Trophäe ergattern. Sobald ihr das Stadion verlasst und eure Waffen zurückerhaltet, solltet ihr einen manuellen Spielstand erstellen, um bei einem eventuellen Fehlversuch neu laden zu können.



Nehmt im darauffolgenden Bereich die blaue Tür rechts. Sie führt euch zu einem Schießstand. Geht nun durch die Tür, um einen Schießwettbewerb zu starten. Ihr tretet dabei gegen Manny an – insgesamt habt ihr 9 Schuss, um mehr Punkte als er zu erreichen. Zielt dabei am besten auf den roten Bereich der Körpermitte, denn dieser bringt euch 10 Punkte ein. Da kein Zeitdruck besteht, könnt ihr euch alle Zeit der Welt nehmen. Erzielt ihr allerdings weniger Punkte als Manny, solltet ihr neu laden, da ihr den Schießwettbewerb nicht erneut starten könnt.



Bronze Schreib meinen Namen an Erreiche die Bestpunktzahl im Bogenschießen-Spiel



In der Mission „Winterbesuch“ mit Abby in Seattle am Tag 1 findet ihr im oberen Stockwerk des Aquarium mit den hängenden Walen neben der Treppe einen lila Spielzeugbogen. Interagiert mit diesem, um Bogenschießen zu spielen.



Owen wird euch zunächst das Spiel erklären. Es gilt so viele kleine Zielscheiben wie möglich zu treffen. Im Vergleich zum Schießwettbewerb habt ihr hier allerdings etwas Zeitdruck, auch wenn kein Countdown eingeblendet wird.



Die Freischaltung dieser Trophäe erfordert, dass ihr mindestens 11 der 13 Ziele vor Ablauf der Zeit trefft. Aber keine Bange, denn die Zeit reicht locker aus. Ihr könnt ebenfalls näher an die Ziele heranlaufen, um besser zu treffen. Wie bei der vorrangegangenen Trophäe lohnt es sich, einen manuellen Spielstand zu erstellen, den ihr bei Versagen neu laden könnt.



Bronze

