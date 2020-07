von Laura Li Tung (Donnerstag, 16.07.2020 - 23:30 Uhr)

Alle Rezepte freischalten | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Es gibt eine Vielzahl an Gerichten, die ihr in Story of Seasons: Friends of Mineral Town kochen könnt. Wie ihr jedes von ihnen lernt, verraten wir euch in diesen Guide.

Anfangs habt ihr nur wenig Rezepte zur Auswahl.

Wer hart auf einer Farm schuftet, muss sich auch bei Kräften halten und was ist besser als selbst gekochtes Essen? In Story of Seasons: Friends of Mineral Town könnt ihr Rezepte auf vielerlei Weisen lernen.

Egal, ob euch befreundete Stadtbewohner ein Rezept zuflüstern oder ihr aufmerksam Fernsehen guckt – im Folgenden listen wir nicht nur alle Rezepte, sondern auch die Arten, wie ihr sie lernt.

Rezepte lernen einfach gemacht

Im Fernsehen : Jeden Dienstag findet ihr unter „Unterhaltung“ im Fernsehen die Kochsendung. Diese bringt euch mindestens ein Rezept bei. Am 5. Frühling kommt sogar ein Special.

: Jeden Dienstag findet ihr unter „Unterhaltung“ im Fernsehen die Kochsendung. Diese bringt euch mindestens ein Rezept bei. Am 5. Frühling kommt sogar ein Special. Annas Nachtischstunde : Habt ihr Annas Freundschaftslevel auf 8 zeigt sie euch ein paar Nachtischrezepter bei sich zu Hause. Jeden Samstag zwischen 11:00 und 13:00 Uhr finden diese statt. Insgesamt könnt ihr von ihr sechs Rezepte lernen.

: Habt ihr Annas Freundschaftslevel auf 8 zeigt sie euch ein paar Nachtischrezepter bei sich zu Hause. Jeden Samstag zwischen 11:00 und 13:00 Uhr finden diese statt. Insgesamt könnt ihr von ihr sechs Rezepte lernen. Von Einwohnern : Habt ihr Einwohner der Stadt auf Freundschaftslevel 4 werden sie euch manchmal Rezepte beibringen, wenn ihr ihnen ein Geschenk gebt.

: Habt ihr Einwohner der Stadt auf Freundschaftslevel 4 werden sie euch manchmal Rezepte beibringen, wenn ihr ihnen ein Geschenk gebt. Ruby : Ruby wird sich euch vorstellen, sobald ihr der Erntegöttin 75 Geschenke gemacht habt. Ab dem Zeitpunkt werdet ihr Ruby auf der zweiten Etage des Gasthauses jeden Sonntag finden. Sie zeigt euch insgesamt zehn Rezepte.

: Ruby wird sich euch vorstellen, sobald ihr der Erntegöttin 75 Geschenke gemacht habt. Ab dem Zeitpunkt werdet ihr Ruby auf der zweiten Etage des Gasthauses jeden Sonntag finden. Sie zeigt euch insgesamt zehn Rezepte. Inspiration: Die meisten Rezepte lernt ihr nicht von anderen, sondern durch das Kochen selbst. Nutzt ihr Zutaten wiederholt, erhaltet ihr auch neue Rezepte.

So eine Küche muss gut ausgestattet sein!

Gerichte verkaufen

Leider könnt ihr eure selbstgekochten Gerichte nicht über die Versandbox verkaufen. Um diese auf einem anderen Wege an den Mann zu bringen, müsst ihr mit Huang befreundet sein. Ein Freundschaftslevel von vier Noten reicht. Um ihm das Item zu verkaufen, müsst ihr es halten, aber vor dem Tresen stehen, nicht direkt vor ihm, sonst schenkt ihr es ihm.

Alle Rezepte und wie ihr sie freischaltet

Gericht Utensilien Zutaten Lernbar durch Mayonnaise (S) Schneebesen, Gewürz-Set Gewöhnliches Ei, Öl Fernsehen Mayonnaise (M) Schneebesen, Gewürz-Set Gutes Ei, Öl Fernsehen Mayonnaise (L) Schneebesen, Gewürz-Set Exzellentes Ei, Öl Nutzt 13x Gutes Ei in Gerichten Mayonnaise (G) Schneebesen, Gewürz-Set Goldenes Ei, Öl Nutzt 13x Exzellentes Ei in Gerichten Mayonnaise (P) Schneebesen, Gewürz-Set Platin Ei, Öl Nutzt 13x Goldenes Ei in Gerichten Mayonnaise (X) Schneebesen, Gewürz-Set X Ei, Öl Nutzt 13x Platin Ei in Gerichten X Ei Keine Alle Eier Kocht 50x mit gewöhnlichem Ei, 25x mit einem guten Ei oder 10x mit einem exzellenten Ei Milch (X) Keine Jede (normale) Milch Nutzt 50x Milch (S), 25x Milch (M) oder 10x Milch (L) Käse (X) Keine Jeder Käse Nutzt 50x Käse (S), 25x Käse (M) oder 10x Käse (L) Wildes Traubenwasser Topf Wilde Trauben, Lila Gras Von Ruby Salat Messer Gurke, Tomate, Karotte, Kohl Nutzt 20x Gurke, Karotte, Tomate, Kohl in Gerichten Curry Reis Topf Curry Pulver, Onigiri Nutzt 5x Onigiri in Gerichten Eintopf Topf, Gewürz-Set Weizenmehl, Milch Fernsehen Miso Suppe Topf, Gewürz-Set Spinat, Zwiebel, Ei, Mittlerer Fisch Nutzt 5x mittleren Fisch und 10x Zwiebel Gemüse Stir Fry Messer, Pfanne, Gewürz-Set Öl, Kohl Nutzt 5x Kohl Gebratener Reis Pfanne Onigiri, Öl, Ei Von Harris oder Fernsehen Okonomiyaki Messer, Pfanne Weizenmehl, Kohl, Öl, Ei, Mochi Von Gotts Sandwich Messer Brot, Gurke, Tomate, Gekochtes Ei Von Ellen Fruchtsaft Mixer Erdbeeren, Apfel, Ananas, Wilde Trauben Fernsehen Fruchtsmoothie Mixer Milch, Fruchtsaft Fernsehen Gemüsesaft Mixer Gurke, Kohl, Karotte, Tomate Von Ruby Gemischter Saft Mixer Fruchtsaft, Gemüsesaft Von Ruby Gemischter Smoothie Mixer Milch, Fruchtsaft Nutzt 5x Milch in Gerichten, nutzt 5x Fruchtsaft Pommes Messer, Pfanne Kartoffeln, Öl In einer Flaschenpost aus dem Meer Erdbeermilch Mixer Milch, Erdbeeren Von Carter Ketchup Mixer, Gewürz-Set Tomate, Zwiebel Auf der 255. Etage der Quellmine finden Popcorn Pfanne Mais Von Kai Gerösteter Mais Ofen Mais Von Ruby Ananassaft Mixer Ananas Nutzt 5x Ananas Yamswurzel Dessert Topf, Ofen, Gewürz-Set Ei, Yamswurzel, Butter Von Kirsche Gebackene Yamswurzel Ofen Yamswurzel Fernsehen, nutzt 2x Yamswurzel Gebratenes Ei Pfanne Ei, Öl Von Lillia Omureis Pfanne Ei, Milch, Onigiri, Öl Nutzt 5x Eier, nutzt 5x Onigiri Gekochtes Ei Topf Ei Nutzt 1x Ei Pudding Topf, Ofen, Gewürz-Set Ei, Milch Von Anna Butter Mixer Milch Nutzt 5x Milch Käsekuchen Topf, Schneebesen, Ofen Käse, Ei, Milch Von Anna Käsefondue Topf Käse, Brot, Aubergine, Karotte Von Dudley Apfelkuchen Gewürz-Set, Messer, Topf, Nudelholz, Ofen Apfel, Ei, Butter, Weizenmehl Von Anna Gebackener Apfel Pfanne Apfel Von Ruby Bambusreis Keine Bambussprosse, Onigiri Nutzt 1x Onigiri Pilzreis Keine Pilz, Onigiri Fernsehen Matsutakereis Keine Matsutake, Onigiri Fernsehen Sushi Gewürz-Set Onigiri, Sashimi Nutzt 1x jede Fischgröße Rosinenbrot Keine Brot, wilde Trauben Fernsehen, nutzt 5x wilde Trauben Currybrot Pfanne Brot, Currypulver, Öl Von Ruby French Toast Pfanne Ei, Brot, Öl Nutzt 10x Ei, nutzt 3x Brot Sashimi Messer Kleiner Fisch, mittlerer Fisch, großer Fisch Von Beginn verfügbar Gegrillter Fisch Pfanne Mittlerer Fisch Nutzt 1x mittlerer Fisch Udon Nudelholz, Topf, Messer Weizenmehl Fernsehen Curry Udon Topf Udon, Currypulver Fernsehen Tempura Udon Nudelholz, Topf, Messer Udon, Tempura Nutzt 3x Udon Zaru Soba Nudelholz, Topf, Messer Buchweizenmehl Von Beginn verfügbar Tempura Soba Topf Zaru Soba, Tempura Nutzt 3x Buchweizenmehl Tempura Pfanne Ei, Weizenmehl, Öl, Aubergine, Yamswurzel, Kürbis Nutzt 3x Ei, 3x Weizenmehl, 3x Öl Mondteigtaschen Gewürz-Set Dango Mehl Fernsehen Kekse Gewürz-Set, Nudelholz, Ofen Ei, Weizenmehl, Butter Von Anna Schokoladenkekse Gewürz-Set, Nudelholz, Ofen Ei, Weizenmehl, Butter, Schokolade Von Sasha Eiscreme Gewürz-Set, Schneebesen, Topf Ei, Milch Von Anna oder Mugi Kuchen Gewürz-Set, Schneebesen, Ofen Ei, Weizenmehl, Butter Nutzt 10x Ei, Weizenmehl und Butter Pfannkuchen Pfanne Weizenmehl, Öl, Ei, Milch, Butter, Honig Nutzt 5x alle Zutaten Entspannungstee Topf Entspannungsteeblätter Von Ruby SUGDW Apfel Keine Apfel, HMDSB Apfel, AEPFE Apfel Nutzt 20x Apfel HMSGB Apfel Keine Apfel, SUGDW Apfel, AEPFE Apfel Nutzt 20x Apfel AEPFE Apfel Keine Apfel, HMDSB Apfel, SUGDW Apfel Nutzt 20x Apfel Ausdauer-Booster Topf Honig, Orangenes Gras, Schwarzes Gras, Wahre Magische Rote Blume Nutzt 20x Honig Ausdauer-Booster XL Mixer Ausdauer-Booster, Blaues Gras Fernsehen Koffein Topf Honig, Orangenes Gras, Weißes Gras, Wahre Magische Rote Blume Nutzt 20x Honig Super Koffein Mixer Koffein, Grünes Gras Von Ruby Entspannungsteeblätter Messer, Pfanne Alle farbigen Gräser Von Ruby Elli Blätter Messer, Pfanne, Topf, Ofen, Gewürz-Set Entspannungsgrasblätter, Ausdauer-Booster XL, Super Koffein Nutzt 10x Entspannungsteeblätter Frühlingssonne Keine Alle Blumen inkl. Süßsonnenblume Von Ruby Sommersonne Keine Alle Fische Von Zack Herbstsonne Keine Alle X-Produkte Von Ruby Wintersonne Keine Alle Edelsteine Von Saibara Kartoffelbrei Gewürz-Set, Topf, Nudelholz, Ofen Ei, Milch, Mayonnaise Von Manna Baumkuchen Gewürz-Set, Ofen, Schneebesen Ei, Milch, Weizenmehl, Butter Fernsehen Acqua Pazza Gewürz-Set, Topf, Messer Mittlerer Fisch, Zwiebel, Kohl, Tomate, Öl Nutzt 5x Mittlerer Fisch, 10x Öl Ajillo Gewürz-Set, Topf, Messer Öl, Pilz, Paprika, Zwiebel, Kartoffel Nutzt 5x Öl, 5x Pilz Churros Gewürz-Set, Nudelholz, Ofen Weizenmehl, Ei Fernsehen Paella Gewürz-Set, Topf Zwiebel, Tomate, Öl, Onigiri Nutzt 10x Onigiri, 5x Zwiebel, 5x Tomate Fischsuppe Gewürz-Set, Topf Großer Fisch, Karotte, Pilz, Bambussprosse Nutzt 5x Großer Fisch Mandeltofu Gewürz-Set, Topf Milch Nutzt 30x Milch Palbochae Gewürz-Set, Pfanne, Meser Zwiebel, Karotte, Pilz, Öl Nutzt alle Zutaten 3x Pfeffersteak Gewürz-Set, Pfanne, Messer Bambussprosse, Paprika, Öl Nutzt alle Zutaten 5x Meeresfrüchtebowl Gewürz-Set, Messer Mittlerer Fisch, Großer Fisch, Onigiri Nutzt 10x Mittlerer Fisch und großer Fisch Oden Gewürz-Set, Topf Steckrübe, Kartoffel, Mochi, Ei Nutzt alle Zutaten 20x Napolitan Gewürz-Set, Pfanne, Messer, Nudelholz Weizenmehl, Zwiebel, Paprika, Pilz, Öl, Tomate Nutzt 10x Weizenmehl, Zwiebel und Paprika Eggs Benedict Pfanne, Ofen Weizenmehl, Ei, Mayonnaise, Butter Nutzt 30x Ei und Mayonnaise Kürbissuppe Topf, Mixer, Messer Kürbis, Zwiebel, Milch, Butter,m Weizenmehl Nutzt 3x Kürbis, 10x Milch Pot-au-Feu Gewürz-Set, Topf, Messer Kartoffel, Zwiebel, Karotte, Steckrübe, Kohl Nutzt 10x Karotte, 5x Steckrübe Carpaccio Gewürz-Set, Messer Mittlerer Fisch, Pilz, Tomate Nutzt 30x Mittlerer Fisch Quiche Gewürz-Set, Pfanne Milch, Ei, Pilz, Zwiebel, Käse Nutzt 30x Milch und Eier Käsesoufflé Gewürz-Set, Ofen, Nudelholz Milch, Ei, Käse, Weizenmehl Nutzt 5x Käse Bagna Cauda Mixer Milch, Mayonnaise, Öl, Steckrübe, Pilz, Paprika Nutzt 5x Mayonnaise Carbonara Topf, Messer Weizenmehl, Zwiebel, Öl, Milch, Käse Nutzt alle Zutaten 3x Pizza Margherita Nudelholz, Ofen Weizenmehl, Zwiebel, Öl, Milch, Käse Nutzt alle Zutaten 3x Käserisotto Gewürz-Set, Pfanne Onigiri, Zwiebel, Karotte, Käse, Milch, Öl Nutzt 20x Onigiri und 20x Käse Fischfritter Gewürz-Set, Pfanne Weizenmehl, Kleiner Fisch, Ei, Öl Nutzt 10x Kleiner Fisch Nasi Goreng Gewürz-Set, Pfanne Zwiebel, Paprika, Onigiri, Ketchup Nutzt 8x Zwiebel, Paprika, Onigiri Madeleines Gewürz-Set, Schneebesen, Ofen Ei, Weizenmehl, Honig, Butter Nutzt 5x Ei, 5x Weizenmehl Erdbeerkuchen Topf, Schneebesen, Ofen, Gewürz-Set Erdbeeren, Ei, Milch, Butter Nutzt alle Zutaten 14x Bibimbap Gewürz-Set, Messer Onigiri, Heißquellei, Karotte, Öl Nutzt 5x Onigiri, 10x Ei Gemüsepizza Nudelholz, Ofen Weizenmehl, Tomate, Yamswurzel, Pilz, Ei, Käse Nutzt 15x Weizenmehl, 10x Tomate, 20x Käse, 5x Pilz Pilzauflauf Gewürz-Set, Ofen Milch, Käse, Butter, Pilz, Matsutake Nutzt 12x Milch, 12x Käse, 5x Pilz Ramen Topf, Nudelholz, Gewürz-Set Weizenmehl, Ei, Bambussprosse, Kleiner Fisch Nutzt 20x Weizenmehl, 25x Ei, 20x Kleiner Fisch Daifuku Topf, Gewürz-Set Mochi, Adzukibohnen Nutzt 2x Mochi Dorayaki Topf, Gewürz-Set, Pfanne Weizenmehl, Adzukibohnen, Ei, Milch, Honig Nutzt 3x Adzukibohnen Orangettes Topf, Gewürz-Set Schokolade, Orange Nutzt 5x Schokolade Kandierte Schale Gewürz-Set Orange Nutzt 3x Orange Orangenbrot Keine Brot, Orange Nutzt 5x Brot, 5x Orange Zenzai Topf, Gewürz-Set Mochi, Adzukibohnen Nutzt 5x Mochi, 20x Adzukibohnen Kastanienreis Keine Onigiri, Kastanie Nutzt 30x Onigiri Geröstete Kastanie Keine Kastanie Nutzt 3x Kastanie Mont Blanc Topf, Schneebesen, Ofen, Gewürz-Set Weizenmehl, Milch, Ei, Esskastanie Nutzt 5x Milch, 5x Ei, 5x Esskastanie Scharfes Pfeffersteak Gewürz-Set, Pfanne, Messer Bambussprosse, Paprika, Öl, Chili Nutzt alle Zutaten 10x Scharfe Ramen Topf, Nudelholz, Gewürz-Set Weizenmehl, Ei, Bambussprosse, Kleiner Fisch, Chili Nutzt alle Zutaten 5x Scharfes Gemüse Stir Fry Messer, Pfanne, Gewürz-Set Öl, Kohl, Chili Nutzt alle Zutaten 10x Scharfes Sandwich Messer Brot, Gurke, Tomate, Gekochtes Ei, Chili Nutzt 5x Brot, Gurke, Tomate, Gekochtes Ei Scharfe Pizza Margherita Nudelholz, Ofen Weizenmehl, Butter, Tomate, Käse, Chili Nutzt 20x Weizenmehl, 20x Käse

