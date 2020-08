von Laura Li Tung (Freitag, 07.08.2020 - 15:51 Uhr)

Naturgeister anfreunden | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Naturgeister sind kleine findige Wichtel, die euch in Story of Seasons: Friends of Mineral Town bei eurer Arbeit auf der Farm helfen. Wie ihr sie anfreundet und sie nutzen könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Die Erntewichtel wohnen alle zusammen in einer kleinen Hütte.

Die Arbeit auf der Farm in Story of Seasons: Friends of Mineral Town kann hart sein - oft sind Tage zu kurz, um die gesamte Arbeit zu erledigen. Kühe wollen gefüttert werden, das Gemüse gegossen und geerntet. Ihr wollt lieber in die Mine oder vielleicht sogar heiraten? Kein Problem. An dieser Stelle kommen die Naturgeister ins Spiel.

Fundort der Erntewichtel in Friends of Mineral Town

Um die kleinen Wesen aufzuspüren, müsst ihr einem schmalen Pfad rechts neben der Kirche folgen. Dahinter findet ihr eine kleine Hütte, die tagsüber für euch geöffnet ist. Ist sie versperrt, ist es vermutlich zu früh oder zu spät dran, versucht es einfach noch einmal zu einer anderen Uhrzeit.

Naturgeister anfreunden

Bevor sie sich als wahre Hilfe erweisen, müsst ihr euch mit ihnen anfreunden. Natürlich läuft das, wie bei unseren Heiratskandidaten und Dorfbewohnern, über Geschenke.

Viel müsst ihr für die kleinen Naturgeister nicht ausgeben, sie mögen Weizenmehl, Brot und Gras, das ihr ihnen in der zu ihnen passenden Farbe übergeben solltet. Haben die Naturgeister vier Noten (Freundschaftslevel 4) erreicht, helfen sie euch auf der Farm.

Vergesst nicht, den Naturgeistern etwas zum Geburtstag zu schenken. Die Geburtstage findet ihr in unserem verlinkten Guide.

Naturgeister auf dem Hof arbeiten lassen

Insgesamt können die kleinen Erntewichtel drei unterschiedliche Arbeiten für euch erledigen.

Pflanzen gießen: Engagiert ihr die Naturgeister für diese Aufgabe, gießen sie automatisch die Pflanzen, die noch nicht bewässert wurden. Pflanzen ernten: Habt ihr reifes Gemüse auf dem Feld, ernten die Wichtel euch eure Pflanzen. Tiere versorgen: Außerdem können die Erntewichtel eure Tiere versorgen. Das bedeutet nicht nur sie zu füttern, sondern sie bürsten sie ebenfalls.

Story of Seasons: Harvest Moon - ein Klassiker kehrt zurück! (japanischer Trailer)

