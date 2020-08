von Manuel Karner (Donnerstag, 20.08.2020 - 17:21 Uhr)

Autopilot - So aktiviert ihr die Funktion | Microsoft Flight Simulator

Mit einem Flugzeug im Microsoft Flight Simulator stundenlang unterwegs zu sein, um endlich beim ausgewählten Ziel anzukommen, kann anstrengend sein. Vorausgesetzt, ihr würdet viel lieber die Details der Spielwelt in Augenschein nehmen. Da kann es nicht schaden, wenn euch der Autopilot unterstützt. Wie ihr ihn aktiviert, verraten wir euch hier.

Der Autopilot übernimmt für euch die Kontrolle über das Flugzeug.

Der Zielflughafen ist noch einige Kilometer entfernt und unter den Tragflächen eures Flugzeugs befinden sich interessante Wahrzeichen, bewundernswerte Städte oder erstaunlich schöne Wälder? Ihr wollt die an euch vorbeiziehenden Landschaften in aller Gemütlichkeit bestaunen und auf den stressigen Job eines Piloten einfach mal eine Weile verzichten? Dann schafft der Autopilot die richtige Abhilfe – zumindest in den meisten Fällen.

Schaut euch einige Spielszenen zum Microsoft Flight Simulator an:

So aktiviert ihr den Autopiloten

Den Autopiloten könnt ihr mit keiner direkt zugewiesenen Taste die Kontrolle über euer Flugzeug verleihen. Stattdessen findet ihr, sofern ihr euch gerade in einem virtuellen Flugzeug befindet, am oberen Bildschirmrand eine ausklappbare Anzeige mit verschiedenen Menüpunkten vor. Nutzt dazu einfach die Maus. Ist der Reiter geöffnet, sucht nach dem Tab „KI-Steuerung“.

Am oberen Bildschirmrand findet ihr einige Funktionen vor.

Anschließend stehen euch drei unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

Checklistenassistent

Funkverkehr verwalten

Flugzeug steuern

Wählt ihr nun „Flugzeug steuern“, übernimmt die KI die Kontrolle über euren Flieger. Ihr müsst mit dem Flugzeug nicht mal selbst abheben, denn auch den Start übernimmt der Autopilot meist mit Bravour. Fliegt ihr hingegen knapp an Bergen oder höher gelegenen Orten vorbei, empfehlen wir euch, sicherheitshalber wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen. Der Autopilot beachtet derlei Hindernisse oftmals nicht. Wollt ihr die Kontrolle wieder zurück, erhaltet ihr sie mit der Tastenkombination Strg + Alt + X.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.