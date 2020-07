von Laura Li Tung (Mittwoch, 15.07.2020 - 20:06 Uhr)

Alle Heiratskandidaten | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town gibt es insgesamt 16 Heiratskandidaten, mit denen ihr anbandeln könnt. Wir zeigen euch in diesem Guide mit welchen Geschenken ihr sie beeindruckt, wie ihr heiratet und eine Familie gründet.

Einmal Heirat zum Mitnehmen, bitte!

Forever alone? Von wegen! Um eurem Farmer oder Farmerin das Glück der Ehe zu verschaffen, gibt es in Story of Seasons: Friends of Mineral Town eine Vielzahl an Junggesellen und Junggesellinnen, die nur so darauf warten, erobert zu werden. Im Vergleich zum Original habt ihr sogar die Möglichkeit gleichgeschlechtlich zu heiraten. Außerdem gibt es zwei neue Kandidaten, für die ihr euch entscheiden könnt.

Alle Heiratskandidaten in SoS: Friends of Mineral Town

Mit einem Klick auf den jeweiligen Namen, erfahrt ihr nicht nur allgemeine Informationen, sondern welche Geschenke er mag und gar nicht leiden kann.

Männliche Charaktere, die ihr heiraten könnt:

Weibliche Charaktere, die ihr heiraten könnt:

Spezielle Charaktere, die ihr heiraten könnt:

Um den jeweiligen Kandidaten zu heiraten, müsst ihr im Grunde genommen folgendes tun:

Das Liebeslevel auf ein rotes Herz bringen (60.000 LP)

auf ein rotes Herz bringen (60.000 LP) Erlebt die Herzevents des Kandidaten

des Kandidaten Upgradet euer Haus einmal, sodass ihr eine Küche habt

einmal, sodass ihr eine Küche habt Kauft das große Bett

Gebt ihnen eine Blaue Feder, um ihnen einen Antrag zu machen

Zuneigung steigern und Liebeslevel erhöhen

Um die Zuneigung zu erhöhen, müsst ihr ihnen selbstverständlich Geschenke geben, wie in jedem Harvest Moon/Story of Seasons. Bei jedem Dorfbewohner könnt ihr sowohl Freundschaftspunkte (FP) als auch Liebespunkte (LP) steigern. Gebt ihr ihnen Geschenke, die sie besonders mögen, erhaltet ihr sowohl FP als auch LP.

Die Heiratskandidaten haben ein kleines Herz neben ihrem Namen, wenn ihr mit ihnen sprecht. Diese verändern ihre Farbe, je mehr LP ihr sammelt. Am Anfang wird das Herz schwarz sein (0 LP), danach lila (10.000 LP), blau (20.000 LP), grün (30.000 LP), gelb (40.000 LP), orange (50.000 LP) und schlussendlich rot mit über 60.000 LP. Um einen Kandidaten zu heiraten, braucht dieser mindestens 60.000 LP.

Liebespunkte zu erhöhen ist ganz einfach: Gebt euren Kandidaten jeden Tag ein Geschenk. Gebt ihr ihnen ein Geschenk, dass sie am liebsten mögen, könnt ihr die LP um 800 Punkte erhöhen – bei einem geliebten Geschenk +500 und bei einem gemochten Geschenk +300. Ein neutrales Geschenk bringt lediglich 100 LP. Mit ihnen zu sprechen bringt abermals 200 LP pro Tag. Verpackt ihr die Geschenke mit Geschenkpapier aus dem Gemischtwarenladen, könnt ihr die LP noch einmal ein wenig steigern.

Schaut immer auf den Kalender – denn wenn ihr ihnen ein Geschenk zu ihrem Geburtstag gebt, welches zu ihren Lieblingsgeschenken gehört, erhaltet ihr ganze 4000 LP auf euer Liebeskonto. Grundsätzlich gilt, dass ihr 5x so viele LP bekommt, wenn ihr ihnen an ihrem Geburtstag ein Geschenk gebt.

Achtet darauf, dass ihr ihnen keine Geschenke gebt, die sie nicht mögen. Das wiederum gibt Abzug – genauso wie es eine 10% Chance gibt, dass ihr 200 LP verliert, wenn ihr nicht jeden Tag mit ihnen redet.

Der Gourmet, Kappa, Huong und die Erntegöttin haben keine sichtbaren Herzen – auch wenn ihr die LP trotzdem steigert. Dokumentiert am besten, wie viele Geschenke ihr ihnen macht, damit ihr in etwas abschätzen könnt, wann ihr ihnen einen Antrag machen könnt.

Habt ihr euch einmal für den falschen Hochzeitskandidaten entschieden, bleibt euch nichts anderes übrig als ihre Liebespunkte zu verringern, bevor ihr jemand anderen daten könnt. Übergebt ihr oder ihm einfach eines seiner meist gehassten Geschenke.

In der verlinkten Bilderstrecke verraten wir euch alles über die Heiratskandidaten: Wer sie sind, was sie mögen und was ihr ihnen lieber nicht schenken solltet.