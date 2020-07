von Laura Li Tung (Freitag, 10.07.2020 - 17:11 Uhr)

Fundorte aller Juwelen der Wahrheit | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Die Juwelen der Wahrheit gehören zu den Sammelobjekten in Story of Seasons: Friends of Mineral Town, die von Anfang an schwer zuzuordnen sind. Wozu sie da sind, wie viele es gibt und wo sie zu finden sind, verraten wir euch daher in unserem Guide.

Ein Juwel kann an den absurdesten Stellen gefunden werden.

Was sind Juwelen der Wahrheit?

Juwelen der Wahrheit haben keinen Wert, ihr könnt sie nicht verkaufen. Wenn ihr sie nicht mehr in eurem Inventar haben wollt, müsst ihr sie in das Regal in eurem Haus verfrachten.

Der einzige Hinweis, auf den Nutzen, den die Juwelen der Wahrheit beinhalten, findet sich in der Beschreibung: „Wenn ihr neun davon sammelt, wird euer wahren Daseinszustand offenbart.“

Im Vergleich zu den Powerbeeren sind die Juwelen der Wahrheit übrigens nicht so schwer zu finden – zumindest einige von ihnen. Im Folgenden haben wir alle Fundorte für euch aufgelistet.

Fundorte aller Juwelen der Wahrheit

Bei der Hundehütte: Auf dem Dach Im Pferdestall: Im Wassertrog eures Pferdes Bei Huong: Er verkauft ein Juwel der Wahrheit für schlappe 50.000 G. Am Lampenpfosten: Zwischen der Kirche und dem Rosenplatz. Tageszeit ist egal. Beim Pferderennen: Sammelt 1.000 Medaillen und taucht sie gegen ein Juwel der Wahrheit. Nutzt ihr die Medaillen aus dem vorrangegangenen Jahr nicht, werden sie auch nicht verfallen. In der Bücherei: Auf der zweiten Etage der Bücherei findet ihr das Juwel der Wahrheit in einem Bücherregal, das am südlichsten steht. Habt ihr eine Stadtvilla, könnt ihr die Neujahrsspielshow spielen und ein Juwel der Wahrheit gewinnen. Dazu müsst ihr 10 Rechenaufgaben lösen. Habt ihr nun auch noch die Berghütte, die ihr nach 50 Ehejahren erhaltet von eurem Partner, findet ihr das Juwel im Kalender. Habt ihr alle Juwelen gesammelt, erhaltet ihr das neunte Juwel im Kühlschrank vom Bürgermeister.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

Das bringen die Juwelen der Wahrheit

Habt ihr alle Juwelen der Wahrheit gefunden, erhaltet ihr einen Wahrheitskristall. Im Original zeigte er den Verlust von Ausdauer. Da dies im Remake inklusive ist, wissen wir noch nicht, was er im Remake nützt. Sobald wir es wissen, aktualisieren wir diesen Guide selbstverständlich.

