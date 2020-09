von Laura Li Tung (Montag, 14.09.2020 - 15:42 Uhr)

Auf die Plätze, fertig, angelt! Mit der Angel in der Hand lassen sich in Doraemon: Story of Seasons nicht nur eine Vielzahl von Fische fangen, sondern auch eine Menge Geld verdienen. Welche Fische es gibt und was ihr über das Angeln wissen solltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Kommt ihr bis auf die unterste Etage der Mine, könnt ihr einige Kuriositäten aus dem Wasser holen.

Angeln ist eine der Grundfunktionen in Doraemon: Story of Seasons. Mit einer Angel könnt ihr viel Geld verdienen, ohne es sebst auszugeben. Außerdem könnt ihr durch geschicktes Fischen die Hauptgeschichte vorantreiben und Anforderungen freischalten. Des Weiteren lassen sich Fische als Kochzutaten nutzen und sich sogar zur Herstellung von Dünger verwenden.

Allerdings ist die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung schwerer, als es zunächst scheinen mag. Grund genug in die Tasten zu hauen, um euch zu erklären, wir ihr selbst die dicksten Brummer an Land zieht.

Angeln in Doraemon: Story of Seasons

Das Grundprinzip ist einfach. Sandy besucht euch am 5. Tag auf der Farm, sucht sie daraufhin auf und erhaltet die Angel von ihr. Danach könnt ihr eigentlich überall angeln, wo Wasser ist. Drückt dazu den X-Knopf. Anfangs wird es schwierig sein, eine große Anzahl an Fischen zu fangen, daher solltet ihr eure Angel so schnell wie möglich bei Smitty verbessern.

Außerdem könnt ihr Köderkugeln nutzen, die ihr bei Sandy kaufen könnt. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass größere Fische gefangen werden. Streut die Köderkugel aus und werft dann die Angeln ins Wasser. Sinkt der Schwimmer nach unten, ist es Zeit die Angel mit X wieder einzuholen. Einige Fische könnt ihr nur mit der Edlen Köderkugel fangen. Welche das sind, haben wir unten noch einmal aufgelistet.

Je länger ihr an einem Ort verweilt, desto schwieriger wird es, einen Fisch an Land zu ziehen. Da die Fische nach einer Weile auf euch aufmerksam werden. Beißt nichts mehr, bietet es sich an das Event "angeln" neu zu triggern. Macht dazu einfach ein Nickerchen von 30 Sekunden (30 Ingame Minuten) - so seid ihr am effektivsten und verschwendet keine wertvolle Angelzeit.

Im Folgenden verraten wir euch, welche Fische ihr fangen könnt. Der Übersicht halber haben wir alle nach Jahreszeiten aufgeteilt.

Alle Fische im Frühling

Im Frühling gibt es keinen legendären Fisch - ist es jedoch bewölkt solltet ihr die Chance nutzen, um den Großen Saibling zu fangen.

Fischart Fundort Schattengröße Kirschlachs Farm, Sprudelfälle, Platschfluss Klein Schmerle Farm, Sprudelfälle, Platschfluss Klein Feilenfisch Zazan Strand, Zazan Kap Klein Tintenfisch Zazan Strand, Zazan Kap Klein Großer Saibling Platschfluss (bewölkt) Mittel Wels Farm (Fluss), Platschfluss Mittel Roter Schnapper Zazan Strand, Zazan Kap Mittel

Alle Fische im Sommer

Der Riesen-Tigerfisch ist der legendäre Fisch im Herbst. Ihr benötigt eine Kupfer-Angel und eine Feine Köderkugel, um eure Chancen zu erhöhen. Ihr findet ihn im versteckten Sumpf im Kullerwald hinter den zwei Bäumen.

Ist es stürmisch (starker Regen und Gewitter) solltet ihr die Chance nutzen, um den Hai zu fangen. Das Gewitter hält nur etwa drei Stunden an.

Fischart Fundort Schattengröße Medaka Farm (Fluss), Platschfluss Klein Schildkröte Farm (Teich) Klein Sardine Zazan Strand, Zazan Kap Klein Stint Zazan Strand, Zazan Kap Klein Schlangenkopf Sprudelfälle Mittel Aal Platschfluss Mittel Hai Zazan Strand, Zazan Kap Groß Speerfisch Zazan Strand, Zazan Kap Groß Riesen-Tigerfisch Kullerwald (Versteckter Sumpf) Groß

Den begehrten Speerfisch findet ihr im Sommer hinter Sandys Haus von 6:00 - 12:00 Uhr morgens.

Alle Fische im Herbst

Der Arapaima ist der legendäre Fisch im Herbst. Ihr benötigt eine Kupfer-Angel und eine Feine Köderkugel, um eure Chancen zu erhöhen. Ihr findet ihn im Wasserfall bei den Sprudelfällen.

Fischart Fundort Schattengröße Süßfisch Farm, Platschfluss Klein Makrele Zazan Strand, Zazan Kap Klein Lachs Farm, Sprudelfälle, Platschfluss Mittel Regenbogenforelle Sprudelfälle, Platschfluss Mittel Arowana Kullerwald Mittel Arktischer Bonito Zazan Strand, Zazan Kap Mittel Gürtelfisch Zazan Strand, Zazan Kap Groß Arapaima Sprudelfälle, Farm (Nacht), Platschfluss (Nacht) (mit Feiner Köderkugel) Groß

Alle Fische im Winter

Der Riemenfisch ist der legendäre Fisch des Winters. Ihr benötigt eine Kupfer-Angel und eine Feine Köderkugel, um eure Chancen zu erhöhen. Ihr findet ihn am Kap von Zazan hinter Sandys Haus.

Schneit es, solltet ihr die Chance nutzen, Krabben, Ruderschnecken, Thunfische und Gelbschwanzmakrelen zu fangen.

Fischart Fundort Schattengröße Ruderschnecke Zazan Strand, Zazan Kap (bei Schneesturm) Klein Süßwasser-Stint Farm (Fluss) Klein Krabbe Zazan Strand, Zazan Kap (bei Schneesturm) Klein Garnele Zazan Strand, Zazan Kap Klein Kugelfisch Zazan Strand, Zazan Kap Mittel Seeteufel Zazan Strand, Zazan Kap, Plumpssee Mittel Thunfisch Zazan Kap (bei Schneesturm) Groß Gelbschwanzmakrele Zazan Strand, Zazan Kap (bei Schneesturm) Groß Riemenfisch Zazan Strand, Zazan Kap (mit Feiner Köderkugel) Groß

Fische, die zu jeder Jahreszeit fangbar sind

Der Kragenhai ist einer der legendären Fischarten. Er ist selten, lässt sich nur im Plumpssee auf der untersten Etage der Mine fangen und lässt sich für einen guten Preis verkaufen. Nutzt die Feine Köderkugel, um eure Chancen zu erhören. Außerdem solltet ihr mindestens die Kupfer-Angel besitzen.

Fischart Fundort Schattengröße Krebs Farm, Sprudelfälle, Platschfluss, Kullerwald Klein Bastardmakrele Zazan Strand, Zazan Kap Klein Karausche Farm (Fluss), Platschfluss, Sprudelfälle Klein Karpfen Farm, Sprudelfälle, Platschfluss Mittel Oktopus Zazan Strand, Zazan Kap Mittel Goldfisch Farm, Platschfluss, Sprudelfälle Mittel Seebarsch Zazan Strand, Zazan Kap Mittel Olivegrüne Flunder Zazan Strand, Zazan Kap Mittel Kragenhai Plumpssee Groß

Fische, die ihr mit der Landangel fangen könnt

Was auf der Switch ein Update brauchte, ist für den Titel auf der PS4 schon integriert: Tiefseefischarten. Diese lassen sich wunderbar mit der Landangel fangen, sind aber auch im Plumpssee auf der untersten Etage der Mine zu finden.

Fischart Fundort Schattengröße Schleimaal Landangel Klein Anomalocaris Landangel Klein Hallucigenia Landangel Klein Opabinia Landangel Klein Regenschirm-Oktopus Landangel Klein Careproctus Landangel Klein Pseudoliparis Landangel Klein Seegurke Landangel (beißt einmal) Klein Nacktkiemer Landangel (beißt einmal) Klein Seepferdchen Landangel Klein Glaskopffisch Landangel Mittel Riesenassel Landangel Mittel Perlboot Landangel Mittel Fächerfisch Landangel Mittel Taschenhai Landangel Mittel Pfeilschwanzkrebs Landangel Mittel Koboldhai Landangel Mittel Mondfisch Zazan Strand, Zazan Kap Groß Quastenflosser Zazan Strand, Zazan Kap (mit Feiner Köderkugel) Groß Dunkleosteus Landangel Groß

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb!