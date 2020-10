von Laura Li Tung (Freitag, 09.10.2020 - 10:06 Uhr)

Als Open-World-Spiel bietet Genshin Impact zahlreiche Features, die sich im Verlauf aufleveln lassen. Was Sternbilder bringen und wie ihr sie verbessern könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Fischl steht natürlich im Zeichen des Raben.

Als Open-World-Spielt nimmt Genshin Impact diesen Aspekt äußerst ernst: Ladezeiten gibt es wenige und wenn, sind diese äußerst kurz. Auch die Charaktere sind vielfältig. Jeder von ihnen fällt in einzelne Elementarkategorien, von denen jede einzigartig auf seine Weise ist. Von Statusveränderungen, Heilfähigkeiten oder starkem elementaren Nahkampf ist alles dabei.

Alle Charaktere sind nicht nur im Level aufstufbar, hat Waffen und Artefakte, die sie unterstützen, sondern auch Sternbilder, die die Gesamteffektivität des Individuums, also auch eures Teams erhöhen. Was Sternbilder sind und wie ihr sie aufleveln könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Sternbilder in Genshin Impact

Im Grunde genommen sind Sternbilder Buffs, die die Gesamtleistung eines Charakters im Kampf verbessert. Jeder Buff ist auf ein bestimmtes Talent zugeschnitten, das der Charakter bereits beherrscht oder lernen wird. Startet ihr gerade frisch, werden eure Charaktere lediglich zwei bis drei Talente beherrschen. Stuft ihr sie hingegen auf, werden weitere Techniken hinzukommen. Wie ihr eure Charaktere verbessert, haben wir in einem Guide für euch verlinkt.

Habt ihr ein Sternbild aufgelevelt, erhaltet ihr unterschiedliche Buffs.

Wie ihr Sternbilder verbessert

Um Sternbilder aufzuleveln, benötigt ihr Stella Fortuna. Ein Stella Fortuna ist ein Item, das ihr erhaltet, wenn ihr ein Duplikat eines Charakters im Gebet erhalten habt. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch, dass das Aufleveln ganz von eurem Glück und der Masse eurer Schicksalsitems abhängt.

Auch wenn wir lieber Venti gezogen hätten, ist ein Duplikat von Barbara nichts Schlechtes.

Stella Fortunas sind für jeden Charakter einzigartig. Ihr könnt sie also nicht auf jeden Helden anwenden, wenn ihr ein Duplikat gezogen habt.

Eine Ausnahme bildet jedoch der Reisende, also der männliche oder weibliche Hauptcharakter. Sein Sternbild lässt sich mit sogenannten Erinnerungsitems aufleveln. Außerdem könnt ihr an der Statue der Sieben sein Element ändern, indem ihr eines dieser Items verwendet, wodurch sich ebenfalls sein Sternbild ändert.

Erinnerungsitems lassen sich auch im Shop kaufen.

Seid ihr noch in der Region Mondstadt, wird euer Reisender vermutlich noch Anemo nutzen. Um dieses Sternbild zu verbessern, benötigt ihr "Erinnerung des sausenden Sturms". Dieses Item erhaltet ihr während der Story-Missionen. Alternativ könnt ihr im Souvenier-Laden auch 225 Anemo-Siegel eintauschen, um das Erinnerungs-Item zu erhalten. In Liyue heißt das Item übrigens "Erinnerung der unbeweglichen Kristalle" und ist ebenfalls für 225 Geo-Siegel erhältlich.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

