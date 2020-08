von Laura Li Tung (Dienstag, 11.08.2020 - 15:16 Uhr)

Teleportstein finden | Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Der Teleportstein ist ein magischer Gegenstand mit dem ihr euch in Story of Seasons: Friends of Mineral Town ganz einfach von A nach B teleportieren könnt. Wann und wo ihr ihn erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Ihr erhaltet den Teleportstein in der Quellmine.

Wie cool wäre es, wenn man sich von einem Ort zum anderen teleportieren könnte? Ja genau, sehr cool! Was im echten Leben nicht möglich ist, wird euch in Story of Seasons: Friends of Mineral Town einiges an Zeit sparen.

Fundort des Teleportsteins

Der Teleportstein ist einzigartig und befindet sich auf der untersten Etage der Quellmine. Außerdem ist er erst im dritten Jahr oder später verfügbar. Damit er erscheint, benötigt ihr außerdem einen freien Platz im Inventar.

Habt ihr keinen freien Platz und macht euch trotzdem auf die Suche, werdet ihr ihn nicht mehr finden können.

So nutzt ihr den Teleportstein

Der Teleportstein ist eines der besten Items im Spiel, denn ihr könnt ihn sogar unendlich oft benutzen. Nutzt ihr ihn, verbraucht es keine Ausdauer oder In-Game-Zeit. Um ihn zu benutzen, wählt ihr ihn als aktives Werkzeug aus und klickt danach die Plustaste, um die Stadtkarte aufzurufen. Führt den Cursor auf einen Ort, an den ihr euch teleportieren möchtet und dann A, um dies zu bestätigen.

Außerdem verschafft euch der Portstein Zugang zur Seemine, wenn dieser in anderen Jahreszeiten nicht gefroren ist.

Anzumerken ist, dass ihr mit dem Teleportstein überall hingelangen könnt – um ein Event zu triggern müsst ihr das Areal trotzdem zu Fuß betreten. Wenn ihr zum Beispiel ein Herzevent am Mineralstrand triggern wollt, teleportiert ihr euch am besten zum Rosenplatz, um von dort zum Strand zu laufen.

