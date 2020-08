von Laura Li Tung (Montag, 10.08.2020 - 15:28 Uhr)

Ihr habt euren Traumpartner gefunden und das einzige, was euch zu eurem Glück in Story of Seasons: Friends of Mineral Town fehlt, ist ein Kind? Kein Problem! Wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr Kinder bekommt und was es sonst noch so zu wissen gibt.

So könnten eure Kinder aussehen!

Kinder kriegen in Friends of Mineral Town

Eins können wir euch von Vorherein sagen: Kinder in Story of Seasons: Friends of Mineral Town zu bekommen, ist um einiges einfacher als im echten Leben. Es geht quasi wie von selbst. Je nachdem, ob ihr gleichgeschlechtlich heiratet oder euch für das andere Geschlecht entscheidet, gibt es einige Unterschiede, die wir euch im Folgenden aufgelistet haben.

Partner des anderen Geschlechts:

30 Tage nach eurer Hochzeit werdet entweder ihr selbst oder euer Partner schwanger. (Ist der 30. Tag ein Festival, wird es einen Tag länger dauern.)

nach eurer Hochzeit werdet entweder ihr selbst oder euer Partner schwanger. (Ist der 30. Tag ein Festival, wird es einen Tag länger dauern.) Am nächsten Morgen (oder den Tag darauf, wenn dieser ein Festival ist) wird euch die Erntegöttin erscheinen und euch fragen, ob ihr lieber einen Jungen oder ein Mädchen haben möchtet. Entscheidet ihr euch für die dritte Option, bleibt das Geschlecht eine Überraschung.

erscheinen und euch fragen, ob ihr haben möchtet. Entscheidet ihr euch für die dritte Option, bleibt das Geschlecht eine Überraschung. 60 Tage später kommt das Baby auf die Welt. Dieses Event wird den ganzen Tag dauern.

Gleichgeschlechtlicher Partner:

Habt ihr euch für einen gleichgeschlechtlichen Partner entscheiden, wird euch die Erntegöttin nach 90 Tagen erscheinen. Sie wird euch fragen, ob ihr ein Kind für sie großziehen möchtet. Wieder könnt ihr euch für ein Geschlecht entscheiden. Daraufhin erhaltet ihr das Baby in eurem gewünschten Geschlecht.

Zum Glück könnt ihr in Story of Seasons auch gleichgeschlechtlich heiraten.

Events und Wachstum des Kindes

Insgesamt wird euer Kind drei Wachstumsphasen durchlaufen. „Säugling“, „Krabbelnd“ und „Laufend“. In der letzten Phase wird es bleiben. Ist es in der ersten Phase, wird es entweder in den Armen eures Partners oder in seinem Bett liegen.

In diesem Stadium könnt ihr nicht mit ihm interagieren. Sobald es jedoch die zweite und dritte Phase erreicht, könnt ihr mit ihm reden und ihm Geschenke geben. Je nachdem in welcher Phase sich das Kind befindet, desto unterschiedlich werden seine Vorlieben sein.

Geschenke für das krabbelnde Kind

Liebt (+500 LP): Baumkuchen, Kuchen, Carbonara, Käsesoufflé, Käsekuchen, Traubensaft, Eiscreme, Pfannkuchen, Erdbeermilch (Rezept), Udon, Wilde Trauben, Garn

Mag (+300 LP): Ajillo, Apfel, Bagna Cauda, Gebackener Apfel, Ast, Kandierte Schale, Karotte, Schokolade, Dorayaki, Fruchtsaft, Fruchtsmoothie, Mayonnaise, Milch, Gemischter Saft, Gemischter Smoothie, Orange, Orangensaft, Orangette, Ball, Ananas, Ananassaft, Rosakatzenblume, Stein, Adzukibohnen, Erdbeeren, Erdbeerkuchen, Spielblume, Gemüsesaft

Geschenke für das laufende Kind

Liebt (+500 LP): Apfelkuchen, Baumkuchen, Bibimbap, Kuchen, Carbonara, Käsefondue, Käsekuchen, Schokoladenkekse, Kekse, Fruchtsmoothie, Traubensaft, Eiscreme, Madeleines, Nasi Goreng, Omureis, Pfannkuchen, Rosakatzenblume, Erdbeermilch, Spielblume, Wilde Trauben

Mag (+300 LP): Ajillo, Bagna Cauda, Gebackener Apfel, Ast, Kandierte Schale, Schokolade, Leere Dose, Pommes, Flaschenpost, Matsutake, Mayonnaise, Milch, Gemischter Saft, Gemischter Smoothie, Orange, Orangensaft, Orangette, Ball, Ananas, Ananassaft, Stein, Erdbeeren, Gemüsesaft, Wolle, Garn

Event 1: Von Säugling zum krabbelnden Kind

60 Tage nach der Geburt des Kindes | Bei jedem Wetter, morgens im Farmhaus

Ihr und euer Partner erwacht und seht, dass euer Kind aus dem Bett gefallen ist. Ihr fahrt zusammen in die Klinik. Dieses Event wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Ihr solltet eventuell die Naturgeister engagieren, um sich um eure Farm zu kümmern. Am nächsten Tag wird euer Kind fähig sein, durch die Gegend zu krabbeln.

Antwort 1: Versucht euren Partner zu trösten und sagt ihm, dass es schon okay ist. (-2000 mit Partner, -10FP mit Kind)

Antwort 2: „Schnell, in die Klinik!“ (+3000 LP mit eurem Partner, +20 FP mit eurem Kind)

Event 2: Von krabbelnd zu laufend

120 Tage nach der Geburt des Kindes | Bei jedem Wetter, morgens im Farmhaus

Euer Kind hat nun gelernt zu laufen. Dieses Event triggert automatisch und ihr erhaltet 3000 LP mit eurem Partner und +20 FP mit eurem Kind.

Event 3: Geburtstag

An seinem Geburtstag | Bei jedem Wetter, von 18:00 bis 0:00 Uhr im Farmhaus

Euer Kind wird einen ähnlichen Geburtstag verbringen, wie euer Partner. Am besagten Tag wird euch euer Partner fragen, ob ihr wisst, welcher Tag heute ist, wenn ihr um 18 Uhr das Haus betretet.

Beantwortet ihr die Frage korrekt, gibt es +3000 LP mit eurem Partner und +20 FP mit eurem Kind. Antwortet ihr falsch, werdet ihr -2000 LP mit eurem Partner und -10 FP mit eurem Kind verlieren.

