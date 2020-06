von Laura Li Tung (Freitag, 26.06.2020 - 17:29 Uhr)

Dakuma bekommen, zu Wulaosu entwickeln und nun? Alle Trainer, die den DLC „Die Insel der Rüstung“ von Pokémon Schwert & Schild beenden, erhalten als Belohnung eine neue Kampfart namens „Fokus-Sparring“. Was das genau ist und was für Tipps wir euch dazu geben, erfahrt ihr in unserem Guide.

Mit Dojo-Schülern ist im Fokus-Sparring-Kampf echt nicht zu spaßen!

Fokus... Was? Probiert es doch aus! Sprecht dazu mit der Dojo-Schülerin, die vor der Tür steht, die hinaus aufs Dynamax-Kampffeld führt, auf dem ihr kurz zuvor schon Meister Mastrich besiegt habt. Im Vergleich zu diesem werden Fokus-Sparring-Kämpfe jedoch kein Spaziergang.

Das Besondere am Fokus-Sparring

Beim Fokus-Sparring handelt es sich um eine andere Art Kämpfe zu bestreiten. Hierbei werden ausschließlich Pokémon eines bestimmten Typs gewählt, den ihr euch vorher aussuchen könnt.

Bei diesen Kämpfen dürfen nur drei Pokémon eines Types eingesetzt werden, während ihr insgesamt fünf Kämpfe meistern müsst. Habt also am Besten drei Pokémon im Team oder als Kampf-Team vorbereitet. Die fünf Kämpfe finden hintereinander statt. Sowie KP- als auch AP-Anzahl, als auch Statusveränderungen werden in den nächsten Kampf mitgenommen. Allerdings bekommt ihr zweimal die Möglichkeit das Team komplett zu heilen.

Im Menü des Fokus-Sparrings könnt ihr zwischen den einzelnen Typen wählen.

Die Regeln von Fokus-Sparring im Überblick

Anzahl der einzusetzenden Pokémon : Drei

: Drei Voraussetzung: Pokémon haben den selben Typ

Pokémon haben den selben Typ Level: 50 (wie im Kampfturm mit automatischer Anpassung)

50 (wie im Kampfturm mit automatischer Anpassung) Nicht erlaubt: Doppelte Pokémon, doppelte Items, Einsatz von Zacian, Zamazenta & Endynalos

Doppelte Pokémon, doppelte Items, Einsatz von Zacian, Zamazenta & Endynalos Erlaubt: Dynamaximierung

Dynamaximierung Heilung: Insgesamt zweimal nach dem Kampf

Insgesamt zweimal nach dem Kampf KP/AP/Statusveränderungen werden in die nächste Runde mitgenommen

Belohnungen vom Fokus-Sparring

Jeder bestandene Kampf bringt euch 3 GP ein, besteht ihr fünf in Folge erhaltet ihr 20 GP. Schließt ihr zum ersten Mal einen Typ ab, erhaltet ihr noch einmal 30 GP obendrauf und eine kleine Krone im Menü. Wählt ihr die Option nach fünf Kämpfen weiterzumachen, könnt ihr sogar Rekorde aufstellen. Wenn ihr euch allerdings schon zweimal geheilt habt, werdet ihr es danach nicht mehr können.

Meistert ihr jeden Typ und erhaltet somit alle Kronen, schenkt euch Meister Mastrich ein besonderes T-Shirt.

Unsere Tipps zum Fokus-Sparring

Benutzt Dynamaximierung: Da eure Gegner bloß Schüler des Dojos sind, können sie keine (Giga-)Dynamaximierung nutzen. Diese Fähigkeit kann euch vor allem in aussichtslosen Situationen einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Nutzt Typen-Vorteile aus: Rechnet damit, dass euer Gegner eine Attacke in Petto hat, die sehr effektiv gegen euren Typ ist. Auch machen sie sich die Attacken zu nutze, die es auf der Insel zu lernen gibt. Zusätzlich sind die Pokémon eurer Gegner mit Items ausgestattet. Bereitet euch also gut vor, indem ihr nützliche Items ausrüstet und genau darauf achtet, welche Attacken euch wann nützlich sein können.

Heilung, aber wann: Geht es euch darum, die einzelnen Kronen abzusahnen, bietet es sich an nach jedem zweiten Kampf zu heilen, damit ihr auch optional auf den letzten Kampf vorbereitet sein. Wenn ihr einen Rekord aufstellen wollt, solltet ihr natürlich so sparsam wie möglich sein.

