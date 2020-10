von Laura Li Tung (Mittwoch, 07.10.2020 - 16:51 Uhr)

Ihr habt Probleme Abzeichen für neue Rekruten zu finden, um eure Charaktere in Genshin Impact aufzustufen? Kein Problem! Wir zeigen euch in diesem Guide, wo ihr das begehrte Material finden könnt.

Abzeichen für neue Rekruten erhaltet ihr vor allem von Plänklern.

Unendliche Weiten und viele Stunden Spielspaß: Das Free2Play-Spiel hat einiges zu bieten. Neben einer Vielzahl von Charakteren, Waffen und Ausrüstungsgegenständen, könnt ihr jede Menge Items finden. Einige von diesen sind vor allem wichtig, um eure Helden und ihre Ausrüstung aufzustufen. Die Abzeichen für neue Rekruten sind nur eines von diesen.

Fundorte von Abzeichen für neue Rekruten

Im Vergleich zu Valbeeren, die ihr in der Wildnis finden könnt, erhaltet ihr Abzeichen für neue Rekruten als Loot von Bossen.

Von folgenden Bossen erhaltet ihr die Rekruten-Abzeichen:

Plänklern

Schuldeneintreibern (selten)

Elektro-Cicin-Zauberinnen (Selten)

Am einfachsten ist es die Abzeichen als Beute von Plänklern zu erhalten. Geht dazu in die Option Abenteuerlizenz (in euerem Kreismenü ist diese das Buch) und wählt den zweiten Reiter „Kopfgeldjagd“. Etwas weiter unten könnt ihr den Plänkler markieren. Während der erste zu besiegende Plänkler Level 13 hat, besitzt der zweite Level 15. Der darauffolgende Plänkler ist auf Level 30 anzutreffen und dementsprechend die erste richtige Herausforderung.

Bei der Kopfgeldjagd könnt ihr auf unterschiedliche Plänkler treffen.

Neben zahlreichen Waffen-Upgrades benötigt ihr die Abzeichen vor allem für den Levelaufstieg von Diluc und Ningguang. Habt ihr die Plänkler besiegt, die ihr schaffen könnt, solltet ihr Jagd auf Cicin-Zauberinnen und Schuldeneintreibern machen, auch wenn die Chance ein Abzeichen zu bekommen, niedriger ist.

