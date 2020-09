von Laura Li Tung (Freitag, 11.09.2020 - 15:51 Uhr)

Wie in jedem Story of Seasons, ist es auch in Doraemon von höchster Wichtigkeit die Beziehung zu den Dorfbewohnern zu verbessern. Wir verraten euch in diesem Guide, welche Geschenke die Bewohner von Natura am liebsten haben und was ihr davon habt, die Freundschaft mit ihnen zu erhöhen.

Vor allem die Freundschaft zu Doraemon solltet ihr verbessern.

Freundschaft erhöhen in Doraemon: Story of Seasons

Auch wenn ihr in Doraemon: Story of Seasons nicht heiraten könnt, gibt es vieles, das ihr nur freischalten könnt, wenn ihr die Freundschaft zu den Dorfbewohnern erhöht. Im Vergleich zu Vorgängern der Serie, ist es sogar essentiell für den Spielverlauf und schaltet wichtige Teile der Story frei. Verbessert ihr die Freundschaft erhaltet ihr ebenfalls Gegenstände, die im Spiel selbst selten und nur schwer erhältlich sind.

Vor allem um die Freundschaft zu eurer Roboterkatze Doraemon solltet ihr erhöhen. Je besser sie ist, desto mehr zusätzliche Funktionen werdet ihr freischalten. Auch die Freundschaft zu Smitty dem Schmied solltet ihr nicht außer Acht lassen, denn sie bringt euch besondere Vorteile, wie zum Beispiel die Mühle, mit der ihr ordentlich Geld scheffeln könnt.

Im Folgenden haben wir die Lieblingsgeschenke der einzelnen Bewohner für euch tabellarisch zusammengefasst.

Alle Hauptcharaktere

Charakter Liebt Mag Doraemon Dorayaki Sonnenblume, Wassermelone, Udon, Chinakohl Shizuka Gebackene Süßkartoffel Gänseblümchen, Süßkartoffel, Quarkkuchen Gian Curry Normales Holz, Eintopf Suneo Speerfisch-Steak Trüffelei, Melone, Diamant, Trüffel Vena Kompott Joghurt, Kohl, Rote Rosen, Seltsames Essen Termeis Sashimi Boot Rettich, Matsutake, Trüffelei, Rubin

Bewohner von West Natura

Charakter Liebt Mag Helene Walnussbrot Erdbeere, Goldfisch, Ei Harmon Tempura Kartoffel, Sonnenblume, Futter Hanson Fritter Gratin, Krabbe, Käse Cooper Atlaskäfer Erdbeermilch, Gottesanbeterin, Mayonnaise, Biene Bull Gelbschwanz-Rettich Pflaume, Milch, Kürbis, Gebackene Bohnen Yuu Karpfengericht Erbsen, Iris, Garn Rambi Pudding Löwenzahn, Chili Shrimps, Wolle Raviola Namasu Dünger, Klettenwurz, Herbstsalat

Bewohner von Ost Natura

Charakter Liebt Mag Smitty Bratbonito Kupfererz, Ingwer, Rettich Blake Ajillo Eisenerz, Gurke, Carpaccio, Lilie Jenna Carpaccio Weizen, Frühlingssalat Mark Feuertopf Gratin, Blumenkohl, Ameise, Glühwürmchen Jemma Apfelkuchen Pudding, Karotten, Gänseblümchen, Bagna Cauda Rokkondo Seltsames Essen Stir-Fry, Lilie, Gewürz Serena Törtchen Terrine, Aloe, Rote Rosen Resto Sandwich Bohnenpaste, Apfel, Kürbis, Seltsames Essen Renta Frühlingssalat Warmer Salat, Lilie, Mehl, Melone

Doraemon Story of Seasons | Neue Abenteuer mit Doraemon und seinen Freunden

Andere

Charakter Liebt Mag Penta Udon Königsfarn, Hartes Holz, Oden, Wassermelone Sandy Speerfisch Hibiskus, Krake, Köder, Grillkäse Roter Koroppokur Müll Apfelkuchen Grüner Koroppokur Müll Grüne Suppe Blauer Koroppokur Müll Futter Gelber Koroppokur Müll Meunier Lila Koroppokur Müll Quiche Bär Kirschlachs, Lachs Bambusspross, Walnuss, Bienenstock, Wassermelone Hase Karotte, Mais Löwenzahn, Kohl, Kürbis, Apfel Eichhörnchen Walnuss, Mandel Kartoffel, Kürbis, Spinat, Erbse Affe Apfel, Kartoffel Yamswurzel, Mais, Steckrübe, Wassermelone

