von Laura Li Tung (Donnerstag, 08.10.2020 - 14:17 Uhr)

Auch wenn Genshin Impact anfangs recht einfach erscheint, werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen. Wie ihr Waffen und Charaktere schnell auflevelt und aufsteigt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Auch in Genshin Impact gilt: Hohes Level, bessere Stats.

Wer glaubt, dass es sich bei Genshin Impact mit der niedlichen Anime-Grafik um ein einfaches Spiel handelt, sollte noch einmal tief in sich gehen. Denn vor allem im Verlauf des Free2Play-Spiels zieht der Schwierigkeitsgrad noch einmal richtig an.

Ist der Punkt gekommen, hat eines äußerste Priorität: Levelt um euer Leben – und nicht nur eure Charaktere sollten so stark wie möglich sein, auch eure Waffen und Artefakte spielen eine große Rolle auf dem Weg zum Erfolg.

Charaktere in Genshin Impact leveln

Neben der Reise durch die Spielwelt, ist auch die zum Max-Level eurer Charaktere ziemlich lang und kann zuweilen ganz schön verwirrend sein, da es unterschiedliche Arten von Erfahrung gibt. Die Erfahrung, auf die ihr euch beim Leveln eurer Helden konzentrieren solltet, ist die Figuren-EP. Zum Glück ist das Aufleveln eurer Spielfiguren einer der einfachsten Prozesse in Genshin Impact - aber ein langwieriger.

Es gibt zwei Methoden, um eure Charaktere aufzuleveln. Besiegt ihr Gegner erhaltet ihr Erfahrungspunkte – haben diese ein höheres Level fallen die EP dementsprechend höher aus.

Am schnellsten könnt ihr eure Charaktere jedoch über Leveling-Gegenstände aufstufen. Diese erhaltet ihr entweder über Belohnungen oder aus Schatzkisten. Wollt ihr von diesen Items Gebrauch machen, müsst ihr jedoch etwas Mora ausgeben. Je höher das Level eurer Charaktere, je mehr Items werdet ihr benötigen.

Ingesamt gibt es drei unterschiedliche Items, mit denen ihr eure Figuren-EP erhöhen könnt.

Eines Streuners Gedanken : Bringt 1.000 EP

: Bringt 1.000 EP Eines Abenteuers Worte : Bringt 5.000 EP

: Bringt 5.000 EP Eines Helden Weisheit: Bringt 20.000 EP

Charaktere aufstufen

Alle 20 Level benötigt ihr spezielle Items, die diesen Level-Cap aufheben. Habt ihr alle Items und mindestens Abenteuerstufe 15 erreicht, könnt ihr eure Charaktere aufstufen. Da es euren Stats einen massiven Boost verschaffen wird, ist es ein essentieller Bestandteil des späteren Levelns.

Es gibt eine Vielzahl an Items, um eure Charaktere zu verbessern.

Jeder Charakter benötigt unterschiedliche Verbesserungsmaterialien, die auf eine Vielzahl an Arten zu beschaffen sind. Items wie Valbeeren zum Beispiel können in der Wildnis gefunden werden, während das Abzeichen für neue Rekruten von Bossen erbeutet werden kann. Da aufgestufte Charaktere um einiges stärker sind, lohnt es sich, Zeit in die Suche der Items zu investieren.

Waffen aufleveln

Genau wie das Aufleveln von Charakteren ist das Verbessern von Waffen und Artefakten kein Hexenwerk.

Auch Waffen wollen aufgestuft werden.

Wollt ihr eine Waffe verbessern, geht zunächst in den Charakterbildschirm und wählt eine aus, die ihr aufleveln wollt. Geht danach unten rechts auf "Verbessern". (Auf der PS4 findet ihr das Menü mit der Dreiecks-Taste.)

In diesem Menü könnt ihr wie bei Artefakten niedrigklassige Waffen "opfern", um die zu verstärkende auf ein höheres Level zu heben. Ihr könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Verbesserungsmaterialien (niedrige Waffen) automatisch hinzufügt oder sie manuell auswählt. Insgesamt müssen sechs Slots gefüllt werden, um den Vorgang auszulösen. Habt ihr dies erledigt, benötigt ihr nur noch etwas Gold, um die Verbesserung einzuleiten.

Je nachdem welcher Seltenheit eure Waffen angehören, könnt ihr eine höhere Stufe erreichen. Habt ihr eine Waffe des 1. Ranges kann diese nur Stufe 4 erreichen. Rang 2 schon 8, danach 12, 16 und 20.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

Ähnlich wie bei Charakteren benötigen Waffen alle 20 Level Verbesserungsitems, die den Level-Cap aufheben. Da sich auch ihre Stats immens verbessern, lohnt es sich sich die Zeit zu nehmen, sich auf die Suche nach ihnen zu machen. Außerdem müsst ihr wie bei Charakteren etwas Gold zur Aufstufung ausgeben.

Die zweite Methode eure Waffen zu verbessern, ist sie zu verfeinern. Für die Verfeinerung braucht ihr die selbe Waffe ein weiteres Mal. Kombiniert ihr im Prozess beide, erhält sie einen verstärkten Bonuseffekt. Jede Waffe kann fünfmal verfeinert werden. Sie zu verfeinern, erhöht zwar nicht ihre Basiswerte, kann sie aber in manchen Situationen viel effektiver machen. Auch dieser Vorgang kostet Gold.

War der Guide zum Aufleveln von Charakteren und Waffen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.