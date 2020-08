von Laura Li Tung (Mittwoch, 05.08.2020 - 17:35 Uhr)

Angel finden und alle Fische | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Im Vergleich zu anderen Werkzeugen, ist die Angel in Story of Seasons: Friends of Mineral Town nicht von Anfang an verfügbar. Wie ihr sie finden könnt und welche Fische ihr angeln könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Angeln kann eine sehr schöne Beschäftigung sein.

Fundort der Angel in Friends of Mineral Town

Lust auf einen kleinen Ausflug mit der Angel? Zwischendurch ein wenig Geld verdienen, während das Gemüse auf euren Feldern vor sich hin wächst? Nichts leichter als das. Besucht Zack zwischen 10:00 und 15:30 Uhr in seinem Haus am Strand. Dort findet ihr ihn, wie er gerade durch seine Sachen wühlt. Er findet eine alte Angel und schenkt sie euch. Um das Event zu triggern, benötigt ihr einen freien Platz im Rucksack.

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Bereiche, in denen ihr angeln könnt. Stellt euch dazu an ein Gewässer, drückt den Y-Knopf, um die Angel auszuwerfen. Ein Ausrufezeichen signalisiert einen beißenden Fisch. Um diesen einzuholen, drückt erneut den Y-Knopf. In der Switch-Version ist ein wiederholtes Drücken nicht nötig.

Die sechs Angelgebiete in Story of Seasons: Friends of Mineral Town sind folgende:

Der See auf dem Mutterhügel, der im Winter gefroren ist. Ein kleiner Bach rund um die Brücke, die auf den Gipfel führt. Der Wasserfall, der neben der heißen Quelle ist. Der lange Fluss, der eure Farm, die Geflügelfarm und die Jodelfarm eingrenzt. Ein kleiner See im geheimen Wald. Das Meer, am Mineralstrand.

Auf dieser Karte haben wir die Angelgebiete mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

Die meisten Fischarten könnt ihr erst dann fangen, wenn ihr eure Angel bei Saibara upgradet. Genau wie andere Werkzeuge könnt ihr die Angel aufladen, um dadurch bessere Fische zu fangen.

Auch wenn es eine Vielzahl von Fischen gibt, kategorisieren sie sich in drei unterschiedliche Größen. Auch der gemachte Profit unterscheidet sich je nach Größe des Fisches.

Kleiner Fisch (24cm oder weniger): 50G (normaler Modus) oder 60G (einfacher Modus)

(24cm oder weniger): 50G (normaler Modus) oder 60G (einfacher Modus) Mittlerer Fisch (25-49cm): 120G (normaler Modus) oder 144G (einfacher Modus)

(25-49cm): 120G (normaler Modus) oder 144G (einfacher Modus) Großer Fisch (50cm+): 200G (normaler Modus) oder 240G (einfacher Modus)

Andere Items beim Angeln finden

Neben Fischen und Müll, wie alten Stiefeln, Fischgräten, leeren Dosen oder Ästen, gibt es allerhand besondere Gegenstände, die ihr durch das Angeln im Meer bekommen könnt. Um das möglich zu machen, ist es wichtig, die Angel auf Stufe 5 (Mithril) aufgestuft zu haben. Je nach Jahreszeit findet ihr folgende Items:

Frühling: Im Frühling könnt ihr eine Flaschenpost angeln. Diese enthält das Kochrezept für Pommes. Danach könnt ihr die Flasche entweder in euer Regal stellen oder sie bei Huang verkaufen. Huang bietet euch zwischen 60.000 und 67.000G an.

Im Frühling könnt ihr eine Flaschenpost angeln. Diese enthält das Kochrezept für Pommes. Danach könnt ihr die Flasche entweder in euer Regal stellen oder sie bei Huang verkaufen. Huang bietet euch zwischen 60.000 und 67.000G an. Sommer: Im Sommer könnt ihr euch einen Piratenschatz angeln. Dieses Item ist mehrfach verfügbar. Im Verkauf durch die Versandkiste erhaltet ihr 10.000G oder bei Huang für 9.000 - 16.000G. Außerdem benötigt ihr den Piratenschatz für das Sommersonnen-Rezept.

Im Sommer könnt ihr euch einen Piratenschatz angeln. Dieses Item ist mehrfach verfügbar. Im Verkauf durch die Versandkiste erhaltet ihr 10.000G oder bei Huang für 9.000 - 16.000G. Außerdem benötigt ihr den Piratenschatz für das Sommersonnen-Rezept. Herbst: Im Herbst erhaltet ihr das alte Fossil. Auch dieses könnt ihr mehrfach angeln. Als weitere Zutat für das Sommersonnen-Rezept wird es euch weniger einbringen, als der Piratenschatz. Nämlich 5.000G durch die Versandkiste oder zwischen 4.800 und 5.700G bei Huang.

Im Herbst erhaltet ihr das alte Fossil. Auch dieses könnt ihr mehrfach angeln. Als weitere Zutat für das Sommersonnen-Rezept wird es euch weniger einbringen, als der Piratenschatz. Nämlich 5.000G durch die Versandkiste oder zwischen 4.800 und 5.700G bei Huang. Winter: Im Winter könnt ihr euch eine Kraftbeere angeln.

Fischliste

In Friends of Mineral Town gibt es ingesamt 50 Fische, die ihr neben den Fischkönigen, fangen könnt. Wir haben eine Liste vorbereitet, die alphabetisch (fast) alle Fische listet, wo und wann und mit welchem Level ihr sie fangen könnt.

Fischart Jahreszeit Level Ort Aal Sommer, Herbst 5 (Mythril) Fluss an der Farm Angelhaken Herbst, Winter 4 (Gold) Meer Bachschmerle Frühling, Herbst 1 (normal) Fluss an der Farm Bergfisch Frühling, Herbst 1 (normal) Meer Bergforelle Frühling, Sommer, Herbst 4 (Gold) Brücke am Mutterberg Bitterling Frühling, Sommer, Herbst, Winter 1 (normal) Fluss an der Farm Dorade Frühling, Sommer, Herbst 5 (Mythril) Meer Dorsch Winter 4 (Gold) Meer Fette Elritze Frühling, Sommer, Herbst, Winter 1 (normal) See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg Filetfisch Winter 2 (Kupfer) Meer Flunder Frühling, Sommer, Herbst, Winter 5 (Mythril) Meer Forelle Frühling, Sommer, Herbst, Winter 5 (Mythril) See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg Gebirgsforelle Frühling, Winter 3 (Silber) Meer Gelbflunder Sommer, Winter 3 (Silber) Meer Goldfisch Frühling, Sommer, Herbst 1 (normal) Fluss an der Farm, See der Erntegöttin Grünling Frühling, Winter 3 (Silber) Meer Hering Frühling, Sommer, Winter 1 (normal) Meer Karauschel Frühling, Sommer, Herbst, Winter 4 (Gold) See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin Kirschlachs Sommer, Herbst 1 (normal) See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg Kugelfisch Winter 4 (Gold) Meer L. Lachs Frühling, Herbst 2 (Kupfer) Brücke am Mutterberg Lachs Sommer, Herbst 4 (Gold) Fluss an der Farm Makrele Herbst, Winter 4 (Gold) Meer Nadelfisch Frühling 3 (Silber) Meer Riesenkopf Frühling, Sommer, Herbst, Winter 5 (Mythril) Fluss an der Farm Rotfeuerfisch Frühling, Sommer, Herbst Winter 2 (Kupfer) Meer Sandfisch Winter 1 (normal) Meer Sardine Frühling, Sommer, Herbst, Winter 1 (normal) Meer Schlangenkopf Sommer, Herbst 5 (Mythril) Fluss an der Farm, See der Erntegöttin Schnapperfisch Frühling, Sommer, Herbst 5 (Mythril) Meer Schwarzbarsch Frühling, Sommer, Herbst 4 (Gold) Fluss an der Farm, See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin Schweinefisch Frühling, Sommer 3 (Silber) Meer Seehecht Frühling, Sommer, Winter 1 (normal) Fluss an der Farm Seestilt Winter 1 (normal) Fluss an der Farm, See der Erntegöttin Seetang-Barsch Herbst, Winter 4 (Gold) Meer Silberkarpfen Frühling, Sommer, Herbst 2 (Kupfer) Fluss an der Farm, See der Erntegöttin Sonnenbarsch Frühling, Sommer, Herbst 5 (Mythril) Meer Sonnenfisch Frühling, Sommer, Herbst 1 (normal) Fluss an der Farm, See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin, Brücke am Mutterberg Sp. Makrele Frühling, Winter 5 (Mythril) Meer Stöcker Frühling, Sommer, Herbst 3 (Silber) Meer Thunfisch Sommer, Herbst 5 (Mythril) Meer Weißfisch Frühling, Sommer, Herbst, Winter 2 (Kupfer) Fluss an der Farm, See der Erntegöttin Zander Herbst 3 (Silber) Meer

Alle Fischkönige

Neben den normalen Fisch gibt es sogenannte Fischkönige, die besonders selten und extrem schwer zu fangen sind. Diese Fische gibt es nur mit der Angel auf Level 6 oder 7. (Verflucht/Gesegnet oder mythische Angel) Außerdem müsst ihr für jeden unterschiedliche Voraussetzungen erfüllt haben.

Fischkönig Jahreszeit Ort Voraussetzung Japanischer Huchen Frühling, Sommer, Herbst, Winter Fluss an der Farm Das Rezept von Sushi, Sashimi und gegrilltem Fisch muss in eurem Rezeptbuch sein. Karpfen Frühling, Sommer, Herbst See am Fuße des Mutterberges Für den Karpfen müsst ihr mindestens 200 Fische, egal welche Art und Größe, verkauft haben. Katzenfisch Winter heiße Quelle --- Seeteufel Frühling, Winter Meer Den Seeteufel könnt ihr zwischen 22:00 und 8:00 Uhr fangen. Tintenfisch Frühling, Sommer, Herbst Meer Für den Tintenfisch müsst ihr einen kleinen Fisch ins Meer werfen und anschließend angeln. Quastenflosser Frühling, Sommer, Herbst, Winter Seemine Nachdem ihr alle anderen Fischkönige gefangen habt, begebt euch auf Level 9 der Seemine. Angelt dort in dem kleinen Teich und schon bald habt ihr alle Könige gefangen. Arapaima Gigas Sommer Fangt mehr als 50 Arten Fisch (inkl. Fischkönige). Teich

