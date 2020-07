von Laura Li Tung (Mittwoch, 29.07.2020 - 14:18 Uhr)

Schnell Geld verdienen | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Auch in Story of Seasons: Friends of Mineral Town gilt: Ohne Moos nix los! Ohne Gold könnt ihr das Feld nicht bestellen, Tiere kaufen oder diese pflegen. Mit welchen Tricks ihr am besten zu Geld kommt, haben wir für euch zusammengefasst.

So ein Pferd kann eine Menge Geld bringen - natürlich nicht im Verkauf.

Geldtricks in Story of Seasons

Gerade zu Anfang des Spiels wird es euch schwerfallen, eine große Summe Geld anzuhäufen. Erst wenn ihr die Angel habt, könnt ihr schneller an Geld kommen, ohne es selbst ausgeben zu müssen.

Die Angel erhaltet ihr, wenn ihr Zack am ersten Sonntag eurer Spielzeit am Mineralstrand in seinem Haus besucht. In dem getriggerten Event wird er euch die Angel überreichen. Solltet ihr an diesem Sonntag nicht bei ihm erscheinen, könnt ihr die Angel auch noch an einem späteren Sonntag abholen. Verkauft ihr Fische, bringen euch kleine Fische 50, mittlere 120 und große Fische 250G. Je höher das Level eurer Angel, desto größere Fische werdet ihr fangen.

Erhaltet ihr „Vans Favorit“ von der Erntegöttin per Post, behaltet ihn, um das Getränk später für 50.000G an Huang zu verkaufen. Das ist aber erst möglich, wenn ihr euch mit ihm angefreundet habt. Gebt ihr es stattdessen Van, wird er euch etwas verkaufen. Das jedoch kostet 1.000.000G.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

Beim Pferderennen 2.000.000G verdienen

Wir haben uns nicht vertippt – nein. Ihr könnt wirklich mehr als 2 Millionen Gold beim Pferderennen verdienen. Wie das geht, haben wir im Folgenden für euch zusammengefasst.

Das Pferderennen findet sowohl am 18. Frühling und am 18. Herbst in Mineralstadt statt. Der Trick, um beim Frühlings- und Herbstderby Geld zu verdienen, erfordert wenig Skill, lediglich Geduld und Glück. Damit der Trick klappt, solltet ihr allerdings ein paar Vorbereitungen machen.

Vorbereitungen aufs Pferderennen

Die erste Vorrausetzung, um beim Pferderennen soviel Geld zu verdienen, ist es, einen großen Rucksack zu haben. Ein mittlerer wird zwar auch funktionieren, aber wird nicht so effizient sein – mehr darüber erklären wir weiter unten im Text.

Des Weiteren benötigt ihr etwa 10.000 G – auch hier gilt, je mehr desto besser. Ist der Tag des Frühlingsderby gekommen, solltet ihr euren Rucksack leeren und bevor ihr den Rosenplatz betretet, auf jeden Fall das Spiel abspeichern. Wir sagen es nochmal: Speichert das Spiel, sonst wird der Trick nicht funktionieren.

Das Pferderennen beginnt und nun?

Wetten, wetten, wetten! Insgesamt gibt es drei Rennen beim Frühlings- und Herbstderby. Im ersten Rennen stehen die Gewinnchancen pro Gaul relativ niedrig, während die Chancen im zweiten und dritten Rennen zufällig ausgewürfelt werden. Vor allem auf diese beiden letzten Rennen kommt es an.

Insgesamt wollen wir 54.000 Medaillen erzielen. Bedeutet etwa 54.000 geteilt durch die Gewinnchancen. Stehen die Chancen bei 20, müssen wir 2700 Tickets kaufen. Mehr als 54.000 Medaillen werden bei einem Festival nicht gerechnet.

Habt ihr bereits ein ausgewachsenes Pferd, könnt ihr auch auf euch selbst wetten. Die Gewinnchancen können bis auf 40x hochgehen.

Gewinnt ihr nicht, könnt ihr den Spielstand einfach neuladen und es nochmal probieren.

Verliert ihr, könnt ihr den Spielstand einfach neu lesen.

Ich habe die Medaillen, was nun?

Ihr könnt eure Medaillen gegen die Brosche tauschen, diese erhaltet ihr für 18 Stück. Habt ihr einen großen Rucksack, könnt ihr ihn mit 216 Broschen füllen. Das kostet euch 3.888 Medaillen. Wollt ihr außerdem das Juwel der Wahrheit (1.000 Medaillen) und die Kraftbeere (900 Medaillen), braucht ihr insgesamt 5.788 Gutscheine. Verkauft ihr alle Broschen bekommt ihr etwa 390.000G (Normaler Modus) oder 460.000G (Einfacher Modus).

Habt ihr lediglich einen mittleren Rucksack, könnt ihr trotzdem ähnlich viel Geld verdienen. Das einzige, was ihr tun müsst, ist Huang auf das vierte Freundschaftslevel zu bringen. Kauft als erstes das Juwel der Wahrheit und die Kraftbeere. Dieses Mal solltet ihr eure Medaillen in Kleider investieren, kauft so viele, wie ihr könnt. Den Rest der Medaillen könnt ihr in Broschen investieren. Verkauft ihr alles an Huang, erhaltet ihr in etwa denselben Betrag an Gold.

Richtig Geld machen in FoMT

Okay, wir haben euch 2 Millionen versprochen! Die Voraussetzung dafür ist ebenfalls Huangs Kaufsfunktion freigeschaltet zu haben. (Wie erwähnt, braucht ihr dafür ein Freunschaftslevel 4). Kauft zunächst wieder das Juwel der Wahrheit und die Kraftbeere und kauft vom Rest eurer Medaillen Kleider.

Insgesamt könnt ihr von euren 5400 Medaillen 216 Kleider kaufen. Verkauft nun jedes Kleid einzeln an Huang. Er wird euch zwischen 11.800 – 12.800G für eines geben. Macht in etwa 2.000.000G.

Ist es dieser Geldtrick wert?

Wir sagen: ja! Gerade wenn ihr eure Farm frühzeitig auf ein neues Level heben wollt, werdet ihr eine Menge Geld brauchen. Dieser Trick macht es möglich.