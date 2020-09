von Laura Li Tung (Donnerstag, 10.09.2020 - 18:53 Uhr)

Gemüse anzubauen und zu ernten, ist eine der befriedigendsten Aktivitäten in Doraemon: Story of Seasons und einer der besten Wege, um Geld zu verdienen. Was es für Gemüsesorten gibt, wieviel Geld ihr für den Verkauf bekommt und was ihr sonst noch so wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Guide.

Gemüse und Feldfrüchte sind die größte Einnahmequelle in Doraemon.

Wie ihr Gemüse pflanzt und erntet

Um Gemüse anzupflanzen, müsst ihr euch Saatgut im Schnickschnack-Laden kaufen. Dieser hat am Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag von 15:00 – 20:00 Uhr geöffnet. Bestellt dann das Feld, verstreut das Saatgut und bewässert es. Nach ein paar Tagen sprießen die Pflanzen und bekommen Früchte. Sind diese reif, könnt ihr sie verkaufen. Esst ihr sie stattdessen, erhaltet ihr Ausdauerpunkte, je nachdem, welche Frucht ihr zu euch nehmt.

Wie in jedem Story of Seasons gibt es vier Jahreszeiten und jede von ihnen hat saisonal spezifische Pflanzen. Welche das sind, findet ihr im Folgenden.

Alle Pflanzen im Frühling

Die erste Jahreszeit ist der Frühling. Ein Teil der genannten Pflanzen wird erst im zweiten Jahr verfügbar.

Pflanze Beschreibung Verkaufspreis Kohl Tage bis zur Ernte: 13

Preis: 90 G 410 G Glockenblume Tage bis zur Ernte: 11

Preis: 70 G 320 G Nelke Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 80 G 360 G Blumenkohl Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 80 G 360 G Gurke Tage bis zur Ernte: 9

Preis: 80 120 G Gänseblümchen Tage bis zur Ernte: 8

Preis: 40 G 170 G Erbsen Tage bis zur Ernte: 10

Preis: 80 G 130 G Kartoffel Tage bis zur Ernte: 8

Preis: 50 G 210 G Erdbeeren Tage bis zur Ernte: 15

Preis: 150 G 240 G Steckrübe Tage bis zur Ernte: 5

Preis: 30 G 110 G

Im Schnickschnack-Laden könnt ihr jede Menge Saatgut erstehen.

Alle Pflanzen im Sommer

Die nächste Jahreszeit ist der Sommer. Ein Teil der genannten Pflanzen wird erst im zweiten Jahr verfügbar.

Pflanze Beschreibung Verkaufspreis Mais Tage bis zur Ernte: 14

Preis: 140 G 220 G Tomate Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 110 G 180 G Sonnenblume Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 80 G 360 G Zwiebel Tage bis zur Ernte: 6

Preis: 30 G 140 G Kürbis Tage bis zur Ernte: 4

Preis: 20 90 G Wassermelone Tage bis zur Ernte: 7

Preis: 40 G 170 G Melone Tage bis zur Ernte: 18

Preis: 140 G 660 G Ananas Tage bis zur Ernte: 13

Preis: 100 G 380 G Paprika Tage bis zur Ernte: 10

Preis: 80 G 130 G Prunkwinde Tage bis zur Ernte: 7

Preis: 40 G 170 G Lilie Tage bis zur Ernte: 11

Preis: 70 G 320 G Hibiskus Tage bis zur Ernte: 7

Preis: 40 170 G

Alle Pflanzen im Herbst

Die nächste Jahreszeit ist der Sommer. Ein Teil der genannten Pflanzen wird erst im zweiten Jahr verfügbar.

Pflanze Beschreibung Verkaufspreis Karotte Tage bis zur Ernte: 5

Preis: 80 G 360 G Süßkartoffel Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 40 G 60 G Rosa Nelke Tage bis zur Ernte: 8

Preis: 50 G 210 G Klettenwurzel Tage bis zur Ernte: 9

Preis: 50 G 240 G Spinat Tage bis zur Ernte: 5

Preis: 30 110 G Aubergine Tage bis zur Ernte: 11

Preis: 70 G 320 G Grüne Paprika Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 90 G 140 G Gerbera Tage bis zur Ernte: 14

Preis: 90 G 450 G

Alle Pflanzen im Winter

Im Vergleich zu vielen anderen Story of Seasons-Spielen, könnt ihr in Doraemon auch im Winter ein paar Pflanzen anbauen. Auch diese werden teilweise erst im zweiten Jahr verfügbar sein.

Pflanze Beschreibung Verkaufspreis Brokkoli Tage bis zur Ernte: 8

Preis: 90 G 90 G Rettich Tage bis zur Ernte: 4

Preis: 90 G 90 G Chinakohl Tage bis zur Ernte: 12

Preis: 360 G 360 G Schneeglöckchen Tage bis zur Ernte: 9

Preis: 50 G 240 G

Doraemon Story of Seasons | Neue Abenteuer mit Doraemon und seinen Freunden

So erhaltet ihr 5-Stern-Qualität

Um Gemüse und Pflanzen in 5-Sterne-Qualität zu erhalten, braucht ihr vor allem Edlen Dünger, eine Saatgutmaschine und eine beliebige Saat. Die Maschine könnt ihr im Herbst über den Erfindungserfinder erhalten.

Zunächst müsst ihr euch darum kümmern, Pflanzen in hoher Qualität zu züchten. Am besten zwischen 2,5 und 4 Sterne. Um 2,5-Sterne-Pflanzen zu erhalten, solltet ihr sie jeden Tag mit Edlem Dünger bestreuen und niemals vergessen sie zu bewässern.

Wollt ihr 4-Sterne-Qualität solltet ihr erst drei Tage vor der Ernte wieder gießen. Habt ihr hohe Qualität erzeugt, könnt ihr diese nutzen, um sie in der Maschine zu Saatgut zu verarbeiten. Jetzt könnt ihr dieses Gemüse erneut säen und düngen. So erhaltet ihr die begehrte 5-Sterne-Qualität.

