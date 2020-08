von Laura Li Tung (Freitag, 31.07.2020 - 18:15 Uhr)

Alle Ringe finden | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

In Story of Seasons: Friends of Mineral Town gibt es 7 Ringe, die ihr unter bestimmten Bedingungen sammeln könnt. Welche das sind, verraten wir euch in unserem Guide.

Habt ihr Ringe bekommen, tauchen sie unter den Kraftbeeren auf. Traurigerweise arbeiten wir noch daran!

Neben vielen Sammelobjekten wie den Juwelen der Wahrheit und den Kraftbeeren, gibt es in Story of Seasons: Friends of Mineral Town 7 Ringe, die ihr nur dann erhaltet, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erledigt.

Grundsätzlich dienen diese nur als Sammelobjekte, steigern aber auch den Wert eurer Farm um jeweils 30 Punkte. Wie viele Ringe ihr bereits gesammelt habt, könnt ihr im Menü unter „Farm-Infos“ nachsehen.

Fundorte der 7 Ringe in Story of Seasons

Ring 1 Gebt ihr einem weiblichen Heiratskandidaten am Tag der Verliebten Schokoladenkekse, erhaltet ihr am Valentinstag einen Ring. Im Umkehrschluss könnt ihr auch einem männlichen Kandidaten Schokolade zum Valentinstag geben. Daraufhin erhaltet ihr den Ring am Tag der Verliebten. Ring 2 Verbringt die Sternenlicht-Nacht mit eurem Heiratskandidaten. Nehmt ihr mit Jennifer oder einem männlichen Kandidaten teil (außer Brandon), werden sie euch den Ring geben. Andersfalls erscheint er ohne Notifikation in eurem Menü. Ring 3 Diesen Ring bekommt ihr, wenn ihr heiratet. Ring 4 Nachdem ihr geheiratet habt, werdet ihr diesen Ring bekommen, wenn ihr mit eurem Partner Geburtstag feiert. Betretet dafür an dessen Geburtstag das Farmhaus nach 18:00 Uhr. Ring 5 Nach 10 Jahren erhaltet ihr einen weiteren Ring von eurem Ehepartner. Ring 6 Erhaltet für den sechsten Ring alle Trophäen. Ring 7 Nachdem ihr auf dem Pedometer 10 Millionen Schritte registriert habt, gibt euch die Erntegöttin den letzten Ring.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.