Genshin Impact hat einiges zu bieten: Eine detaillierte Open World, ein ausgeklügeltes Kampfsystem und vor allem eine Vielzahl von quirligen Charakteren. Welche die besten sind, damit ihr optimal auf den Kampf vorbereitet seid, erfahrt ihr in unserer Tier List.

Genshin Impact bietet allerhand Charaktere, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben.

Jeder will sie: Die stärkste Gruppen, um den Gefahren des Spielgeschehens zu trotzen. In Genshin Impact könnt ihr insgesamt vier Charaktere in euer Team aufnehmen und im Optimalfall zwischen 24 Charakteren wählen. Jeder Charakter hat andere Fähigkeiten, Elemente, Vor- sowie Nachteile. Das das Free2Play erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist, stellt sich natürlich die Frage: Welche Charaktere sind die besten im Spiel?

Da es sich bei Genshin Impact um ein Spiel mit Gacha-Mechanik handelt, hilft eine Tier List ebenfalls dabei, seine Vorbestimmten und Verwobenen Schicksale clever einzusetzen, um die richtigen Charaktere zu erwürfeln. Habt ihr euch für die falschen entschieden, könnt ihr euch überlegen, ob ihr einen Reroll riskiert. Wie das geht, haben wir in einem Guide verlinkt.

Im Folgenden möchten wir euch anhand von Rängen verraten, welche Charaktere die besten in Genshin Impact sind. Angefangen mit dem S-Tier bis hin zum schlechtesten dem D-Tier. Da wir selbst natürlich nicht jeden Charakter testen konnten, haben wir uns an zahlreichen Quellen bedient und möchten die Informationen auf diesem Wege mit euch teilen. Natürlich ist die Stärke eines Charakters abhängig von eurem Spielstil. Daher solltet ihr selbst so viele Charaktere wie möglich ausprobieren.

Alle Charaktere im S-Tier

Tier Charakter Rolle im Team Element S Diluc DPS Pyro S Venti Support Anemo S Fischl Support Electro S Qiqi Heilung Cyro

Diluc ist der stärkste Charakter, aber auch einer der Charakte, die am Schwierigsten zu bekommen sind.

Diluc: In einem sind sich alle Quellen einig: Diluc ist der beste Charakter im Spiel. Er ist großartig im Nahkampf gegen Bosse und in Dungeons. Das einzige, was minimal schlechter ist, sind seine Erkundungsfähigkeiten.

Venti : Venti ist der zweitbeste Charakter in Genshin Impact. Er nutzt den Bogen als Waffe und sein Element ist Anemo. Er ist nicht nur stark, sondern auch im Erkunden ein Ass. Äußerst hilfreich ist seine Spezialfähigkeit, der Elemental Burst. Dieser ruft einen großen Sturm hervor, der Gegnern nicht nur viel Schaden zufügt, sondern auch kurze Zeit handlungsfähig zurücklässt.

Fischl : Fischl ist der drittbeste Charakter im Spiel. Den anderen beiden kann sie locker das Wasser reichen. Sie führt einen Bogen und kann auf Distanz ordentlich Electro-Schaden verteilen. Außerdem kann sie sich in einen Raben verwandeln und kurzerhand über die Map flattern.

Qiqi: Ebenfalls stark im Heilen ist Qiqi. Ihre Spezielfähigkeit ist, dass sie ihre Verbündeten heilt, wenn sie Gegnern Schaden zufügt.

Alle Charaktere im A-Tier

Tier Charakter Rolle im Team Element A Barbara Heilung Hydro A Chongyung DPS Cyro A Keqing DPS Electro A Jean Heilung Anemo A Mona DPS Hydro A Razor DPS Electro A Traveler (weiblich) Support Anemo A Xiangling Support, DPS Pyro A Xiao DPS Anemo

Barbara ist eine mächtige Heilerin, die ihr im Team haben solltet.

Barbara : Barbara ist eine starke Heilerin. Mit ihrer Fähigkeit kann sie euch dreimal heilen. Außerdem besitzt sie eine gruppenweite Heilung, die allerdings einen längeren Cooldown hat.

Chongyung : Chongyung zeichnet sich durch schnelle Angriffe aus. Allerdings verteilt er dabei keinen sonderlich großen Schaden.

Keqing : Ähnlich wie Chongyung ist Keqing sehr schnell. Auch seine Cooldown-Zeiten sind verhältnismäßig gering, weshalb auch der Schaden etwas enttäuschend ist.

Jean : Jeans Spezialfähigkeit ist Gegner in die Luft zu schießen. Außerdem ist sie eine starke Heilerin, die die KP des ganzen Teams auffrischen kann.

Mona : Mona ist nicht nur gut im Support, sondern auch stark im Angriff. Vor allem ihr Elemental Burst muss sich nicht verstecken.

Razor : Auch Razor besitzt einen starken Elemental Burst, der ihn im Verlauf des Kampfes schneller regenerieren lässt.

Traveler (weiblich) : Ausgestattet mit Anemo ist der weibliche Traveler ein solider Allrounder, der leider im Vergleich zu anderen Charakteren zurückstecken muss.

Xiangling : Xiangling ist nicht nur kostenlos freizuschalten - sie teilt auch noch guten Pyro-Schaden aus. Vor allem im Nahkampf kann man sie gut gebrauchen.

Xiao: Xiao überzeugt mit extrem großem Schaden. So groß, dass wir vermuten, dass bei ihm noch einmal nachjustiert wird.

Alle Charaktere im B-Tier

Tier Charakter Rolle im Team Element B Beidou DPS Electro B Kaeya Support Cyro B Klee DPS Pyro B Ningguang DPS Geo B Sucrose Support Anemo B Traveler (männlich) Support Geo B Xingqiu Support Hydro

Kaeya kommt zwar automatisch zu euch, schneidet aber leider im Vergleich auch nicht so gut ab.

Im B-Tier findet ihr alle Charaktere, die sich im Mittelfeld tummeln. Im Vergleich zu A- und S-Tier sind sie allerdings nicht besonders stark und sollten nur dann genutzt werden, wenn ihr keine andere Wahl habt, oder ein besonderes Element nutzen wollt. Besser sind jedoch Charaktere aus dem A-Tier.

Alle Charaktere im C-Tier

Tier Charakter Rolle im Team Element C Bennet Support, DPS Pyro C Lisa Support Electro C Ningguang DPS Geo C Noelle DPS, Heilung Geo

Noelle erhaltet ihr zwar automatisch im „Gebet für Anfänger“ - sie ist aber leider nicht besonders gut.

Der C-Tier beinhaltet Charaktere, die leider mehr Schwächen als Stärken besitzen. Auch, wenn es Stärken gibt, schneiden sie im direkten Vergleich gegen Tier S oder A deutlich schlechter ab und sind somit nicht empfehlenswert.

Alle Charaktere im D-Tier

Tier Charakter Rolle im Team Element D Amber Support Pyro

Sorry Leute, Amber schneidet leider am schlechtesten ab!

Amber: Als schlechtester Charakter schneidet leider Amber ab. Auch wenn sie einer der ersten Charaktere ist, die ihr erhaltet, ist sie nicht besonders gut, auch wenn ihr Schaden nicht schlecht ist. Leider hat sie sonst keine Alleinstellungsmerkmale.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

