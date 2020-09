von Laura Li Tung (Donnerstag, 10.09.2020 - 19:46 Uhr)

Neben zahlreichen Gerichten, verkauft das Restaurant in Doraemon: Story of Seasons Rezepte und Kochgeräte wie den Schneebesen oder den Ofen. Welche Rezepte es gibt und was ihr sonst noch so über das Kochen wissen solltet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Das Café Mampf bietet nicht nur Rezepte sondern auch Kochgeräte zum Kauf an.

Wer hart auf der Farm arbeitet, muss auch ordentlich reinhauen, um wieder zu Kräften zu kommen. Zum Glück bietet auch die Welt um Doraemon Möglichkeiten euch auf den Beinen zu halten. Alles was ihr zum Kochen benötigt ist eine Küche, Zutaten und diverse Kochwerkzeuge.

Küche bekommen in Doraemon: Story of Seasons

Wie in den meisten Story of Seasons-Spielen erhaltet ihr auch in Doraemon die Küche, sobald ihr euer Haus das erste Mal vergrößert. Das könnt ihr beim Schreiner in die Wege leiten. Der erste Umbau kostet 3.200 G und benötigt 48x Weiches Holz, 36x Normales Holz, 27x Hartes Holz, 24x Steinblock und 41x Kupfererz.

Der Umbau des Hauses wird sieben Tage in Anspruch nehmen.

Alle Kochgeräte erhalten

Neben einer Vielzahl an Rezepten könnt ihr im Restaurant ebenfalls Kochutensilien wie den Schneebesen oder den Ofen kaufen. Welche es gibt und wieviel sie kosten, haben wir für euch aufgelistet.

Topfset 9.800 G Schneebesen 2.450 G Ofen 3.850 G Pfanne 6.300 G Nudelholz 2.100 G

Alle Rezepte freischalten

Zur Übersicht haben wir alle Rezepte den unterschiedlichen Kochutensilien freigeschaltet. Wichtig ist zu wissen, dass ihr das jeweilige Rezept nicht benötigt, sondern auch freestylen könnt. Das wiederum Angefangen mit dem Topfset.

Alle Rezepte mit dem Topfset

Rezept Zutaten Kochgerät Tempura Kürbis, Aubergine, Shiitake, Mehl, Öl Topfset Curry Kartoffel, Zwiebel, Kürbis, Karotte, Gewürz Topfset Eintopf Kartoffel, Blumenkohl, Kürbis, Milch Topfset Pommes Kartoffel, Öl Topfset Grillkäse Stint, Mehl, Käse, Butter, Öl Topfset Schmortopf Erbse, Karotte, Brokkoli, Bambussprosse, Klettenwurz Topfset Oden Kartoffel, Rettich, Ei Topfset Feuertopf Kartoffel, Karotte, Brokkoli Topfset Ratatouille Zwiebel, Tomate, Aubergine, Grüne Paprika Topfset Ajillo Shiitake (klein), Krake, Judasohr, Shiitake, Oktopus Topfset Chawamushi Shiitake, Matsutake, Ei Topfset Samosa Kartoffel, Mehl, Öl Topfset Mönchsfisch-Eintopf Rettich, Chinakohl, Mönchsfisch Topfset Gekochter Fisch Klettenwurz, Roter Schnapper, Ingwer Topfset Aal in Aspik Mais, Erbse, Aal Topfset Tecchiri Chinakohl, Kugelfisch, Shiitake (klein) Topfset Kompott Aprikose, Honig Topfset Schmerlingsuppe Schmerle, Klettenwurz, Zwiebel, Ei Topfset Schildeintopf Schildkröte, Shiitake (klein), Shiitake Topfset Glasierter Fisch Regenbogenforelle, Ingwer, Honig Topfset Confit Süßfisch, Gurke, Paprika, Butter Topfset Miso-Makrele Makrele, Ingwer Topfset Fritter Stint, Mehl, Öl, Ei Topfset Gekochter Karpfen Karpfen, Bambussprosse, Ingwer, Honig Topfset Acqua Pazza Bastardmakrele, Krake, Tomate, Grüne Paprika, Öl Topfset Gebratenes Zwiebel, Paprika, Seebarsch Topfset Gelbschwanzmakrele Gelbschwanzmakrele, Rettich Topfset Kleiner Schildeintopf Mbenga, Piranha, Gewürz Topfset

Alle Rezepte mit der Pfanne

Rezept Zutaten Kochgerät Wok Gemüse Kohl, Karotte, Zwiebel, Grüne Paprika Pfanne Pfannengericht Karotte, Chinakohl, Bambussprosse, Shiitake Pfanne Gefüllter Fisch Zwiebel, Tomate, Sardine, Käse Pfanne Okonomiyaki Kohl, Mehl, Ei, Mayonnaise Pfanne Gebutterter Mais Mais, Butter Pfanne Gebrannte Mandeln Mandeln, Butter, Gewürz Pfanne Gebackene Bohnen Erbse, Tomate, Karotte Pfanne Chili-Shrimps Zwiebel, Shrimps, Gewürz Pfanne Speerfisch-Eintopf Kartoffel, Süßkartoffel, Speerfisch, Öl Pfanne Ei-Fooyung Chinakohl, Krabbe, Ei Pfanne Eiersuppe Königsfarn, Schachtelhalm, Ei Pfanne Fisch Müllerin Olivgrüne Flunder, Mehl, Butter Pfanne Nanbazuke Großer Seesaibling, Grüne Paprika, Zwiebel Pfanne Escabeche Karotte, Zwiebel, Feilenfisch, Joghurt Pfanne Trüffelei Trüffel, Ei Pfanne Warmer Salat Paprika, Brokkoli, Degenfisch, Gewürz Pfanne Großes Fischsteak Piracurufisch, Schlangenkopffisch, Zwiebel, Mayonnaise Pfanne

Alle Rezepte mit dem Schneebesen

Rezept Zutaten Kochgerät Erdbeermilch Erdbeere, Milch Schneebesen Butter Milch Schneebesen Mayonnaise Ei, Öl Schneebesen Pudding Milch, Ei Schneebesen Grüne Suppe Erbse, Zwiebel, Spinat Schneebesen Erdbeerkuchen Erdbeere, Mehl, Ei Schneebesen Mont Blanc Kastanie, Butter, Milch, Ei Schneebesen

Alle Rezept mit dem Ofen

Rezept Zutaten Kochgerät Apfelkuchen Apfel, Mehl, Honig, Butter Ofen Lasagne Tomate, Brokkoli, Mehl, Käse Ofen Gratin Chinakohl, Mehl, Käse Ofen Quiche Kartoffel, Kürbis, Spinat, Ei Ofen Gebackene Süßkartoffel Süßkartoffel Ofen Zwiebelsuppe Zwiebel, Käse, Brot Ofen Käsekuchen Mehl, Käse, Milch Ofen Apfeltart Mandel, Apfel, Mehl, Butter Ofen Rührkuchen Aprikose, Mandel, Mehl, Ei, Butter Ofen Grillfisch Kirschlachs, Nameko Ofen Gebackene Meeresfrüchte Rüschenhai, Mönchsfisch, Seeengel Ofen

Alle Rezept mit dem Nudelholz

Rezept Zutaten Kochgerät Udon Spinat, Mehl, Ei Nudelholz Kekse Mehl, Butter Nudelholz Pizza Tomate, Mehl, Käse Nudelholz Brot Mehl Nudelholz Walnussbrot Walnuss, Mehl, Butter Nudelholz Beifußbrot Beifuß, Mehl, Butter Nudelholz

Andere Rezepte

Rezept Zutaten Kochgerät Frühlingssalat Steckrübe, Kohl, Gurke, Blumenkohl, Mayonnaise Keines Sommersalat Tomate, Ananas, Paprika, Mais, Mayonnaise Keines Herbstsalat Karotte, Süßkartoffel, Aubergine, Grüne Paprika, Mayonnaise Keines Wintersalat Rettich, Chinakohl, Brokkoli, Mayonnaise Keines Sandwich Gurke, Tomate, Ei, Brot, Mayonnaise Keines Süßkartoffelpüree Süßkartoffel, Milch. Butter Keines Terrine Steckrübe, Kohl, Karotte Keines Sardellen-Dip Gurke, Kürbis, Paprika, Milch Keines Krautsalat Karotte, Rettich Keines Fruchtpunsch Erdbeere, Wassermelone, Melone, Apfel, Orange Keines Obstsalat Ananas, Apfel, Orange, Joghurt Keines Dorayaki Mehl, Bohnenpaste Keines Thunfisch in Öl Zwiebel, Thunfisch, Öl Keines Aloe Joghurt Aloe, Joghurt, Honig Keines Bratbonito Zwiebel, Arktischer Bonito, Ingwer Keines Sashimi Boot Roter Schnapper, Lachs, Arktischer Bonito, Thunfisch, Flunder Keines Carpaccio Lachs, Tomate, Öl Keines Saure Gurke Pflaume, Gurke Keines

