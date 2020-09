von Marina Hänsel (Montag, 21.09.2020 - 12:18 Uhr)

Ein gigantisches Imperium könnt ihr in EU4 sicherlich auch ohne Cheats aus dem Boden stampfen, aber manchmal ist es eben einfacher mit einem kleinen magischen Trick. Und ihr seid der unfehlbare Herrscher, nicht? Ein kleiner Trick soll euch erlaubt sein – und wie der aussehen könnte, wie ihr Cheats aktiviert und welche es in Europa Universalis 4 gibt, erklären wir euch jetzt, sire.

Cheats aktivieren und das Spiel nach euren Wünschen verändern – so geht's!

Eure Untertanen werden es nie erfahren, solltet ihr Cheats benutzen – einzig auf die Achievments müsst ihr dann verzichten, ebenso wie ihr im Ironman-Modus keine Codes eingeben dürft. Das vorweg ist es aber spielend einfach für einen allmächtigen Herrscher wie euch, euer Land auf magische Art zu verändern: mit Console Commands. Und von denen gibt es eine ganze Menge.

Cheats in EUIV aktivieren: Console-Fenster öffnen

Zuallererst müsst ihr das Cheat-Fenster öffnen, um Console Commands in EU4 einzugeben. Wie in jedem Spiel wird das über eine bestimmte Tastenkombination ins Leben gerufen. Benutzt ihr eine deutsche Tastatur, wovon ich ausgehe, so sind folgende Tasten oder Kombinationen am wahrscheinlichsten:

Drückt die Taste ^

Probiert ansonsten Shift + 2 oder Shift + 3

oder Beide Möglichkeiten gebt ihr direkt im Kampagnen-Bildschirm ein

So sieht das Cheat-Fenster in Europa Universalis 4 aus.

Alle Cheats in EU4 auf einen Blick

Ist das Fenster für Console Commands erst einmal offen, habt ihr die Hälfte schon geschafft! Jetzt solltet ihr euch überlegen, welche Cheats ihr überhaupt braucht – ist die Staatskasse leer? Braucht ihr mehr Soldaten? Wir listen die wichtigsten Console Commands für euch auf.

Tipp: Um euch auch alle anderen Cheats anzeigen zu lassen, gebt einfach help in das Cheat-Fenster ein.

Cheat Beschreibung help Zeigt alle verfügbaren Console Commands an. cash [Anzahl an Gold] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Gold. (5000 Gold ohne Angabe der Anzahl.) manpower [Anzahl an Soldaten] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Soldaten. (Anzahl wird mit 1000 multipliziert.) sailors [Anzahl] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Seemänner. prestige [Anzahl (optional)] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Prestige. (5 Prestige ohne Angabe der Anzahl.) legitimacy [Anzahl] [Landeskürzel (optional)] Verändert den Legitimitäts-Wert des momentanen Herrschers. adm [Anzahl (optional)] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Machtpunkte. (999 Machtpunkte ohne Angabe der Anzahl.) dip [Anzahl (optional)] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet diplomatische Machtpunkte. (999 Machtpunkte ohne Angabe der Anzahl.) mil [Anzahl (optional)] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet militärische Machtpunkte. (999 Machtpunkte ohne Angabe der Anzahl.) powerpoints [Anzahl (optional)] [Landeskürzel (optional)] Erhaltet Macht in allen Kategorien. (Maximiert die Punkte des Monarchs ohne Angabe der Anzahl.) yesman Bestimmt die diplomatischen Reaktionen der KI. (An: akzeptiert immer; Aus: normale Reaktion) fow Aktiviert oder deaktiviert den Nebel des Krieges. ti Aktiviert oder deaktiviert verdeckte Landstriche. debug_mode Zeigt Provinzkürzel, den Landeskürzel und die Entfernung zur Grenze, wenn ihr mit der Maus über eine Provinz hovert. splendor Erhaltet eine neue Fähigkeit.

Landeskürzel und Provinzkürzel herausfinden

Für viele Cheats in Europa Universalis 4 benötigt ihr die entsprechenden Kürzel für Länder und Provinzen. Die findet ihr alle in bestimmten Ordnern auf eurem PC, die ihr über folgenden Pfad erreicht:

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Europa Universalis IV\history

Ganz einfach: Öffnet hier entweder den Ordner „countries“ für die Länderkürzel oder den Ordner „provinces“ für die Nummer der entsprechenden Provinz.

