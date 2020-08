von Laura Li Tung (Freitag, 07.08.2020 - 11:04 Uhr)

Kappa heiraten | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Neben der Erntegöttin gehört Kappa zu den speziellsten Heiratskandidaten, die Story of Seasons: Friends of Mineral Town zu bieten hat. Welche Heiratsvoraussetzungen ihr für ihn erfüllen müsst und wo ihr die Kappa-Juwelen findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Kappa heiraten? Schwer, aber nicht unmöglich!

Grün, besonders und vernarrt in Gurken: Wie sich der froschartige Dämon als Prinz entpuppt und wie ihr ihm den Hof machen könnt, zeigen wir euch im Folgenden.

Fundort von Kappa in Friends of Mineral Town

Kappa selbst ist in Story of Seasons: Friends of Mineral Town recht einfach zu finden. Genauer gesagt hält er sich im See rund um die Seemine auf dem Mutterhügel auf.

Nehmt dazu einfach den südlichen Ausgang eurer Farm und dann die erste Abzweigung links. Folgt dem Weg in Richtung von Jennifers Zelt. Dort findet ihr den Eingang zur Seemine, die ihr jetzt noch nicht betreten könnt, umrahmt von einem See. Das ist der See, in dem sich Kappa aufhält.

Hier findet ihr Kappa.

Kappa Geschenke machen - so gehts

Eigentlich ist es ganz einfach Kappa Geschenke zu machen, doch das einzige, was er liebt und akzeptiert sind Gurken. Sorgt also im Frühling dafür, dass ihr genug Gurken züchtet, um ihm regelmäßig Geschenke darbringen zu können. Da Gurken im Frühling stetig nachwachsen, könnt ihr euch einen kleinen Vorrat anlegen.

Da der See im Winter zugefroren ist, sollte es reichen auf etwa 90 (inkl. Frühlingstage abzüglich der Wachstumszeit der Gurke selbst, inkl. Frühling Jahr 2) aufzustocken. So könnt ihr ihm täglich eine Gurke schenken, bis ihr im nächsten Jahr neue züchten könnt.

Habt ihr die Gurke also mit dem rechten Analogstick im Inventar ausgewählt, könnt ihr diese mit dem A-Knopf in den See befördern. Beim ersten Mal wird Kappa wortlos erscheinen und dann wieder verschwinden. Schenkt ihr ihm zehn Gurken in Folge, gibt er euch als Zeichen seiner Dankbarkeit eine Spezialbeere, die eure Erschöpfung bei Regen und Schnee verlangsamen wird.

Diese zehn Geschenke sind für Kappa natürlich noch nicht genug - seid tapfer und gebt ihm jeden Tag ein Geschenk. (Eine ... Gurke.)

Im Vergleich zur Erntegöttin wird er euch jedoch keine weiteren Geschenke machen, was nicht bedeutet, dass seine Zuneigung für euch stagnieren wird.

Wie ihr Kappa heiratet

Einen Yokai (Dämon) heiraten? Schwer, aber nicht unmöglich! Welche Heiratsbedingungen euch Kappa in Story of Seasons: Friends of Mineral Town stellt, haben wir für euch im Folgenden aufgelistet.

Solltet ihr wirklich Lust haben, diesen ganz speziellen Kandidaten zum Manne (zum Frosch) zu nehmen, solltet ihr viel Zeit einplanen.

Sagt der Erntegöttin, dass ihr romantisches Interesse an Kappa habt: Wollt ihr euch mit Kappa vermählen, solltet ihr es der Göttin sagen. Nach 20 Geschenken, die ihr der Göttin in die Quelle geworfen habt, wird sie euch fragen, an wem ihr romantisches Interesse habt. Wählt Kappa aus der Liste aus – niemand anderen. Wählt ihr jemand anderen, könnt ihr die Romanze mit Kappa gleich knicken.

Seid in Jahr 5: Für diese Bedingung müsst ihr im Grunde genommen nichts machen, außer weiterzuspielen.

Habt ein großes Bett: Auch wenn Kappa es nie benutzen wird, akzeptiert er euren Heiratsantrag erst, wenn ihr ein vollrenoviertes Haus und ein großes Bett habt. Das Haus ausbauen und das Bett kaufen, könnt ihr beides in Gotts Werkstatt erledigen.

Kappa muss ein rotes Herz haben: Damit er eure Avancen akzeptiert, muss er sich natürlich auch in euch verlieben. Um dieses Level zu erreichen, müsst ihr Kappa jeden Tag eine Gurke in die Quelle werfen. Im Vergleich zu den anderen Heiratskandidaten ist sein Herz allerdings nicht sichtbar, also müsst ihr ihm am besten so lange etwas schenken, bis ihr glaubt, dass er soweit ist. Dokumentiert am besten, wie viele Geschenke ihr ihm schon gegeben habt.

Gesteht Carter, dass ihr Kappa heiraten wollt: Auch wenn Kappa ein eigentümlicher Dämon ist, müsst ihr euch den Segen beim Pfarrer einholen. Um dessen Segen zu bekommen, müsst ihr in die Kirche gehen: Montag, Mittwoch, an einem regnerischen Tag oder wenn es schneit. Da ihr pro Tag nur einmal beichten könnt, kann es sein, dass ihr öfter wiederkommen müsst. Wenn ihr endlich die Möglichkeit erhaltet, Carter zu sagen, dass ihr Kappa heiraten wollt, kann es sein, dass er sich weigert euch seinen Segen zu geben. Passiert das, müsst ihr einen anderen Tag wiederkommen und es erneut probieren. Da dies sehr zufällig erscheint, bietet es sich an, regelmäßig in der Kirche aufzutauchen, um es zu probieren.

Fangt jeden Fisch im Spiel: Während die Fische, die häufig vorkommen einfach zu angeln sind, wird es bei den seltenen Fischen schlagartig schwerer. Stellt sicher, dass ihr überall angelt: Bedeutet auch in der heíßen Quelle und in der Seemine, in einem unteririschen See. Ihr müsst wirklich jeden Fisch (einer pro Fischart) fangen. Welche Fische es gibt, haben wir euch in einem Guide verlinkt.

Findet alle Items in der Quell- und Seemine: Auch Kappa will es wirklich wissen. Für diese Bedingung müsst ihr jeden Gegenstand mindestens in einfacher Ausführung finden. Das beinhaltet nicht nur alle Items, die ihr ausliefern müsst, sondern auch jede Statue, eine Kugel der Göttin und den Port-Stein.

Versendet alle Items im Spiel: Diese Bedingung das Herz des holden Frosches zu gewinnen, ist mit Abstand die, die am meisten Zeit kostet. Um diese Bedingung zu erfüllen, müsst ihr jeden Gegenstand, der auf dem Lieferbericht in eurem Regal steht, ausliefern. Zum Glück sind alle Gegenstände aufgelistet, sodass ihr nicht mehr herumrätseln müsst. Ein paar Tipps dazu findet ihr auch in unserer erstellten Lieferliste.

Erhaltet den Kappa-Edelstein In der Seemine verstecken sich neun Kugeln von Kappa , die ihr auf unterschiedlichen Etagen finden könnt. Habt ihr alle gefunden, werden sie zum Kappa-Edelstein, das eure Ausdauer auffrischt. Auf diesen Ebenen findet ihr die Kugeln der Göttin: 0, 40, 60, 80, 120, 140, 160, 180, 255 - Da das Game nicht aufzeichnet, wo ihr bereits was gefunden habt, solltet ihr es dokumentieren. Das ist vor allem schwierig, weil die Seemine nur im Winter zu erreichen ist. Es sei denn ihr habt den Port-Stein, den ihr am Ende des dritten Jahres auf der letzten Etage der Quellmine finden könnt.

Kauft eine blaue Feder und macht ihm einen Antrag: Gratulation! Habt ihr alle Bedingungen erfüllt, geht zum Gemischtwarenladen und kauft euch die Blaue Feder, die dort mickrige 1000G kostet. Als nächstes müsst ihr diese nur noch in den See schmeißen. (Sehr romantisch.) Stimmt alles, wird er euren Antrag annehmen. Weist er euch ab, solltet ihr die Liste noch einmal durchgehen.

Die Hochzeit wird sieben Tage nach eurem Antrag stattfinden, denkt daran die Naturgeister zu engagieren, damit sie sich um eure Felder und Vieh kümmern.

Seid ihr am Ziel und habt Kappa geheiratet, wird er weiterhin im See leben und ihr allein auf der Farm. Naja, wer kann schon von sich behaupten einen Dämon geheiratet zu haben?

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

