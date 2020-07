von Laura Li Tung (Mittwoch, 22.07.2020 - 12:33 Uhr)

Alle Herzevents freischalten | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Wie in jeder Farmsimulation dreht sich das Leben in Story of Seasons: Friends of Mineral Town nicht nur um euren Farmer und seinen Hof, sondern auch um die Dorfbewohner. Um die Freundschaft als auch Liebe mit ihnen zu steigern, gibt es sogenannte Herzevents, die ihr zusammen erleben könnt. Welche es gibt und was ihr für sie tun müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Neben dem täglichen Geschäft mit Farm und Vieh, ist es in Story of Seasons: Friends of Mineral Town wichtig Beziehungen zu den Dorfbewohnern von Mineralstadt aufzubauen. Vertiefen sich eure Freundschaften, werden nämlich auch die Bewohner der Stadt freundlicher, erzählen mehr und teilen euch vielleicht sogar das ein oder andere Rezept mit.

Freundschafts- und Liebespunkte erhöhen

Jeder Bewohner von Mineralstadt hat eine bestimmte Anzahl Freundschaftspunkte, während die Heiratskandidaten zusätzlich Liebespunkte haben. Diese Punktzahlen werden separat behandelt. Um beide Punktzahlen zu erhöhen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

Sprecht mit den Dorfbewohnern, lasst ihr sie links liegen gibt es sogar Punktabzug

Gebt ihnen ein Geschenk pro Tag (am besten ihre Lieblingsgeschenke)

Die Anzahl der Freundschafts- und Liebespunkte erkennt ihr an der Anzahl der Noten (im Menü unter "Beziehungen") und der Farbe des Herzens, das der jeweilige Heiratskandidat neben seinem Namen in Dialogen trägt. Ab einer Anzahl von vier Noten werden euch die Bewohner Rezepte geben, aber auch wichtige Bereiche freischalten, wie den Hinterhof der Kirche. (Vier Noten mit Carter)

Dieses Video zu Story of Seasons schon gesehen?

Herzevent? Was ist das?

Ein Herzevent könnt ihr nur mit den Junggesellen oder Junggesellinnen haben. Erreicht ihr also eine bestimmte Anzahl an Liebespunkten, könnt ihr einzigartige Events freischalten, die je nach Ehekandidaten variieren.

Diese besonderen Events laufen immer auf eine Frage hinaus. Beantwortet ihr sie, kann es eine sehr negative, äußerst positive oder neutrale Auswirkung auf eure Liebespunkte bei dem entsprechenden Kandidaten haben. Auch könnt ihr die Events meist in der vorgegebenen Reihenfolge ansehen. Bedeutet ihr könnt zum Beispiel das blaue Herzevent erst dann gucken, wenn ihr das lilane gesehen habt.

Hop oder Top?

Wollt ihr das gelbe Event sehen, müsst ihr eurem Heiratskandidaten bereits eure Liebe gestanden haben. Das könnt ihr erst tun, wenn ihr bei jemandem 30.000 Liebespunkte und die konservierte Blume freigeschaltet habt.

Unter den folgenden Verlinkungen, findet ihr jeweils alle Herzevents zu den unterschiedlichen Heiratskandidaten. Bitte beachtet, dass wir viele Dialoge aus dem Englischen übersetzt haben, da es schwierig ist, jedes von ihnen in der kurzen Zeit zu erleben. Daher verzeiht, wenn Übersetzungen abweichen - der Kern und die Reihenfolge der Antworten sollte stimmmen!

Alle Ehekandidaten und ihre Herzevents

Alle männlichen Kandidaten:

Alle weiblichen Kandidaten:

Süßsonnenblume und konservierte Blume

Um dieses Event zu triggern, müsst ihr zwischen 9:00 und 17:00 Uhr an einem sonnigen Tag Anfang Herbst das Farmhaus verlassen. Im Verlauf dieser Storyline werdet ihr die Süßsonnenblume freischalten, die ein wichtiges Instrument dafür ist, einem Heiratskandidaten in Story of Seasons: Friends of Mineral Town seine Liebe zu gestehen.

Jeff, der Leiter des Gemischtwarenladens, wird vor eurer Haustür stehen und euch bitten mit in den Laden zu kommen. Dort trefft ihr auf Basil, sie erzählen euch von einer besonderen Blume, die ihr eurer Auserwählten oder eurem Auserwählten geben müsst. Zum Glück schalten sich die Naturgeister ein, die euch zu dieser Blume führen. Ihr pflückt sie und bringt sie zu Jeff in den Laden und drückt ihm und Basil jeweils ein Exemplar in die Hand. Ihr gebt der Blume den Namen „Süßsonnenblume“.

Auf die Naturgeister ist Verlass.

Drei Tage später steht dann Jeff wieder vor eurer Tür. Dieses Mal gibt er euch die konservierte Blume. Sie kann nun ebenfalls in seinem Laden für 1000G erstanden werden.