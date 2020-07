von Laura Li Tung (Donnerstag, 16.07.2020 - 19:43 Uhr)

Teleshopping und Haus ausbauen | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Größer, besser, weiter - Story of Seasons: Friends of Mineral Town bietet stets Wege euer Haus und Interieur noch zu verbessern. Bei dieser Angelegenheit halfen euch im Original vor allem das Teleshopping und Gotts Werkstatt. Was sich verändert hat und welche Erweiterungen es bei Gotts gibt, verraten wir euch in diesem Guide.

Mit ein paar Küchenutensilien kann das wilde Gekoche beginnen.

Haus ausbauen in SoS: Friends of Mineral Town

Ihr wollt eure Farm vergrößern? Dann habt vor allem das nötige Kleingeld, Holz und Steinblöcke parat. Denn gerade was Ressourcen angeht, will es die Neuauflage von FoMT so richtig wissen. Besonders zu Anfang wird es schwierig sein, besonders viel Holz und Steinblöcke zu farmen, auch wenn euer Acker ordentlich etwas hergibt. Unser Tipp ist, euer Werkzeug so schnell wie möglich auf die passende Stufe zu bringen. Eine Level-3-Axt zum Beispiel ist wesentlich besser als die zweite Stufe und macht mit 2er Baumstümpfen kurzen Prozess.

Habt ihr genug Ressourcen gesammelt, lohnt sich ein Blick auf das Repertoire, das der Holzfäller Gotts euch bieten kann. Er ist immer gewillt, eure Farm zu vergrößern und auszubauen. Manche Umbaumöglichkeiten sind jedoch erst nach dem zweiten Hausausbau verfügbar oder wenn ihr einen Hund habt. Wann ihr einen Hund erhaltet und wie ihr weitere Haustiere freischalten könnt, erfahrt ihr in dem verlinkten Guide.

Gotts steht euch bei Hauserweiterungen stets zur Seite.

Name Holz & Steinblöcke Preis Erster Hausausbau 150/50 3000G Zweiter Hausausbau 600/250 10.000G Hühnerstall vergrößern 350/200 5.000G Scheune vergrößern 400/250 6.800G Wassermühle erweitern 300/150 5.000G Silo erweitern 300/200 6.800G Badewanne anbauen 300/300 30.000G Feld verbessern Lv. 2 - 20.000G Feld verbessern Lv. 3 - 50.000G Feld verbessern Lv. 4 - 100.000G Feld verbessern Lv. 5 - 300.000G Hundehütte ändern 500/300 20.000G Briefkasten ändern 200/150 10.000G Stadtvilla 999/999 100.000.000G

Kosmetische Veränderungen

Neben wirklichen Ausbauten könnt ihr allerhand Dinge bei ihm machen lassen, die vor allem das Äußere des Hauses verändern.

Name Holz & Steinblöcke Preis Fenster ändern (eckig, rund) 200/150 25.000G Rote Pfosten 150/50 10.000G Blaue Pfosten 150/50 10.000G Seltsam geformte Pfosten 150/50 10.000G Normale Tapete - 1.000G Gezackte Tapete - 1.000G Blaue Tapete - 1.000G Normaler Boden - 2.000G Glänzender Boden - 2.000G Fliesenboden - 2.000G

Außerdem könnt ihr bei Gotts folgende Sachen erstehen, die es früher ausschließlich im Teleshopping gab. Diese werden, je nachdem wie weit ihr seid und wie viele Dinge ihr bereits gekauft habt, freigeschaltet.

Name Preis Uhr 2.000G Kühlschrank 2.500G Großer Kühlschrank 5.000G Luxuskühlschrank 10.000G Großer Schrank 5.000G Luxusschrank 10.000G Teppich 5.000G Großes Bett 10.000G LCD TV 5.000G

Auch Möbel könnt ihr bei Gotts kaufen.

Was ist nun mit Teleshopping?

Im Vergleich zum Original von Friends of Mineral Town wurde das Teleshopping-Feature entfernt - das heißt, dass ihr nicht mehr über den Fernseher/Telefon einkaufen könnt. Stattdessen gibt es jetzt sämtliche Gegenstände, die ihr früher über das Teleshopping kaufen konntet, aufgeteilt auf den Gemischtwarenladen und Gotts Werkstatt.

Habt ihr das große Bett bei Gotts gekauft, wird er die Kraftbeere ins Angebot nehmen, die ihr im Original nur durch das Teleshopping erhalten konntet.

Gegenstände im Gemischtwarenladen kaufen

Teleshopping ade! Gemischtwarenladen, juchhe! Neben allerhand Saatgut zu jeder Jahreszeit und einigen Zutaten zum Kochen bietet der Laden von Jeff einige wichtige Utensilien, die ihr vor allem in der Küche nutzen könnt. Folgende Gegenstände bietet er nach und nach an:

Name Preis Nudelholz 750G Ofen 2.500G Gewürz-Set 2.500G Messer 1.500G Pfanne 1.200G Topf 1.000G Mixer 1.200G Schneebesen 500G

Sachen, die ihr ursprünglich beim Teleshopping kaufen konntet, gibt es jetzt im Gemischtwarenladen.

Wie ihr sehen könnt, lohnt es sich fleißig einzukaufen - vor allem für die Kraftbeere, die ihr erst kaufen könnt, wenn ihr das große Bett bei Gotts erstanden habt. Wo ihr alle anderen Kraftbeeren bekommt, haben wir nochmal in einem Guide verlinkt.

