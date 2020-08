von Laura Li Tung (Dienstag, 04.08.2020 - 16:24 Uhr)

Trophäen im Leitfaden | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Es gibt 35 Trophäen, die ihr in Story of Seasons: Friends of Mineral Town ergattern könnt. Wir zeigen euch, welche es gibt und wie ihr sie mit unserem Leitfaden am schnellsten freischaltet.

Die Liste der Trophäen ist in eurem Regal einsehbar.

Auch wenn es in Story of Seasons: Friends of Mineral Town keine Trophäen im eigentlichen Sinne gibt, sondern Erfolge, die ihr während eurer Laufbahn als Farmer erzielen könnt, möchten wir diese für euch auflisten und Tipps geben, wie ihr wie von selbst zu euch geflogen kommen.

Auch wichtig zu erwähnen ist, dass sich Trophäen auf einen neuen Spielstand übertragen. Fangt ihr ein neues Spiel an, erhaltet ihr sie gegen Anfang in einem Brief.

Alle Trophäen im Leitfaden

Trophäe Beschreibung Tipps Glückseeligkeit währt ewig Heirate Tipps zum Heiraten haben wir in einem Guide für euch verlinkt. Mein neues Leben Erreiche den Frühling im Jahr 2 - Lang lebe das Farmleben Erreiche den Frühling im Jahr 3 - Gebieter der Landwirtschaft Erreiche den Frühling im Jahr 5 - Keine Hintergedanken versprochen Bringe der Göttin der Ernte 300 Opfergaben dar. (1x pro Tag) Ihr wollt mehr über die Erntegöttin wissen? Guide ist verlinkt! Ein gemütliches Leben Besitze 50.000G auf einmal. Farmt ihr Oreikalchos in der Quellmine könnt ihr in der Schmiede Schmuck machen lassen. Andere Tipps, wie ihr schnell Geld farmen könnt, sind für euch verlinkt. Zeit zum Investieren Besitze 100.000G auf einmal. - Die Frührente ruft Besitze 5.000.000G auf einmal. - Erstklassiger Angler Fange 10 verschiedene Fischarten. - Meister-Angler Fange 50 verschiedene Fischarten. Um 50 verschiedene Fischarten zu fangen, solltet ihr eure Angel aufleveln. Mehr über Werkzeug erfahrt ihr in dem verlinkten Guide. Premium-Fische gefangen Fange alle Fischarten. Um alle Fische zu fangen, müsst ihr ebenfalls in der heißen Quelle als auch auf unterirdischen Etagen in der Seemine angeln. Gekocht und nicht verbrannt! Koche 10 verschiedene Gerichte. Vergesst nicht, dienstags Fernsehen zu schauen, um neue Rezepte zu lernen. Kochen ist mein Hobby Koche 50 verschiedene Gerichte. - Bonvivants Nachfolger Koche alle Gerichte. Eine harte Aufgabe, aber mit unserem Rezeptguide gleich ein bisschen einfacher. Ein kleines Abenteuer Erreiche E30 in einer Mine. - Mein Leben als Höhlenforscher Erreiche E100 in einer Mine. - Ein Blick in den Abgrund Erreiche E255 in einer Mine. Ihr braucht Tipps, um tief in die Mine vorzudringen? Auch hierfür haben wir natürlich einen Guide verlinkt. Wie man Zack beeindruckt Versende alle Pflanzenarten. Welche das sind, findet ihr in der Lieferliste. Ganz natürlich, ohne Gentechnik Versende alle Pflanzenarten in 5-Sterne-Qualität. Um 5-Sterne-Qualität zu erreichen müsst ihr eure Felder auf die höchste Stufe ausbauen. Meister-Kuhzüchter Besitze mindestens acht Kühe. - Meister-Schafzüchter Besitze mindestens acht Schafe. - Meister-Hühnerhalter Besitze mindestens vier Hühner. - Meister-Kaninchenhalter Besitze mindestens vier Angorakaninchen - Meister-Alpakazüchter Besitze mindestens acht Alpakas - Wieso entscheiden? Besitze mindestens eines aller Nutztiere. - Meisterzüchter Züchte mindestens eines aller Nutztiere. - Solomons Ring Halte fünf Haustiere. Alles über Haustiere erfahrt ihr in unserem verlinkten Guide. Titanen des Gaudis Gewinne die Gacker-Gaudi. Mehr über die einzelnen Events und ihre Vorraussetzungen erfahrt ihr hier. Erstklassige Qualität Gewinne das Muh-Fest. Siehe "Titanen des Gaudis". Friss meine Shorts, Jodler-Ranch Gewinne das Flauschfest Siehe "Titanen des Gaudis". Häuslebauer Renoviere dein Haus zweimal. Lasse es dazu bei Gotts ausbauen. Gotts Rente finanzieren Renoviere jedes Gebäude auf deiner Farm. Siehe "Häuslebauer". Kleine Dörrpflaume Bleibe zehn Stunden lang in der heißen Quelle. Frohes baden allerseits! Hausmannskost schmeckt am besten Iss mindestens eines aller Gerichte, die man herstellen kann. Siehe "Bonvivants Nachfolger". Ich wähle dich! Gestehe jeder romantischen Option deine Liebe, bevor du heiratest. Was die einzelnen Heiratskandidaten lieben, erfahrt ihr in dem verlinkten Guide. Das schließt die speziellen Kandidaten aus. (Kappa, Erntegöttin, Bon Vivant und Huang)

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

