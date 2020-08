von Laura Li Tung (Montag, 03.08.2020 - 20:26 Uhr)

Lieferliste und Preise | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Einsehbar im Regal eures Farmhauses, bietet die Lieferliste eine Übersicht über die bisher versandten Waren in Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Welche Preise ihr für die einzelnen Waren erzielen könnt, haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Der Lieferbericht zeigt zwar Items, aber nicht die einzelnen Verkaufspreise.

Ihr werdet es sicher schon festgestellt haben - so ein Leben auf einer Farm ist nicht einfach und der Weg zu viel Geld und der großen Liebe steinig. Wollt ihr zum Beispiel Kappa oder die Erntegöttin heiraten, müssen besondere Voraussetzungen erfüllt sein. Eine von diesen ist es, jeden Gegenstand auf der Lieferliste auszuliefern.

Auch wenn ihr diese Liste jederzeit in eurem Regal begutachten könnt, haben wir keine Mühe gescheut, jedes Item in einer Tabelle festzuhalten und euch zu verraten, wieviel hoch der Verkaufspreis je nach ausgelieferter Qualität ist. Außerdem haben wir die Liste in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, um sie etwas übersichtlicher zu gestalten.

Lieferliste und Preise in Story of Seasons

Ernte:

Gegenstand Beschreibung Verkaufspreis in G (1-5 Sterne) Steckrübe Ernte im Frühling

Preis des Saatguts bei Jeff: 120G

Ernte in 5 Tagen 60 / 66 / 72 / 78 / 84 Kartoffel Ernte im Frühling

Preis des Saatguts bei Jeff: 150G

Ernte in 8 Tagen 80 / 88 / 96 / 104 / 112 Gurke Ernte im Frühling

Preis des Saatguts bei Jeff: 200G

Ernte in 10 Tagen

Wächst in 5 Tagen nach 60 / 66 / 72 / 78 / 84 Erdbeeren Ernte im Frühling

Preis des Saatguts bei Jeff: 100G

Ernte in 10 Tagen

Wächst in 3 Tagen nach 65 / 71 / 78 / 84 / 91 Kohl Ernte im Frühling

Preis des Saatguts bei Huang: 500G

Ernte in 15 Tagen 250 / 275 / 300 / 325 / 350 Tomate Ernte im Sommer

Preis des Saatguts bei Jeff: 200G

Ernte in 10 Tagen

Wächst in 3 Tagen nach 55 / 60 / 66 / 71 / 77 / 83 Mais Ernte im Sommer

Preis des Saatguts bei Jeff: 300G

Ernte in 15 Tagen

Wächst in 3 Tagen nach 85 / 93 / 102 / 110 / 119 Zwiebel Ernte im Sommer

Preis des Saatguts bei Jeff: 150G

Ernte in 8 Tagen 80 / 88 / 96 / 104 / 112 Kürbis Ernte im Sommer

Preis des Saatguts bei Jeff: 500G

Ernte in 15 Tagen 280 / 308 / 336 / 364 / 392 Ananas Ernte im Sommer

Preis des Saatguts bei Huang: 1000G

Ernte in 21 Tagen

Wächst in 5 Tagen nach 500 / 550 / 600 / 650 / 700 Aubergine Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 120G

Ernte in 10 Tagen

Wächst in 3 Tagen nach 60 / 66 / 72 / 78 / 84 Karotte Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 300G

Ernte in 8 Tagen 120 / 132 / 144 / 156 / 168 Jamswurzel Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 300G

Ernte in 7 Tagen

Wächst in 3 Tagen nach 55 / 60 / 66 / 71 / 77 / 83 Spinat Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 200G

Ernte in 6 Tagen 110 / 121 / 132 / 143 / 154 Grüne Paprika Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Huang: 150G

Ernte in 8 Tagen

Wächst in 2 Tagen n nach 40 / 44 / 48 / 52 / 56 Adzukibohnen Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 300G

Ernte in 11 Tagen

Wächst in 4 Tagen n nach 80 / 88 / 96 / 104 / 112 Chilischoten Ernte im Herbst

Preis des Saatguts bei Jeff: 300G

Ernte in 13 Tagen

Wächst in 5 Tagen n nach 100 / 110 / 120 / 130 / 140

Naturprodukte:

Gegenstand Beschreibung Verkaufspreis in G Orange Herbst und Winter

Wächst an Obstbäumen oder im geheimen Wald 30 Apfel Sommer und Herbst

Wächst an Obstbäumen 30 Honig Wächst das ganze Jahr an Obstbäumen 50 Kastanie Herbst

Wächst auf dem Mutterhügel 50 Bambussprosse Frühling

Wächst auf dem Mutterhügel 50 Wilde Trauben Wächst im Sommer auf dem Mutterhügel und Wald

Wächst im Frühling und Sommer an Obstbäumen 30 Pilz Herbst

Wächst auf dem Mutterhügel, Wald und hinter der Kirche 50 Giftpilz Herbst

Wächst auf dem Mutterhügel, Wald und hinter der Kirche 50 Matsutake Herbst

Wächst hinter den Steinen auf dem Mutterhügel und hinter der Kirche 500 Schokolade Preis bei Jeff: 100G 50 SUML-Apfel Preis bei Huang: 500G 50 WSAS-Apfel Preis bei Huang: 500G 50 HEEF-Apfel Preis bei Huang: 500G 50 Kleiner Fisch Angeln 50 Mittelgroßer Fisch Angeln 120 Großer Fisch Angeln 200 Blaues Gras Frühling und Sommer

Wächst im Wald, bei der Heißen Quelle, im geheimen Wald und auf dem Mutterhügel 30 Grünes Gras Sommer und Herbst

Wächst bei der Heißen Quelle, im geheimen Wald und auf dem Mutterhügel 30 Rotes Gras Sommer und Herbst

Wächst im Wald, bei der Heißen Quelle, im geheimen Wald und auf dem Mutterhügel 35 Gelbes Gras Frühling

Wächst am Strand 40 Oranges Gras Frühling

Wächst am Strand 30 Lila Gras Sommer

Wächst am Strand 40 Indigoblaues Gras Herbst

Wächst am Strand 30 Schwarzes Gras Kann auf Etage 1-100 in der Quellmine ausgegraben werden 10 Weißes Gras Winter

Wächst im Wald und hinter der Kirche

Als Geschenk von der Göttin je 10 Opfergaben 150 Mondtaublume Frühling

Wächst auf dem Mutterhügel

Saatgut kann bei Huang für 500G gekauft werden 10 Rosakatzenblume Sommer

Wächst auf dem Mutterhügel

Saatgut kann bei Huang für 300G gekauft werden 10 Blaue Magische Rotblume Herbst

Wächst auf dem Mutterhügel

Saatgut kann bei Huang für 600G gekauft werden 10 Echte Magische Rotblume Herbst

Kauft Saatgut bei Huang für 600G

5% Wuchschance 200 Spielblume Frühling

Wächst auf dem Mutterhügel

Saatgut kann bei Huang für 400G gekauft werden 10 Süßsonnenblume Wächst nach dem Süßsonnenblumen-Event im geheimen Wald

Saatgut kann bei Jeff für 1000G gekauft werden 10

Tierprodukte:

Gegenstand Beschreibung Verkaufspreis in G Gewöhnliches Ei Produkt von Hühnern (0-3 Herzen) 50 Gutes Ei Produkt von Hühnern (4-7 Herzen) 80 Hervorragendes Ei Produkt von Hühnern (8-10 Herzen) 150 Goldenes Ei Produkt von Hühnern (8-10 Herzen, Gewinner des Gacker-Gaudis) 200 Platin-Ei Produkt von Hühnern (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 240 X-Ei Produkt von Hühnern (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 350 Heißquell-Ei Wirf ein Ei in die Heiße Quelle 80 Mayonnaise (S) Legt ein gewöhnliches Ei in die Mayo-Maschine 100 Mayonnaise (M) Legt ein gutes Ei in die Mayo-Maschine 150 Mayonnaise (L) Legt ein hervorragendes Ei in die Mayo-Maschine 230 Mayonnaise (G) Legt ein goldenes Ei in die Mayo-Maschine 300 Mayonnaise (P) Legt ein Platin-Ei in die Mayo-Maschine 450 Mayonnaise (X) Legt ein X-Ei in die Mayo-Maschine 800 Milch (S) Produkt von Kühen (0-3 Herzen) 100 Milch (M) Produkt von Kühen (4-7 Herzen) 220 Milch (L) Produkt von Kühen (8-10 Herzen) 360 Milch (G) Produkt von Kühen (8-10 Herzen, Gewinner des Muh-Fests) 500 Milch (P) Produkt von Kühen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 600 Milch (X) Produkt von Kühen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 800 Kaffeemilch (S) Produkt von Kaffeekühen (0-3 Herzen) 120 Kaffeemilch (M) Produkt von Kaffeekühen (4-7 Herzen) 240 Kaffeemilch (L) Produkt von Kaffeekühen (8-10 Herzen) 400 Kaffeemilch (G) Produkt von Kaffeekühen (8-10 Herzen, Gewinner des Muh-Fests) 550 Kaffeemilch (P) Produkt von Kaffeekühen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 660 Kaffeemilch (X) Produkt von Kaffeekühen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 900 Fruchtmilch (S) Produkt von Fruchtkühen (0-3 Herzen) 120 Fruchtmilch (M) Produkt von Fruchtkühen (4-7 Herzen) 240 Fruchtmilch (L) Produkt von Fruchtkühen (8-10 Herzen) 400 Fruchtmilch (G) Produkt von Fruchtkühen (8-10 Herzen, Gewinner des Muh-Fests) 550 Fruchtmilch (P) Produkt von Fruchtkühen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 660 Fruchtmilch (X) Produkt von Fruchtkühen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 900 Erdbeermilch (S) Produkt von Erdbeerkühen (0-3 Herzen) 120 Erdbeermilch (M) Produkt von Erdbeerkühen (4-7 Herzen) 240 Erdbeermilch (L) Produkt von Erdbeerkühen (8-10 Herzen) 400 Erdbeermilch (G) Produkt von Erdbeerkühen (8-10 Herzen, Gewinner des Muh-Fests) 550 Erdbeermilch (P) Produkt von Erdbeerkühen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 660 Erdbeermilch (X) Produkt von Erdbeerkühen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 900 Käse (S) Legt eine Milch (S) in die Käsemaschine 250 Käse (M) Legt eine Milch (M) in die Käsemaschine 380 Käse (L) Legt eine Milch (L) in die Käsemaschine 540 Käse (G) Legt eine Milch (G) in die Käsemaschine 700 Käse (P) Legt eine Milch (P) in die Käsemaschine 820 Käse (X) Legt eine Milch (X) in die Käsemaschine 1500 Wolle (S) Produkt von Schafen (0-3 Herzen) 400 Wolle (M) Produkt von Schafen (4-7 Herzen) 700 Wolle (L) Produkt von Schafen (8-10 Herzen) 1300 Wolle (G) Produkt von Schafen (8-10 Herzen, Gewinner des Flauschfests) 2500 Wolle (P) Produkt von Schafen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 3200 Wolle (X) Produkt von Schafen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 3600 Alpakavlies (S) Produkt von Alpakas (0-3 Herzen) 420 Alpakavlies (M) Produkt von Alpakas (4-7 Herzen) 740 Alpakavlies (L) Produkt von Alpakas (8-10 Herzen) 1360 Alpakavlies (G) Produkt von Alpakas (8-10 Herzen, Gewinner des Flauschfests) 2700 Alpakavlies (P) Produkt von Alpakas (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 3500 Alpakavlies (X) Produkt von Alpakas (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 4000 Angorakaninchenhaar (S) Produkt von Angorakaninchen (0-3 Herzen) 240 Angorakaninchenhaar (M) Produkt von Angorakaninchen (4-7 Herzen) 400 Angorakaninchenhaar (L) Produkt von Angorakaninchen (8-10 Herzen) 720 Angorakaninchenhaar (G) Produkt von Angorakaninchen (8-10 Herzen, Gewinner des Flauschfests) 1000 Angorakaninchenhaar (P) Produkt von Angorakaninchen (8-10 Herzen, 1000 Stunden außerhalb des Stalls) 1500 Angorakaninchenhaar (X) Produkt von Angorakaninchen (8-10 Herzen, Chance bei weniger als 1%) 1800 Garn (S) Legt jede Wolle (S) in die Garnmaschine 530 Garn (M) Legt jede Wolle (M) in die Garnmaschine 920 Garn (L) Legt jede Wolle (L) in die Garnmaschine 1400 Garn (G) Legt jede Wolle (G) in die Garnmaschine 2000 Garn (P) Legt jede Wolle (P) in die Garnmaschine 2800 Garn (X) Legt jede Wolle (X) in die Garnmaschine 3200

Tiere können euch wahnsinnig viel Geld einbringen, also kümmert euch gut um sie.

Minenfunde:

Gegenstand Beschreibung Verkaufspreis in G Altmetall Quellmine: Auf jeder Etage

Seemine: Etage 1-100 1 Kupfer Quellmine: Auf jeder Etage

Seemine: Keine 15 Silber Quellmine: Auf jeder Etage

Seemine: Keine 20 Gold Quellmine: Ab Etage 6

Seemine: Keine 25 Mithril Quellmine: Ab Etage 6

Seemine: Keine 40 Oreichalkos Quellmine: Ab Etage 10

Seemine: Keine 50 Adamantit Quellmine: Ab Etage 10

Seemine: Keine 50 Mondstein Quellmine: Keine

Seemine: Jede Etage, die auf 8 endet und 255 55 Sandrose Quellmine: Keine

Seemine: Jede Etage, die auf 9 endet und 255 60 Rosa Diamant Quellmine: Keine

Seemine: Etage 30, 70, 90, 110, 130, 170, 190, 255 10.000 Alexandrit Quellmine: Keine

Seemine: Etage 50, 100, 150, 200+ 10.000 Mythisches Erz Quellmine: 60, 102, 123, 152, 155, 171, 190, 202 und 222 (nur mit allen gesegneten Werkzeugen)

Seemine: Keine 20.000 Diamant Quellmine: Keine

Seemine: Jede Etage, die auf 0 endet 100 Smaragd Quellmine: Keine

Seemine: Jede Etage, die auf 5 endet 80 Rubin Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 75 Topas Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 70 Peridot Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 68 Fluorit Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 65 Achat Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 62 Amethyst Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 60 Jade Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 62 Saphir Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 75 Aquamarin Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 60 Granat Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 75 Türkis Quellmine: Keine

Seemine: Alle Etagen, außer 50, 100, 150, 200 50

Arbeit in der Mine? Hart und anstrengend.

Sonstiges:

Auch wenn die folgenden Items nicht im Lieferbericht auftauchen, muss wenigstens eines von jedem ausgeliefert werden, um die Erntegöttin oder Kappa zu heiraten.

Gegenstand Beschreibung Verkaufspreis in G Unkraut Auf dem Feld 1 Ast Auf dem Feld 1 Stein Auf dem Feld 1 Holz Hackt Holzstümpfe 5 Steinblock Klopft Steine 5 Futter für Hühner/Kaninchen Aus Lillias Laden oder durch Mais in der Mühle 5 Viehfutter Aus Mugis Laden oder nutzt eure Sichel, um Gras zu mähen 10 Piratenschatz Kann beim Angeln gefangen werden (Angel Stufe 6+) 10.000 Altes Fischfossil Kann beim Angeln gefangen werden (Angel Stufe 6+) 5.000 Leere Dose Kann beim Angeln gefangen werden 1 Fischgräten Kann beim Angeln gefangen werden 1 Alter Stiefel Kann beim Angeln gefangen werden 1 Armband Geschmiedet von Saibara

Kann beim Pferderennen eingelöst werden 1.800 Kette Geschmiedet von Saibara

Kann beim Pferderennen eingelöst werden 1.800 Ohrringe Geschmiedet von Saibara

Kann beim Pferderennen eingelöst werden 1.800 Brosche Geschmiedet von Saibara

Kann beim Pferderennen eingelöst werden 1.800 Entspannungsteeblätter Kann in der Küche hergestellt werden 1.000

Es lohnt sich die Angel auf Stufe 6 und höher zu bringen.

