von Laura Li Tung (Mittwoch, 07.10.2020 - 14:53 Uhr)

Ihr habt Probleme Valbeeren zu finden, um eure Charaktere in Genshin Impact aufzustufen? Kein Problem! Wir zeigen euch in diesem Guide, wo ihr das begehrte Material finden könnt.

Valbeeren könnt ihr sowohl kaufen, als auch in der Wildnis finden.

Die Open World in Genshin Impact ist riesengroß. Nicht nur, dass ihr stundenlang durch die Landschaft streifen könnt, ohne, dass euch langweilig wird – ihr findet dabei auch allerhand Items, die unterschiedliche Nutzen haben. Einige von ihnen sind wichtig, um eure Charaktere und Waffen ab Level 20 aufstufen zu können.

Eines dieser Items ist die Valbeere. Diese benötigt ihr vor allem, um Lisa und Noelle aufzustufen.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

Fundorte von Valbeeren in Genshin Impact

Valbeeren könnt ihr in Genshin Impact sowohl kaufen, als auch in der Wildnis finden. Wollt ihr sie kaufen, findet ihr einen Händler namens Chloris, der Pflanzen verkauft. Dieser hält sich an der Hauptstraße auf, die nach Mondstadt führt.

In dieser Gegend findet ihr Chloris.

Chloris verkauft seltene Pflanzen, die in der Wildnis eher schwer zu finden sind. Während ihr Valbeeren auch pflücken könnt, ist es der praktische Weg, Chloris aufzusuchen. Neben Valbeeren hat Chloris ebenfalls Goldfischkraut, Minze, Wolfshaken und Philanemo-Pilze im Angebot.

Chloris sieht ein bisschen aus wie Venti.

Wenn ihr Valbeeren lieber in der Wildnis aufspüren wollt, können wir euch empfehlen in der Nähe des Windblickkaps im Norden der Karte zu suchen. Nehmt am besten den nördlichsten Teleportationspunkt, wenn ihr ihn schon freigeschaltet habt.

Hier findet ihr Valbeeren in der Wildnis.

Seid ihr am Teleportationspunkt, könnt ihr von der Klippe aus ein kleines Camp mit Monstern erspähen, von diesem aus sind die Valbeeren nicht mehr weit entfernt.

