von Laura Li Tung (Freitag, 11.09.2020 - 16:22 Uhr)

Die Arbeit in der Mine bietet in Doraemon: Story of Seasons nicht nur eine Vielzahl an Materialien, die ihr dafür benötigt eure Werkzeuge aufzuwerten, sondern ist neben dem Verkauf von Gemüse eine fantastische Einnahmequelle. Was ihr alles über die Mine wissen solltet und wie ihr mit einem Trick ganz einfach nach unten kommt, verraten wir in diesem Guide.

Betretet ihr die Mine das erste Mal, werden euch Blake und Smitty eine Einweisung geben.

Mine in Doraemon: Story of Seasons freischalten

Das Freischalten der Mine ist zum Glück ganz einfach. Nehmt dazu den nördlichen Ausgang und geht nördlich am großen Dinosaurierskelett links vorbei. In der Mine angekommen geben euch Smitty und Blake eine kleine Einführung. Ihr könnt diese aber auch überspringen.

Geht danach zu Blake und sprecht ihn an - er wird euch die Spitzhacke in die Hand drücken und schon kann sie losgehen: Die wilde Minen-Erkundungstour!

Im Vergleich zu zum Beispiel FoMT verändert sich die Anzahl der Kacheln nie.

Grundlagen der Minenarbeit

Pro Etage gibt es eine gleiche Anzahl an Feldern, die ihr beackern könnt. Pro Kachel, die ihr mit der Spitzhacke zermatert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einen Gegenstand zu erhalten. Außerdem werdet ihr auf Kurz oder Lang den Weg nach unten finden. Dieser zeigt sich durch ein Loch, aus dem ein Seil ragt.

Je weiter ihr es nach unten schafft, desto bessere Gegenstände werdet ihr finden, also solltet ihr immer nach dem Seil suchen. Ab der zweiten unteren Etage wird es Felder geben, die ihr erst mit einer aufgewerteten Spitzhacke bearbeiten könnt, also lohnt es sich diese so schnell es geht upzugraden. Diese Felder erkennt ihr durch einen anderen Farbton. Mit einer Kupferspitzhacke werdet ihr durch die grauen Kacheln hindurchkommen - es benötigt jedoch eine Silberspitzhacke, um die schwarzen zu durchstoßen.

In der 4. unteren Etage stoßt ihr auf eine Mischung aus braunen und grauen Kacheln. Ab der 5. unteren Etage hingegen werdet ihr schwarzen Feldern begegnen. Ab der unteren sechsten Etage ist der Boden grau und schwarz, ohne braune Flecken. Habt ihr die Silberspitzhacke noch nicht freigeschaltet, kann es sein, dass ihr auf eine Ebene stoßt, bei der ihr erst einmal nicht mehr weiter kommen werdet.

Doraemon Story of Seasons | Neue Abenteuer mit Doraemon und seinen Freunden

Speichertrick in der Mine

Wer besonders tief in die Mine vordringen möchte, kann die mit einem simplen Trick ermöglichen. Speichert einfach zu Anfang einer Ebene und findet das Seil. Sobald ihr es gefunden habt, merkt euch die Position und ladet das Spiel neu. Geht nun zu der Kachel, unter der sich das Seil verborgen hat. Es sollte immernoch dort zu finden sein.

Auch Items verändern ihre Position nicht - wenn ihr also einen bestimmten Gegenstand wie zum Beispiel Bernstein mitnehmen möchtet, lohnt es sich, auch seine Position nicht zu vergessen.

Alle Items in der Mine

Gegenstand Startebene Baustein Eingang - U4 Kupfererz Eingang Müll Eingang Farnfossil Eingang Eisenerz U1 Silbererz U2 Trilobit U2 Nautilus U2 Golderz U5 T-Rex-Fossil U6 Triceratops-Fossil U6 Rubin U5 Raptoren-Klaue U7 Saphir U6 Smaragd U6 Diamant U5 Bernstein U7

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.