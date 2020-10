von Laura Li Tung (Donnerstag, 01.10.2020 - 15:31 Uhr)

Was darf bei einem Free2Play-Spiel wie Genshin Impact mit Gacha-Mechanik auf keinen Fall fehlen? Genau! Viele niedliche Charaktere. Welche es gibt und was sie können, verraten wir euch in diesem Guide.

Alle Charaktere bezaubern. Vor allem Venti und Klee.

Genshin Impact verzaubert nicht nur mit einer liebevoll gestalteten Welt, sondern auch mit einer Vielzahl von niedlichen Charakteren, die alle auf ihre eigene Weise begeistern. Kein Wunder, dass wir gar nicht erwarten können, sie alle in unsere Finger zu bekommen.

Welche Charaktere es gibt und wir ihr sie freischalten könnt, möchten wir in diesem Guide näher beleuchten. Sollten mehr Charaktere hinzugefügt werden, pflegen wir diese selbstverständlich so schnell wie möglich ein.

So könnt ihr Charaktere in Genshin Impact freischalten

Neben den Charakteren Amber, Kaeya und Lisa, die ihr zu während des Spielverlaufs freischaltet, könnt ihr andere über das „Gebet“ erhalten.

Das Grundprinzip ist einfach: Sobald ihr Abenteuerstufe 5 erreicht, schaltet ihr die Option Gebet frei. Dort könnt ihr sowohl das Item „Vorbestimmtes Schicksal“ als auch „Verwobenes Schicksal“ dazu nutzen, Gebete auszulösen. Über diese Gebete könnt ihr neue Charaktere freischalten. Gefällt euch nicht, was ihr bekommen habt, könnt ihr es mit einem Reroll probieren. Wie das geht, haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Zusätzlich vermuten wir, dass es während des Spielverlaufs Events geben wird, in denen ihr Charaktere als Belohnung erhaltet. Wir halten euch auf dem Laufenden diesbezüglich.

Liste aller verfügbaren Charaktere

Insgesamt gibt es neben eurem Hauptcharakter 22 weitere spielbare Charaktere. Klickt einfach auf die Namen, um weitere Informationen zu ihnen zu erhalten.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

