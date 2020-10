von Laura Li Tung (Freitag, 02.10.2020 - 16:42 Uhr)

Neben einer liebevoll gestalteten Open World enthält das neue Free2Play-Spiel Genshin Impact einige Features, die uns äußerst stark an Zelda: Breath of the Wild erinnern. Das Kochen ist eines von ihnen. Wie sich dieses Feature von der Vorlage abhebt und was ihr beim Kochen und dem Verarbeiten von Zutaten sonst noch so beachten müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Ob in der Wildnis oder in der Stadt: Kochen könnt ihr an jeder Feuerstelle.

Wie auch im echten Leben ist zu kochen der beste Weg, euch und eure Kameraden glücklich und gesund zu halten. Auch in Genshin Impact kann das Open-World-Leben ganz schön fertig machen. Ein Gegner hier, ein Bosskampf da und schon kratzt ihr an der Wohlfühl-KP-Grenze. Etwas zu kochen und dies zu verspeisen kann da der Hafen in der Not sein, aber wie genau geht das überhaupt?

Zutaten in Genshin Impact finden

Während ihr die grundlegenden Zutaten in der Wildnis findet oder in Mondstadt kauft, könnt ihr ebenfalls Zutaten verarbeiten, um sie danach in komplexeren Gerichten zu verwerten.

Häufige Zutaten findet ihr oft auf dem Boden, an Bäumen, bei der Jagd auf Kreaturen und als Loot von Monstern. Habt ihr seltene Zutaten gefunden, solltet ihr diese auf der Karte markieren. Manche Zutaten brauchen 24 Stunden, um erneut zu spawnen. Um sie zu verarbeiten, solltet ihr euch eine Feuerstelle suchen. Diese findet ihr oft in Monster-Camps oder am Wegesrand. Am einfachsten zu finden ist die Kochstelle in der Nähe der Brücke, die nach Mondstadt führt.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

Ist das Feuer an der Stelle nicht angezündet, könnt ihr dies mit einer Pyro-Fähigkeit nachholen. Ambers Angriff reicht da vollkommen aus. Sobald das Feuer brennt, könnt ihr es nutzen, um Essen zu kochen. Interagiert ihr mit der Feuerstelle, werden euch eine Vielzahl von Rezepten angezeigt, die ihr zaubern könnt.

Jedes Rezept hat seine eigenen Fähigkeiten. Habt ihr ein Gericht multiple Male hergestellt und seine Fähigkeiten maximiert, ist es mit nur einem Klick automatisch kreierbar. Kocht ihr hingegen noch manuell, solltet ihr den Löffel durch ein gutes Timing im hervorgehobenen Bereich auf der Kochleiste auslösen, um ein besonders leckeres Gericht zu kochen. Dieses bietet beim Verzehr zusätzliche Boni.

Spezialbonus auf das Kochen von Gerichten

Jeder Charakter hat Gerichte, die ihr besonders gut kochen kann.

Jeder Charakter hat bestimmte Gerichte, die er gut kochen an. Bei Amber ist es zum Beispiel Steak, bei Kaeya Spieße mit Fleisch und Pilz. Wählt ihr also einen Charakter aus (auf der PS4 geht das mit der Viereck-Taste) und kocht dessen Spezialität, erhaltet ihr die Chance eine wirklich herrausragende Version des Gerichts zu kochen, die sogar besser als perfekt gekochte Gerichte ist.

Checkt am besten immer, ob ihr einen Charakter habt, der ein Gericht besonders gut kochen kann. Die Chance so ein besonderes Gericht zu erhalten, ist aber verschwindend gering.

Zutaten verarbeiten für komplexe Gerichte

Wechselt ihr im Koch-Menü über R1 auf die Option „Zutaten verarbeiten“, könnt ihr Basis-Zutaten weiterverarbeiten. So wird aus Weizen zum Beispiel Mehl und aus Fleisch eine Wurst. Während Weizen zur Verarbeitung lediglich eine Minute braucht, sind es bei der Wurst gleich 20. Mit diesen Zutaten könnt ihr im Verlauf komplexere Gerichte herstellen.

Wechselt beim Kochen einfach mit R1 in das Verarbeitungsmenü.

Habt ihr Abenteuerrang 15 erreicht, schaltet ihr übrigens weitere Rezepte frei, die ihr im Hirschjäger kaufen könnt. Außerdem wird auch der Gemischtwarenladen in Mondstadt eine Vielzahl an neuen Zutaten anbieten, die ihr dann wiederum nutzen könnt, um sie zu verkochen oder weiterzuverarbeiten.

War der Guide zum Zutaten verarbeiten und kochen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.