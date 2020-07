von Laura Li Tung (Mittwoch, 29.07.2020 - 19:09 Uhr)

Mystisches Erz bekommen | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Habt ihr eure Werkzeuge in Story of Seasons: Friends of Mineral Town mit Mithril-Erzen auf das fünfte Level gebracht, benötigt ihr Mystisches Erz, um schlussendlich zu optimieren. Wie ihr es erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Das ist zwar kein Erz, aber ein Juwel der Göttin sieht sehr ähnlich aus.

Fleißige Farmer wissen, dass die Arbeit in der Mine langatmig und anstrengend sein kann - auf untere Etagen zu kommen scheint zunächst nahezu unmöglich. Doch auch dafür haben wir ein paar Tipps parat, die euch das Abenteuer in der Dunkelheit erleichtern wird.

Tipps für die Mine in Story of Seasons

Habt mindestens das halbe Inventar voll mit Proviant: Es eignen sich wilde Trauben, Honig, Orangen, aber auch Mondklößchen, die sich aus Dango-Mehl zubereiten lassen. Das Rezept dafür lernt ihr aus dem Fernsehen. Denkt daran jeden Dienstag die Kochsendung im Unterhaltungskanal zu schauen. Wichtig ist natürlich auch genug Platz für Erze und andere Gegenstände zu lassen. Wie ihr mehr Rezepte freischaltet, haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Mondklößchen sind einfach zu machen und spenden viel Energie.

Um in den Minen Energie zu sparen , ist es wichtig, beim Betreten einer neuen Etage zu speichern . Habt ihr die Leiter gefunden (Löcher gehen auch, ziehen euch aber Ausdauer ab), macht am besten ein Foto von der Leiter (oder merkt es euch gut) und ladet den Spielstand neu. So könnt ihr maximal viel Energie und auch Zeit einsparen.

Passt auf die Löcher auf! Das ist vor allem ärgerlich, wenn ihr bereits Progress gemacht, aber noch kein Erz oder Juwel der Göttin gefunden habt - hier bietet es sich an einen extra Speicher anzulegen. Achtet darauf euren ersten Speicher nicht dabei zu überspeichern.

Wenn ihr der Erntegöttin 100 Geschenke gemacht habt, wird sie euch mit einem Aufzug belohnen, der euch auf bestimmte Etagen der Mine zurückbringt.

Fallen können überall lauern. Mit einem Schwung eurer Hacke könnt ihr sie aufdecken.

So könnt ihr Mystisches Erz bekommen

Mit Mystischem Erz verhält es sich anders als mit Adamantit oder Mithril. Es ist äußerst selten und ähnlich wie das Juwel der Göttinnen erhaltet ihr es nur auf bestimmten Etagen. Habt ihr eines von beiden gefunden, speichert euer Spiel wieder und sucht weiter. Bleibt die Suche erfolglos, ladet neu und begebt euch tiefer in die Mine.

Die Etagen, auf denen ihr das Mystische Erz findet, sind: 60, 102, 123, 152, 155, 171, 190, 202, 222, 250-255

Wichtig ist, dass ihr in einem Durchgang mindestens sechs findet, um all eure Werkzeuge upgraden zu können. Je tiefer ihr nach unten in die Mine kommt, desto besser. Denn während ihr Mystisches Erz sucht, werdet ihr auch die Juwelen der Göttin finden, da sich sich auf denselben Etagen befinden. Diese lohnen sich vor allem für die unter euch, die die Erntegöttin heiraten möchten. Nähere Informationen haben wir in einem Guide verlinkt.

Wichtige Anmerkung zum Mystischen Erz

Aktuell kursiert noch ein Bug auf der Switch-Version. Es kann sein, dass das Mystische Erz nicht auftaucht, sondern lediglich das Juwel der Göttin. Die Entwickler selbst gaben an, dass dieser Bug so schnell wie möglich gefixt wird. Wir haben das Erz in unserem Durchlauf auch nicht gefunden.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.