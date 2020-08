Story of Seasons: Friends of Mineral Town

von Laura Li Tung (Freitag, 31.07.2020 - 17:58 Uhr)

Schon früh werdet ihr euch, wie in jedem Story of Seasons auch in Friends of Mineral Town nach einem geeigneten Heiratskandidaten umsehen. Was ihr alles über die konservierte Blume, die blaue Feder und Heiraten an sich wissen solltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Mit der Konservierten Blume und der Blauen Feder steht einer Hochzeit fast nichts mehr im Wege.

Konservierte Blume in Story of Seasons: FoMT

Um die Konservierte Blume zu erhalten, müssen erst einmal ein paar Tage ins Land gehen. Spielt bis zum Herbst und verlasst am ersten Tag zwischen 9:00 und 17:00 Uhr euer Farmhaus. Ihr trefft auf Jeff, der euch bittet zum Gemischtwarenladen zu kommen.

Angekommen im Gemischtwarenladen wartet dort Basil auf euch, die euch von einer ganz besonderen Blume erzählen. In diesem Moment schalten sich die Naturgeister ein und führen ein Ritual durch, um die Blume wachsen zu lassen. Schwuppdiwupp übergebt ihr die, jetzt als „Süßsonnenblume“ bekannte Pflanze, an Jeff und Basil. Verlasst den Laden und beendet euren Tag.

Drei Tage später erscheint Jeff zwischen 9:00 und 17:00 Uhr noch einmal vor eurer Tür. Von ihm erhaltet ihr ein Exemplar der Konservierten Blume. Ihr könnt diese ab jetzt auch für 1000G in seinem Laden kaufen.

Nach weiteren drei Tagen wird Jeff wiederkommen und euch erzählen, dass ihm gelungen ist, Samen der Süßsonnenblume zu kreieren. Auch diese werdet ihr ab dem Zeitpunkt bei ihm kaufen können.

Die Naturgeister sind immer da, wenn ihr sie braucht. Vor allem, wenn es um die Süßsonnenblume geht.

Die Konservierte Blume übergebt ihr der Person, der ihr eure Liebe gestehen möchtet. Dazu muss der oder die Auserwählte am besten (mehr als) 30.000 Liebespunkte und mindestens ein grünes Herz haben. Außerdem solltet ihr die ersten drei Herzevents gesehen haben.

Die Konservierte Blume könnt ihr einfach ausrüsten und sie der Person übergeben. Darauf erfolgt eine Zwischensequenz, in der der Heiratskandidat eure Liebe akzeptiert oder eben nicht. Danach könnt ihr weitere zwei Herzevents erleben, bevor ihr die Person heiratet.

Mehreren Kandidaten eine Konservierte Blume geben

Geht das? Die Antwort ist ja! Ihr erhaltet sogar eine Trophäe dafür, wenn ihr allen Heiratskandidaten vor eurer Hochzeit eure Liebe gesteht. Klingt verrückt, ist aber so.

Und die Blaue Feder?

Die Blaue Feder ist das wichtigste Instrument auf dem Weg zu einer erfolgreichen Hochzeit in Story of Seasons: FoMT. Habt ihr alle sechs Herzevents (inkl. Begrüßung) gesehen und eurem Heiratskandidaten mit der Konservierten Blume eure Liebe gestanden, könnt ihr ihnen bei einem roten Herzen eine Blaue Feder überreichen.

Bevor ihr allerdings heiraten könnt, müsst ihr euer Haus zweimal ausbauen und ein großes Bett gekauft haben.

So bekommt ihr die Blaue Feder

Tatsächlich könnt ihr die Blaue Feder im Gemischtwarenladen kaufen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass euer künftiger Partner ein orangenes Herz besitzt. Erst ab dem Zeitpunkt könnt ihr die Blaue Feder in Jeffs Laden für 1000G besorgen.

