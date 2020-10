von Laura Li Tung (Freitag, 09.10.2020 - 11:55 Uhr)

Wo ihr den Vaniloqua-Nektar in Genshin Impact findet, den ihr für bestimmte Charakter- und Waffenaufstiege benötigt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Die Vaniloqua taucht oft mit einem Magier zusammen auf.

Um eure Charaktere und Waffen aufsteigen und alle 20 Level einen Cap durchbrechen zu lassen, benötigt ihr eine Vielzahl von unterschiedlichen Items, die ihr in der Welt von Genshin Impact findet. Vaniloqua-Nektar ist eines von diesen.

Wie zum Beispiel Abzeichen für neue Rekruten erhaltet ihr Vaniloqua-Nektar als Beute von einer speziellen Art Gegner. Vor allem die unter euch, die mit Keqing, Mona oder Sucrose spielen, werden schnell auf dieses Item stoßen. Auch die Glocke, der Favonius-Jagdbogen und der Eiserne Schatten benötigen Vaniloqua-Nektar, um aufgestuft zu werden.

Glücklicherweise ist es relativ einfach, Vaniloqua-Nektar zu farmen, wenn man erst einmal weiß, wo man anfangen kann und dafür haben wir natürlich schon etwas vorbereitet.

Wo ihr Vaniloqua-Nektar in Genshin Impact findet

Wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, erhaltet ihr Vaniloqua-Nektar von Vaniloquas. Zum Glück gibt es eine ziemlich einfache Methode diese Monster zu lokalisieren. Geht dafür einfach in eure Abenteuerlizenz (das Buch) und wählt den dritten Reiter auf der linken Seite namens "Kopfgeldjagd".

Von hier aus, solltet ihr etwas nach unten scrollen, um dann die "Gigantische Cryo-Vaniloqua" vorzufinden. Klickt ihr diese an, wird euch ihr Aufenthaltsort auf der Karte markiert. Vaniloqua-Nektar ist eine der möglichen Belohnungen bei einer erfolgreichen Jagd. Nutzt am besten eure Schnellreise-Funktion und teleportiert euch in die Nähe der Cryo-Vaniloqua.

Ihr solltet bei diesem Cryo-Wesen dringend einen Pyro-Charakter dabei haben.

Geht ihr nach dem Sieg über die erste Vaniloqua leer aus, könnt ihr über die Kopfgeldjagd eine weitere Pflanze lokalisieren. Selbst wenn ihr erneut nichts erhaltet und das nächste Monster eventuell nicht mehr im Rahmen des Möglichen liegt (weil es zum Beispiel ein zu hohes Level bei erneuter Jagd besitzt), könnt ihr Vaniloquas auch in der Wildnis finden. Insbesondere die Gebiete um den Quingyun-Gipfel sind gute Orte, um nach diesen Feinden zu suchen, da sie dort relativ häufig vorkommen.

Genshin Impact: Schöne Welt, harte Kämpfe

War der Guide zum Vaniloqua-Nektar finden hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.