von Laura Li Tung (Freitag, 10.07.2020 - 15:17 Uhr)

Fundorte aller Kraftbeeren | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Kraftbeeren oder auch Powerbeeren gehören zu den wichtigsten Gegenständen in Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Wo ihr alle finden könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Auch die Göttin der Ernte schenkt euch eine Kraftbeere.

Kraftbeeren sind so begehrt wie selten. Insgesamt zehn an der Zahl, steigern sie eure Ausdauer dauerhaft, sodass ihr länger arbeiten könnt, ohne eine Bade- oder Essenspause einzulegen. Im Menü unter „Farm-Infos“ könnt ihr sehen, wie viele Kraftbeeren ihr bereits gesammelt habt.

Kraftbeeren erhaltet ihr, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt – welche das sind, haben wir für euch zusammengefasst.

Fundorte aller Powerbeeren

Auf der Farm: Nutzt die Hacke um das Feld zu bestellen. (es pflügen) Die erste Kraftbeere wird euch dabei wortwörtlich in den Schoß fallen. Von der Erntegöttin: Um die zweite Kraftbeere zu erhalten müsst ihr der Erntegöttin zehn Tage in Folge eine Opfergabe darbieten. Das kann um Beispiel Gemüse sein, aber auch Blumen sind gerne gesehen. Werft die Gabe dazu in ihre Quelle am Wasserfall vor der Quellmine. Beim zehnten Mal gibt sie euch als Geschenk eine Beere. Im Teleshopping-Kanal: Habt ihr alle anderen Gegenstände gekauft, könnt ihr eine Kraftbeere für 10.000 G bestellen. Beim Pferderennen: Gebt ihr die richtigen Wetten ab, erhaltet ihr Medaillen. Habt ihr ganze 900 Stück gewonnen, könnt ihr diese gegen eine Powerbeere eintauschen. Gewinnt das Pferderennen: Sobald eure Pferd nach 90 Tage ausgewachsen ist, könnt ihr mit ihm am Pferderennen teilnehmen. Wenn ihr es schafft, den ersten Platz zu belegen, erhaltet ihr eine Powerbeere. Beim Frisbee-Festival: Im Sommer findet das Frisbee-Festival statt. Habt ihr einen Hund, der den Wettbewerb gewinnt, bekommt ihr die begehrte Beere. Angelt am Steg: Habt ihr eure Angel bereits auf das Mithril-Level gebracht, könnt ihr zufällig eine Powerbeere angeln. Stellt euch dazu auf den Steg am Mineralstrand und werft die Angel aus. Außerdem muss es dazu Winter sein – in anderen Jahreszeiten könnt ihr sie leider nicht angeln. Grabt in der Quellmine: Schafft ihr es bis auf die 100. Ebene hinunterzukommen, wird eine Powerbeere zufällig auftauchen, wenn ihr den Höhlenboden mit eurer Hacke malträtiert. Hier ist es wichtig vorher zu speichern – die Wahrscheinlichkeit keine Ausdauer mehr zu haben, bevor ihr sie findet, ist groß. Grabt in der Seemine: Auch in der Seemine könnt ihr eine Powerbeere ergattern. Glücklicherweise müsst ihr in der Wintermine bloß die 19. Etage erreichen. Hinter der Seemine: Da der See im Winter zugefroren ist, werdet ihr nicht nur Zutritt zur Seemine erhalten, sondern auch hinter sie kommen. Dort wartet ebenfalls eine Powerbeere auf euch.

Mehr Tipps zur Mine und Co. erhaltet ihr in dem verlinkten Guide.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

Fundort der Spezialbeere

Es gibt eine elfte Beere, die ihr erhalten könnt, wenn ihr eine besondere Voraussetzung erfüllt. Das einzige, was ihr benötigt ist Geduld und elf Gurken. Die Spezialbeere ist blau und wird den Ausdauerverlust, den ihr durch regnerisches und verschneites Wetter erhaltet, stark reduzieren.

Habt ihr Kappa vorher schon getroffen? Dann braucht ihr nur zehn Gurken. Wenn nicht, müssen es elf sein. Zu eurem Glück müsst ihr an zehn aufeinanderfolgenden Tagen eine Gurke in den See werfen, der sich um die Seemine erstreckt. Jeden Tag wird der Dämon „Kappa“ auftauchen und kommentieren, wie ausdauernd/nervig ihr seid. Am zehnten Tag wird er euch mit der Spezialbeere belohnen und euch sagen, dass ihr ihn in Ruhe lassen sollt.

