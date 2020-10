von Laura Li Tung (Donnerstag, 08.10.2020 - 14:38 Uhr)

Das Free2Play-Spiel Genshin Impact hat als Indikator für den Fortschritt des Spiels eine Abenteuerstufe eingeführt. Je höher das Level, desto bessere Spielfeatures schaltet ihr frei. Wie ihr diese schnell levelt und welche Features ihr freischalten könnt, erfahrt ih in diesem Guide.

Eure Abenteuerstufe zu erhöhen bringt nicht nur Belohnungen, sondern viele neue Features.

Abenteuerstufe in Genshin Impact leveln

Da die Abenteuerstufe vor allem euren Spielfortschritt wiederspiegelt, erhaltet ihr am meisten Erfahrungspunkte für das Absolvieren von Hauptquests. Auch Daily Quests, die sich Zuge der Stufe freischalten werden, bringen euch ordentlich Punkte.

Etwas niedriger auf der Prioritätsskala steht das Beenden von Dungeons und Kopfgeldjagden. Das Schlusslicht unserer Liste bilden das Aktivieren von Teleportpunkten und das Öffnen von Schatztruhen in der Wildnis.

Quelle der EP Priorität Storyquests absolvieren Hoch Daily Quests abschließen Hoch Dungeons und Kopfgeldjagden erledigen Mittel Teleportpunkte aktivieren Niedrig Schatztruhen öffnen niedrig

Abenteuerstufe farmen

Als erfahrene Open-World-Spieler wissen wir: Hauptquests erledigen wir am Ende und erkunden erst einmal die Welt drumherum. In Genshin Impact hingegen solltet ihr euch immer wieder dazu animieren, gerade die Storyquests zu erledigen, weil diese neben Daily Quests am meisten Erfahrungspunkte einbringen.

Erledigt ihr Storyquests erhaltet ihr mindestens 100 Erfahrungspunkte, je nachdem wie komplex es ist. Diese spalten sich übrigens in Archonten-, Legenden- und Missionsaufträge auf.

Habt ihr den Prolog hinter euch gebracht, solltet ihr euch an andere Wege halten, um euren Abenteuerrang weiter zu pushen, bis ihr die nächsten Storyquests angehen könnt. Das geschieht am besten auf folgenden Wegen.

Daily Quests schaltet ihr auf Stufe 12 frei.

Mit Daily Quests Abenteuerstufe erhöhen

Auch mit den Dailies könnt ihr effektiv Erfahrungspunkte farmen, um euren Abenteuerrang zu erhöhen. Schließt ihr ein Quest ab, erhaltet ihr 250 EP. Absolviert ihr alle vier, bekommt ihr einen Bonus von 400 EP oben drauf. Achtet darauf diese am besten jeden Tag zu erledigen.

Macht Jagd auf Bosse

Nicht nur Bosse, sondern auch die Gedeih der Elemente sind eine gute Quelle für Erfahrungspunkte. Ihr erhaltet zwischen 100-200 Erfahrungspunkte pro Kampf.

Bosse bringen nicht nur seltene Materialien, sondern auch wichtige EP.

Kümmert euch um Exkursionen

Habt ihr alle Storyquests und Dailys erledigt, solltet ihr euch um das Erledigen eurer Exkursionen kümmern. Diese findet ihr in der Option Abenteuerlizenz (in eurem Kreismenü ist diese das Buch).

Vor allem zu Anfang erledigt ihr Exkursionen quasi nebenbei, vor allem, wenn ihr euch um die Storyquests kümmert und die Welt im Allgemeinen erkundet. Schließt ihr eine Exkursion ab, erhaltet ihr 100 Erfahrungspunkte.

Erkundet die Karte

Auch das Erkunden der Karte bringt euch konstant einige Erfahrungspunkte ein. Da ihr das sowieso erledigen werdet, um Items zu erhalten, lohnt es sich auch für Erfahrungspunkte Schatztruhen zu öffnen und Teleportpunkte zu aktivieren. Kleinvieh macht ja schließlich auch Mist. Je Teleportationspunkt und Kiste erhaltet ihr 50 EP.

Jede Statue der Sieben, jeder Teleportationspunkt und jede Truhe bringt Abenteuer-EP.

Macht Dungeons

Genshin Impact bietet euch eine Vielzahl von Dungeons, die ihr auf unterschiedlichen Abenteuerrängen freischalten könnt. Auch Domainen werden als Herausforderung verfügbar und können eine solide Anzahl an Erfahrungspunkten abwerfen. Um diese zu erledigen, benötigt ihr allerdings Ursprüngliches Harz. Ist dieses verbraucht, füllt es sich alle acht Minuten auf oder kann über Urgestein aufgefüllt werden.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

Abenteuerstufe erhöhen und Belohnungen erhalten

Nicht nur, dass ihr Belohnungen in der Abenteurgilde erhaltet, wenn ihr einen höheren Rang erreicht, ihr schaltet außerdem Features, wie den Multiplayer-Modus frei. Außerdem müsst ihr euren Rang steigern, um weitere Storymissionen freizuschalten.

Abenteuerstufe Freischaltbares Feature 12 Daily Quests 14 Erkundungssystem 16 Multiplayer-Modus

