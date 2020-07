von Laura Li Tung (Freitag, 17.07.2020 - 16:24 Uhr)

Alle Events und Geburtstage | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Wie in jedem klassischen Farmsimulator bietet auch Story of Seasons: Friends of Mineral Town eine Vielzahl an Festen und Events, die es zu feiern gibt. Auch die Geburtstage der Bewohner solltet ihr nicht verschlafen. Welche Feste es gibt und wann welcher Bewohner Geburtstag hat, verraten wir euch in diesem Guide.

Beim Gacker-Gaudi gewinnt das beste Huhn.

Neben einer Vielzahl von Gemüsesorten, die sich anbauen lassen, hat jede Jahreszeit in Story of Seasons: Friends of Mineral Town ihre Besonderheiten. Nicht nur unterschiedliche Feste warten darauf gefeiert zu werden - auch Geburtstage solltet ihr nicht vergessen. Schenkt ihr einem Bewohner an seinem Geburtstag ein Geschenk, was er sehr mag, ja sogar liebt, wird er sich mit einigen extra LP (Liebespunkten) und/oder FPs (Freundschaftspunkten) bedanken.

Aus diesem Grund haben wir im Folgenden eine Übersicht erstellt, die euch hilft dem Kalender-Chaos zu strotzen und einen guten Überblick zu haben, welches Fest und Geburtstag, wann ansteht. Zur Vollständigkeit nennen wir aber auch die Geschenke, die die Bewohner am meisten lieben und, was es mit welchem Fest auf sich hat.

Der Kalender an sich ist ganz schön kompliziert.

Alle Geburtstage in Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Solltet ihr das Lieblingsgeschenk des Bewohners nicht parat haben, haben wir euch für die Heiratskandidaten unter ihrem Namen eine vollständige Geschenkeliste verlinkt. So erhaltet ihr ein paar zusätzliche Ideen, was ihr alternativ schenken könnt.

Habt ihr euren Geburtstag an einem der Tage ausgewählt, wird der Charakter einen Alternativgeburtstag haben. Diese findet ihr ebenfalls in den verlinkten Guides.

Alle Geburtstage im Frühling:

Tag Geburtstag von Lieblingsgeschenke 4. Pflaume Lila Gras 8. Göttin der Ernte Ananas, Erdbeeren 8. Kappa Gurke 11. Saibara Großer Fisch, Mochi, Bambussprossen, Mithril 15. Blaubeere Blaues Gras 16. Elly Orange Venus, Rote Magische Blume 17. Mugi Udon, Onigiri, Mochi 19. Lillia Tomate, Karotte, Milch, Käse 21. Bon Vivant Elli Blätter 26. Aqua Honig 30. Sandra Schokoladenkekse

Alle Geburtstage im Sommer:

Tag Geburtstag von Lieblingsgeschenke 3. Popuri Bibimbap, Tamagoyaki, Nasi Goreng 4. Harris Apfelkuchen, Ohrringe, Heißquellei, Kuchen 6. Cliff Curry Reis 11. Basil Rotes Gras, Pilz, Wilde Trauben 16. Minze Grünes Gras 17. Ran Baumkuchen, Kuchen, Pfannkuchen 22. Kai Ananas 25. Thomas Ohrringe, Diamant, Apfelkuchen, Soba Mehl 29. Zack Erdbeeren, Ohrringe, Mandeltofu, Apfel

Alle Geburtstage im Herbst:

Tag Geburtstag von Lieblingsgeschenke 2. Gotts Adzukibohnen, Fell, Gutes Ei, Käse 5. Yu Eiscreme, Honig, Wilde Trauben 7. Brandon Dorayaki, Matsutake 10. Sonne Gelbes Gras 11. Manna Erdbeermilch, Erdbeerkuchen, Ohrringe, Großer Fisch 13. Ellen Adzukibohnen, Fell, Erdbeermilch 14. Kirsche Rotes Gras 15. Karen Pommes, Pizza Margherita, Popcorn 19. Doktor Milch 20. Carter Gutes Ei, Erdbeermilch, Milch 23. Anna Eiscreme, Öl, Erdbeeren, Gutes Ei 27. Rick Heißquellei

Alle Geburtstage im Winter:

Tag Geburtstag von Lieblingsgeschenke 2. Jennifer Kastanienreis, Mont Blanc, Geröstete Kastanie 6. Gray Gerösteter Mais 11. Dudley Öl, Gutes Ei, Onigiri, Milch 13. Ellen Adzukibohnen, Fell, Erdbeermilch, Erdbeerkuchen 15. Duke Großer Fisch, Mochi, Heißquellei 19. Huang Adamantit, Altes Fischfossil, Ohrringe, Kleid 20. Marie Entspannungstee, Gemüsesaft 22. Kürbis Oranges Gras 26. Mei Eiscreme, Blaue Magische Blume, Fell 29. Jeff Weißes Gras, Fruchtsaft, Entspannungstee

Alle Feste in Friends of Mineral Town

Alle Events im Frühling:

Tag Event Beschreibung 1. Mochi-Fest: Beim Mochi-Fest gibt es nicht viel zu tun. Nehmt teil und sprecht mit jedem Bewohner. Interagiert ihr mit dem Bürgermeister, geht das wilde Mochi-Futtern los. Habt einen Platz im Inventar frei, denn der Bürgermeister wird euch noch ein paar Mochi mit auf den Weg geben. 14. Tag der Verliebten: Nach japanischer Tradition feiert man am 14. März - bedeutet an diesem Tag könnt ihr jedem Mädchen Schokoladenkekse geben. Seid ihr selbst weiblich, erhaltet ihr manchmal Schokolade von den männlichen Heiratskandidaten. 18. Frühlingsderby: Am Frühlingsderby könnt ihr mit eurem ausgewachsenen Pferd (ab Jahr 2) teilnehmen. Außerdem könnt ihr auf andere Pferde wetten und so Medaillen erhalten. Diese Medaillen könnt ihr gegen Preise wie eine Kraftbeere und ein Juwel der Wahrheit eintauschen. Außerdem erhaltet ihr, wenn ihr das Rennen gewinnt, ebenfalls eine Kraftbeere. 22. Kochwettbewerb: Um am Kochwettbewerb teilzunehmen, benötigt ihr das "etwas größere Haus", da dieses eine Küche beinhaltet. Bei diesem Wettbewerb gibt es unterschiedliche Kategorien. Diese wird erst vor Ort bekanntgegeben. Kocht ein Gericht, dass unter diese Kategorie fällt und kehrt zurück. So könnt ihr die Freundschaft zum Gourmet erhöhen.

Alle Feste im Sommer:

Tag Event Beschreibung 1. Frisbeewettbewerb: Um den Sommeranfang zu feiern, könnt ihr am Frisbeewettbewerb teilnehmen. Dafür müsst ihr ein ausgewachsenes Haustier besitzen. Haustiere erhaltet ihr von Van - da dieses Feature einige Zeit braucht, um es freizuschalten, werdet ihr erst im zweiten Jahr am Frisbeewettbewerb teilnehmen können. Das Fest findet am Strand statt. 7. Gacker-Gaudi: Wie beim vorigen Event könnt ihr an diesem nur mit einem ausgewachsenen Tier (hier: Huhn) teilnehmen. Am besten speichert ihr kurz vor dem Event, um es vielleicht noch einmal zu probieren. Über den A-Knopf feuert ihr euer Huhn an. Gewinnt ihr drei Runden, erhaltet ihr nicht nur eine Trophäe, sondern wird das Huhn fortan fähig sein, goldene, Platin- und X-Eier zu legen, sofern es Freundschaftslevel 8 hat. 20. Muh-Fest: Auch an diesem Fest könnt ihr nur teilnehmen, wenn ihr eine ausgewachsene Kuh habt. Je höher das Freundschaftslevel, desto größer sind die Chancen, den Wettbewerb zu gewinnen. Genauso wie beim Gacker-Gaudi erhaltet ihr eine Trophäe und eure Kuh wird fortan Gold-, Platin- und X-Milch geben können. 24. Feuerwerk-Festival: Habt ihr ein grünes Herz mit einem der Heiratskandidaten, könnt ihr ihn auf dem Feuerwerk-Festival fragen, ob ihr zusammen das Feuerwerk anschaut.

Alle Feste im Herbst:

Tag Event Beschreibung 3. Konzert: Beim Konzert könnt ihr teilnehmen oder nur zuhören. Nehmt ihr Carters Einladung an, spielt ihr beim Konzert die Okarina. Ihr müsst nichts weiter machen, als erscheinen, um die Freundschaftspunkte zu den Anwesenden zu steigern. 9. Erntefest: Bei diesem Fest wird vor allem die Ernte zelebriert. Ihr könnt eine Zutat mitbringen und sie in den Topf werfen. Ist es eine hochwertige, steigt seid ihr danach etwas erfrischt - ist es eine schlechte, fällt eure Ausdauer. 13. Mondlicht-Nacht: In der Mondlicht-Nacht wird euer Heiratskandidat (Grünes Herz+) auf euch an der Spitze des Mutterhügels von 18:00 - 0:00 warten. Habt ihre unterschiedliche Heiratskandidaten, wird der auf euch warten, der die meisten LP hat. 18. Herbstderby: Siehe Frühlingsderby. 21. Flauschfest: Beim Flauschfest geht es um eure flauschigsten Farmbewohner: Angorahasen, Schafe und Alpakas: Sie dürfen allerdings nicht geschoren sein. Habt ihr mehr als 8 Herzen, habt ihr die Chance zu gewinnen. Holt ihr die Trophäe nach Hause, wird euer Tier in Zukunft auch Fellgröße G produzieren können. 30. Kürbis-Kirmes: Bei diesem Fest, ähnlich wie bei Halloween, gebt ihr den Kids der Stadt Süßigkeiten. Entscheidet ihr euch für Popuri, erhaltet ihr mit ihr +1000LP

Beim Konzert musizieren alle zusammen. Keine Sorge, ihr müsst nichts machen, außer in die Kirche zu gehen.

Alle Events im Winter:

Tag Event Beschreibung 14. Valentinstag: An diesem Event könnt ihr von weiblichen Kandidaten Schokolade erhalten, ihr müsst ein Lila Herz mit ihnen und einen Platz im Inventar frei haben. 24. Sternenlicht-Nacht: Bei der Sternenlicht-Nacht könnt ihr ebenfalls die Nacht mit einem eurer Heiratskandidaten verbringen. 30. Neujahrs-Soba, Silvesterfeier: Um das Jahresende zu feiern, treffen sich alle auf dem Rosenplatzund essen Soba. Sprecht mit Thomas, um das Fest zu starten.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.